Марко Черветті – італієць, який багато років живе в Україні. Гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, цього року він буде багато подорожувати Україною. Досліджувати її кухню, спілкуватись з людьми, які розвивають гастрокультуру. Захоплюватись, дивуватися та розповідати, що він побачив своїм прискіпливим італійським оком.
Одна з найцікавіших зупинок під час мандрівки українською Бессарабією відбулася у містечку Вилкове. Марко Черветті поділився своїми враженнями та назвав ТОР-5 продуктів, які має тут спробувати кожен мандрівник.
Як людина, яка багато разів була у Венеції, запевняю: Вилкове і Венеція схожі, як… карпачо і холодець! Ну тобто взагалі не схожі. Якщо й шукати паралелі, то мандрівка на човнах у Вилковому радше нагадує подорожі по Міссісіпі. Тільки без крокодилів!
Взагалі, Вилкове – це Вилкове. Таке, як воно є. Чудове, самобутнє, трохи містичне місце з неймовірною атмосферою та дуже смачною їжею.
Дунайка
Бессарабська юшка
Мед
Смажені жаб’ячі лапки
Бринза