7 брендів крафтового пива Київщини

1 Varvar Київська броварня, яка почала варити пиво ще у 2015 році. Все стартувало з невеликої пивоварні на території лісопильні, а перетворилося на потужне технологічне виробництво, яке зберегло в собі пристрасть до пошуку нового. У Varvar – безліч постійних та експериментальних сортів пива, а також круті колаборації з колегами з усього світу і фантастичні лімітовані серії напоїв.



Ігристий яблучний ель, пиво, витримане в діжках з-під віскі та малинові стаути… І це тільки початок.

ЩО СПРОБУВАТИ: Blisss (Session IPA) : легке літнє пиво зі свіжим тропічним смаком.

2 Underwood brewery Ще один виробник крафтового пива, який почав свій шлях у 2015 році. Зараз це велика сучасна броварня посеред лісу неподалік від Київського моря. В асортименті багато цікавинок для поціновувачів різних стилів від класичного бланшу до мангового мілкшейку, від міцних стаутів до легких берлінерів. ЩО СПРОБУВАТИ: DIPA : сильно охмелений американський ель у стилі Double IPA, міцний, повнотілий, з відчутним солодовим профілем.

3 GVOZD’ Маленька гаражна броварня, заснована двома ентузіастами. Варять пиво невеликими партіями та презентують і продають у пивних барах Києва, які спеціалізуються на цікавому локальному крафті.

ЩО СПРОБУВАТИ: Ombrais Brown Ale . Пряне карамельне пиво з цікавим ароматом та післясмаком. Насичений смак із фруктово-димчастим відтінком.

4 Beermaster Brewery Крафтова броварня Beermaster Brewery під керівництвом Віктора Ващука, яка працює в ТРЦ Respublika Park. Девіз і мета проєкту: створення цікавих творчих сортів пива з ґрунтовним професійним підходом. Сучасне чеське обладнання дозволяє керувати безліччю параметрів на всіх етапах варіння пива: від отримання сусла до дозрівання та витримки. Крім основної лінійки, тут роблять дуже багато цікавого експериментального пива. Зокрема, втримують пиво в бочках з-під марсали. ЩО СПРОБУВАТИ: Wild Storm . Подвійний індійський пейл-ель. Для створення цього пива застосовують 5 видів хмелю. Зокрема, спеціальний хміль, який росте в Долині Якима у США. Він надає пиву неймовірного аромату тропічних фруктів.



French Saison Barrel Marsala Peach Пиво у стилі Saison, в яке додали карамелізований персик та довго витримували у бочці з-під марсали. Квіткове та фруктове, з виразною «бочкою» у смаку.



“Вірю в ЗСУ”: безалкогольне пиво від Beermaster.

5 2085 Футуристична броварня, яка використовує нідерландський солод Swaen, хміль з Європи, Австралії та Нової Зеландії, а дріжджі — з Америки та Данії. Варить класичні та експериментальні сорти. ЩО СПРОБУВАТИ: 2085-3 MEXICAN LAGER . Цитрусове пиво з виразними нотами лайма та приємною гіркотою хмелю. Чудово втамовує спрагу.

6 Літопис Броварня на Київщині, яка почала роботу у 2020 році. Головний пивовар та технолог – Юлія Кириленко, яку також називають “мамою українського крафту” через школу для броварів, у якій вона навчила десятки зацікавлених людей робити пиво. ЩО СПРОБУВАТИ: Пиво “Борщ” : у процесі варки пива в нього додають печений буряк, часник та цибулю, а на фінальній стадії – паприку, гострий перець та спеції.