5 страв та продуктів,

які обов’язково варто спробувати

1 Дунайка Дунайка – це оселедець, що на весняний період заходить на нерест у Дунай. Перед цим риба «наїдає» жирові запаси. Жир становить 35% від маси дунайки, у легендарного матіаса – лише 15%. Тож цей оселедець просто надзвичайно ніжний, має солодкуватий смак та тане у роті.



Чим більшу відстань проходить риба, тим більше жиру втрачає. Саме тому найкраще її ловити саме поряд із «нульовим кілометром». З березня по травень-червень у Вилковому майже всі розмови про дунайку: сезон. У ці місяці варто приїздити в місто, аби її спробувати. Або шукати в магазинах та ресторанах різних міст у розділі сезонних делікатесів.



«Зазвичай люди звикли до того, що оселедець має бути соленим або копченим. Але насправді дунайка вартує того, щоб готувати з неї десятки страв. У Вилковому саме так і роблять. І найбільше мене вразила, до речі, саме варена дунайка. Точно найсмачніша варена риба, яку я коли-небудь їв. Текстура, смак, усе – на 10 з 10». Оцінка вареної дунайки:

2 Бессарабська юшка Бессарабську юшку готують на декількох видах риби, а її споживання – це цілий ритуал. Вам винесуть та розставлять на столі тарелю з рибою та вареними овочами, чашку із запашним бульйоном та саламур: соус на основі бульйону з часником, сіллю та перцем. Їсти треба так: шматочок риби занурити в гострий саламур, з’їсти, запити гарячим бульйоном, спробувати овочі. Повторювати багато разів, аж допоки не залишаться чисті тарілки.



«Тут я спробував досить оригінальний спосіб їсти юшку, і мені сподобалося. Ніжна риба чудово смакує з гострим саламуром. Апетит зростає: і ось приходить черга бульйону та овочів. Дотепно та смачно!» Оцінка бесарабської юшки:

3 Мед Влітку на Дунайських плавнях можна відчути неймовірний медовий запах: це дні медозбору. Справді, пасіки тут є в дуже багатьох людей, а плавневий мед має особливий смак.



«Мед ми купили дорогою до Вилкового… І в машині я ледь не з’їв дві банки. Найбільше мені сподобався лавандовий мед та мед із прополісом. Тільки звертайте увагу, щоб мед був стиглим. Тоді він смакує якнайкраще! У стиглого меду має бути однорідна структура та глянцевий блиск, він має тягнутися, однак майже не липнути до рук». Оцінка меду дорогою до Вилкового:

4 Смажені жаб’ячі лапки Ще один місцевий спеціалітет – смажені жаби. Дещо незвично, але досвідчені гастромандрівники кажуть, що варто спробувати.



«В смажених жаб’ячих лапках найбільше вражає саме екзотичність. На смак вони схожі на будь-яке смажене біле м’ясо. Досить смачно, цікаво, хоча б раз для розширення гастрономічних обріїв варто спробувати». Оцінка жаб’ячих лапок: