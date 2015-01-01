Партнерський проєкт

Плани на вечір:
Простий рецепт пирога з грушею, французьке біле та таїтянський період Гогена

У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті вигадуємо найцікавіші комбінації страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.

Сьогодні вирушаємо на південь Франції за “тропічним” білим вином, вчимося готувати до нього смачний фруктовий пиріг та доповнюємо всю цю палітру вражень яскравими сюжетами таїтянських картин Гогена. Тим паче зараз літо: душа потребує яскравих вражень. А ще в “Сільпо” розпочалась акція “Баланс білого”: з 20 липня до 16 серпня діють -30% знижки на білі та ігристі вина.

Les Jamelles Gewurztraminer
Хочу замовити!
Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
Створення вина – процес складний, відповідальний та підпорядкований низці традицій та правил. Але іноді щось надзвичайно цікаве виникає саме тоді, коли хтось наважується на експеримент.

Ну ось, наприклад: усі знають, що Ґевюрцтрамінер – одна з візитівок Ельзасу. Але що, як спробувати вирощувати цей виноград на півдні, в “країні трубадурів” Лангедок?

Або ж ніби цілком очевидно, що винороби Нового світу зазвичай їздять за натхненням та знаннями до світу Старого, до країн, у яких традиції виноробства налічують багато століть. А що як поїхати в Каліфорнію, щоб звідти привезти нове бачення до Франції?

Усе це – про Les Jamelles, дуже нетипову компанію, що створює десятки видів популярних вин, які продаються в 40 країнах світу.

Усе почалося в 1990-х. Звісно, з кохання. Кетрін, дочка французьких виноградарів, познайомилася з Лораном, представником родини бургундських негоціантів. Зустріч відбулася не будь-де, а в університеті, де вони вивчали енологію. Цей союз був приречений створювати вино. І вони почали це робити. Щоправда, на своїх правилах.

Спочатку Лоран майже рік провів у США і повернувся до Франції з новими поглядами щодо того, як варто робити вино. По-друге, пара вирішила зосередитися не на Бургундії, а на регіоні Лангедок: він тоді дуже швидко розвивався. За різноманітністю ґрунтів та теруарів він був схожий на Ельдорадо для виноробів: тут можна було почати пошук нових збалансованих, однак яскравих, виразних вин із сильним характером.

Без власних лоз, виноробні та великих інвестицій вони створили бренд «Les Jamelles». Вони знайшли партнерів, які виділили для їхніх експериментів ділянки на власних виноградниках. Знайшли виноробні, які надали свої технологічні потужності для створення вин. І це спрацювало. З самого початку бренд орієнтувався на ринок США, і там справді їхні вина відразу прийняли дуже тепло. Навіть Роберт Паркер дав позитивну оцінку, і це вплинуло на продажі.

Що було після цього? Контракти на 400 гектарів виноградників, сучасна виноробня в Окситанії, команда з 7 професійних енологів, успіх на різних ринках та експерименти нон-стоп.

Як-от, спроба робити Ґевюрцтрамінер і Лангедоці: лише декілька років тому його дозволили вирощувати в цьому регіоні для створення вин. У результаті «Les Jamelles» вдалося в околицях Нарбони виростити цей сорт так, щоб у новому теруарі він проявив усі свої найкращі риси: вийшло надзвичайно яскраве вино з “фірмовими” тропічними нотами (лічі, маракуя, ананас, манго), яскравими відтінками троянди та пряними нюансами, в яких можна вгадати імбир та білий перець. Це дуже насичене, але водночас цікаве, витончене, не занадто солодке вино, яке так пасує літньому настрою.

З чим поєднувати? З сирами, фруктовими пирогами та іншими не дуже солодкими десертами. Або можна піти далі та експериментувати у фуд-пейрінгу з азійськими стравами: всі рецепти з лаймом, імбиром, лемонграсом можуть створити напрочуд вдалу пару з «тропічним» за настроєм вином.

Зацікавило? Сподіваємося, ти знайдеш час для пари келихів цього чудового білого вина. Тим паче в «Сільпо» з 20 липня до 16 серпня діють -30% знижки на білі та ігристі вина. Тримаємо “Баланс білого”!

Хочу купити!
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Груша – 4 шт
— Лимонний сік – 15 г
— Яйця – 4 шт
— Цукор – 250 г
— Рикота – 500 г
— Масло вершкове – 50 г
— Розпушувач – 10 г
— Ваніль – 5 г
— Борошно – 350 г

Як готувати:

Крок 1. Почисть груші, наріж шматочками середнього розміру. Вичави на грушу лимонний сік, аби вона не потемніла від контакту з киснем. Перемішай.

Крок 2. Збий яйця з цукром, додай борошно, збий ще раз, а потім додай рикоту і добре перемішай. Додай м’яке вершкове масло, перемішай, додай груші, розпушувач, ваніль і ще раз перемішай усе до однорідного стану.

Крок 3. Виклади тісто в форму (попередньо застели її пергаментом) і постав у духовку на 35–40 хвилин за температури 180°.

Крок 4. Щойно пиріг охолоне, посип цукровою пудрою і мерщій відкорковуй вино!
Пиріг із грушею та рикотою
У рубриці «Плани на вечір» ми досить рідко публікуємо рецепти десертів, але це саме такий випадок. Les Jamelles Gewurztraminer просто створений для фруктових пирогів, тож Марко Черветті поділився з нами своїм улюбленим рецептом пирога з грушею та рикотою. “Найбільш затишна випічка у всесвіті”, – говорить він. І ми, звісно, погоджуємося.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Груша – 4 шт
— Лимонний сік – 15 г
— Яйця – 4 шт
— Цукор – 250 г
— Рикота – 500 г
— Масло вершкове – 50 г
— Розпушувач – 10 г
— Ваніль – 5 г
— Борошно – 350 г

Як готувати:

Крок 1. Почисть груші, наріж шматочками середнього розміру. Вичави на грушу лимонний сік, аби вона не потемніла від контакту з киснем. Перемішай.

Крок 2. Збий яйця з цукром, додай борошно, збий ще раз, а потім додай рикоту і добре перемішай. Додай м’яке вершкове масло, перемішай, додай груші, розпушувач, ваніль і ще раз перемішай усе до однорідного стану.

Крок 3. Виклади тісто в форму (попередньо застели її пергаментом) і постав у духовку на 35–40 хвилин за температури 180°.

Крок 4. Щойно пиріг охолоне, посип цукровою пудрою і мерщій відкорковуй вино!
Роздивлятися картини Гогена
Цього вечора за планом тропічне вино та фруктовий пиріг. Щоб подовжити та підкреслити цей настрій, пропонуємо поринути в загадковий та яскравий світ “таїтянського” періоду Гогена. І хоча його реальне життя на островах Полінезії важко назвати казковим, його картини схожі на втрачений та віднайдений рай.
“Таїтянські жінки на пляжі”, 1891
“Сієста”, 1893
“Жінка з квіткою”, 1891
“День бога”, 1894
Партнери проєкту
Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тоді якомога більше чудових моментів цього літа. Наприклад, з 8 червня по 4 липня діє 30% знижка на всі рожеві вина. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз
Привезіть мені вино!
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова. Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
ПРО ПРОЕКТ
РЕКЛАМА
ПРАВИЛА ПЕРЕДРУКУ
© 2015…2022 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації. Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации.

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років. Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.