Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:

Створення вина – процес складний, відповідальний та підпорядкований низці традицій та правил. Але іноді щось надзвичайно цікаве виникає саме тоді, коли хтось наважується на експеримент.



Ну ось, наприклад: усі знають, що Ґевюрцтрамінер – одна з візитівок Ельзасу. Але що, як спробувати вирощувати цей виноград на півдні, в “країні трубадурів” Лангедок?



Або ж ніби цілком очевидно, що винороби Нового світу зазвичай їздять за натхненням та знаннями до світу Старого, до країн, у яких традиції виноробства налічують багато століть. А що як поїхати в Каліфорнію, щоб звідти привезти нове бачення до Франції?



Усе це – про Les Jamelles, дуже нетипову компанію, що створює десятки видів популярних вин, які продаються в 40 країнах світу.



Усе почалося в 1990-х. Звісно, з кохання. Кетрін, дочка французьких виноградарів, познайомилася з Лораном, представником родини бургундських негоціантів. Зустріч відбулася не будь-де, а в університеті, де вони вивчали енологію. Цей союз був приречений створювати вино. І вони почали це робити. Щоправда, на своїх правилах.



Спочатку Лоран майже рік провів у США і повернувся до Франції з новими поглядами щодо того, як варто робити вино. По-друге, пара вирішила зосередитися не на Бургундії, а на регіоні Лангедок: він тоді дуже швидко розвивався. За різноманітністю ґрунтів та теруарів він був схожий на Ельдорадо для виноробів: тут можна було почати пошук нових збалансованих, однак яскравих, виразних вин із сильним характером.



Без власних лоз, виноробні та великих інвестицій вони створили бренд «Les Jamelles». Вони знайшли партнерів, які виділили для їхніх експериментів ділянки на власних виноградниках. Знайшли виноробні, які надали свої технологічні потужності для створення вин. І це спрацювало. З самого початку бренд орієнтувався на ринок США, і там справді їхні вина відразу прийняли дуже тепло. Навіть Роберт Паркер дав позитивну оцінку, і це вплинуло на продажі.



Що було після цього? Контракти на 400 гектарів виноградників, сучасна виноробня в Окситанії, команда з 7 професійних енологів, успіх на різних ринках та експерименти нон-стоп.



Як-от, спроба робити Ґевюрцтрамінер і Лангедоці: лише декілька років тому його дозволили вирощувати в цьому регіоні для створення вин. У результаті «Les Jamelles» вдалося в околицях Нарбони виростити цей сорт так, щоб у новому теруарі він проявив усі свої найкращі риси: вийшло надзвичайно яскраве вино з “фірмовими” тропічними нотами (лічі, маракуя, ананас, манго), яскравими відтінками троянди та пряними нюансами, в яких можна вгадати імбир та білий перець. Це дуже насичене, але водночас цікаве, витончене, не занадто солодке вино, яке так пасує літньому настрою.



З чим поєднувати? З сирами, фруктовими пирогами та іншими не дуже солодкими десертами. Або можна піти далі та експериментувати у фуд-пейрінгу з азійськими стравами: всі рецепти з лаймом, імбиром, лемонграсом можуть створити напрочуд вдалу пару з «тропічним» за настроєм вином.