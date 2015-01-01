7 брендів крафтового пива Київщини

Гедоніст, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті досліджує українську гастрономію: їздить в експедиції регіонами, шукає найцікавіші рецепти та відкриває цікаві крафтові продукти.
Окрема його пристрасть – якісне крафтове пиво. Разом із друзями Олексієм Волковим, Віктором Ващуком та Павлом Матеічем вони продегустували безліч видів українського крафту і діляться переліком броварень Київщини, на які точно варто звернути увагу.
Varvar
ЩО СПРОБУВАТИ:
Underwood brewery
ЩО СПРОБУВАТИ:
GVOZD’
ЩО СПРОБУВАТИ:
Beermaster Brewery
ЩО СПРОБУВАТИ:
2085
ЩО СПРОБУВАТИ:
Літопис
ЩО СПРОБУВАТИ:
Mateich Craft Beer