Інгредієнти: — Кабачок – 30 г — Спаржа – 1 шт. — Редис – 20 г — Полуниця – 20 г — Апельсин – 30 г — Лимон – 0,5 шт. — Капуста — Різноманітні трави: рукола, базилік, чебрець, розмарин, м’ята (обирай та міксуй улюблені) Горішки та насіння: кедрові горішки, волоські горіхи, насіння гарбуза, насіння соняшника (обирай та міксуй улюблені) — Рослинна олія — Сіль, перець Як готувати: Крок 1. Замаринуй кабачок і спаржу. Кабачок наріж тонесенькими слайсами. У спаржі зріж нижній грубий край і також наріж її тонкими пластинами. Додай до спаржі та кабачка сік половинки лимона сіль, перець, трохи рослинної олії та залиш у глибокій мисці. Крок 2. Зроби салат: змішай нашатковану капусту, листя, горішки та насіння. Додай тонко нарізаний помідор. Добре почисть апельсин, виріж акуратні шматки м’якоті й додай їх також. Якщо є можливість, із залишків апельсина вичави сік. Додай його до салату, також додай рослинну олію, сіль та перець. Крок 3. Наріж редис та полуницю тоненькими кружальцями – настільки тонко, наскільки зможеш. Це і є карпачо. Крок 4. Залишилося все це гарненько викласти на тарілці. Півколом виклади нарізаний редис, чергуючи його зі слайсами полуниці. Поруч гіркою виклади салат, а також мариновані кабачок зі спаржею. Прикрась усе насінням, базиліком, руколою та краплями олії. Смачного!

Карпачо з полуниці та редиски

Марко Черветті, відомий гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, наполягає на тому, що гастрономічні відкриття починаються тоді, коли ми виходимо за межі звичних смаків та поєднань.



Тож цього разу він ділиться дуже незвичним рецептом карпачо з полуниці та редиски. А ще в цій страві будуть помідор, апельсин та кабачки. Не дивуйся. Це смачніше, ніж ти можеш уявити.

Марко Черветті

Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group

Інгредієнти:



— Кабачок – 30 г

— Спаржа – 1 шт.

— Редис – 20 г

— Полуниця – 20 г

— Апельсин – 30 г

— Лимон – 0,5 шт.

— Капуста

— Різноманітні трави: рукола, базилік, чебрець, розмарин, м’ята (обирай та міксуй улюблені)

Горішки та насіння: кедрові горішки, волоські горіхи, насіння гарбуза, насіння соняшника (обирай та міксуй улюблені)

— Рослинна олія

— Сіль, перець



Як готувати:



Крок 1. Замаринуй кабачок і спаржу. Кабачок наріж тонесенькими слайсами. У спаржі зріж нижній грубий край і також наріж її тонкими пластинами. Додай до спаржі та кабачка сік половинки лимона сіль, перець, трохи рослинної олії та залиш у глибокій мисці.



Крок 2. Зроби салат: змішай нашатковану капусту, листя, горішки та насіння. Додай тонко нарізаний помідор. Добре почисть апельсин, виріж акуратні шматки м’якоті й додай їх також. Якщо є можливість, із залишків апельсина вичави сік. Додай його до салату, також додай рослинну олію, сіль та перець.



Крок 3. Наріж редис та полуницю тоненькими кружальцями – настільки тонко, наскільки зможеш. Це і є карпачо.



Крок 4. Залишилося все це гарненько викласти на тарілці. Півколом виклади нарізаний редис, чергуючи його зі слайсами полуниці. Поруч гіркою виклади салат, а також мариновані кабачок зі спаржею. Прикрась усе насінням, базиліком, руколою та краплями олії. Смачного!