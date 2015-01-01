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«Хрусткий, елегантний та свіжий». Зазвичай використовують саме таку формулу, коли хочуть розповісти про вдалий Совіньйон Блан. І, здається, останніх років так 30 найчастіше можна почути про Совіньйони з Нової Зеландії.



Виноробство Нової Зеландії переживало чимало злетів та падінь: від перших виноградників Джеймса Басбі та великих сподівань до майже повного занепаду галузі на початку ХХ століття. Все змінилося в 60-х: вперше новозеландці між вівчарством та виноробством обирали друге, починали експериментувати з сортами та сучасними техніками й робити цікаве вино. В 1979 з’явилася перша пляшка новозеландського Совіньйону, і це стало початком міжнародного визнання.



У чому секрет? Взагалі-то Совіньйон – один із найпопулярніших сортів винограду у світі, і з’явився від за тисячі кілометрів від Нової Зеландії, на заході Франції. Але особливості новозеландського клімату – насамперед довгі світові дні та прохолодні ночі – дають змогу робити надзвичайні вина з дуже впізнаваним стилем.



І якщо раніше всі шаленіли він новозеландських він із Південного острова, в останні роки Північний острів також почав стрімко завойовувати фанатів. Вайрарапа – один із таких порівняномолодих та зіркових регіонів острова. Тут спекотне літо з холодними ночами, тут виноград зріє довго, а у вині з місцевого Совіньйону солодкі тропічні фрукти завжди поєднуються з мінеральними нотами.



Whistling Track Sauvignon Blanc від Off-Piste Wines – саме таке вино.



Компанія Off-Piste Wines виникла не так давно, але встигла в партнерстві з виноградарями в різних частинах світу створити цілу низку надзвичайно успішних винних брендів. Серед них – Whistling Track, і в ньому є все, за що обожнюють новозеландські Совіньйони. А саме надзвичайно яскравий та водночас свіжий, хрусткий смак із нотами тропічних фруктів та аґрусу.



Кажуть, що це найкращий напій для післяобідньої літньої спеки: він освіжає, бадьорить та чудово поєднується майже з усіма легкими закусками.