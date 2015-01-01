Це – Плани на вечір. І це означає, що знову на тебе чекають добре вино, смачна їжа та щось надзвичайно цікаве. Цього разу разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» ми обрали пляшку чудового розе з півдня Франції. До цього легкого, літнього, яскравого вина шеф-кухар, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group радить приготувати настільки ж легку та смачну закуску: скаллопіні з курятиною. А ми радимо відкласти всі справи та присвятити вечір вину, їжі та мистецтву. Наприклад, роздивитися роботи “рожевого періоду” Пікассо. Ідеально – для теплого вечора та келиху розе.