Інгредієнти: ‍ — Кавун – 150-200 г — Фенхель – 120 г — Листя салату – 120 г — М’ята – 15 г — Фісташки – 15 г — Мигдаль у пластівцях – 5 г — Пармезан – 5 г — Брускета (шматочок хліба) — Оливкова олія – 30 г Як готувати: Крок 1. Очисть кавун від шкірки та наріж кубиками, поклади в тарілку. Нехай із нього вийде зайва рідина. Крок 2. Наріж фенхель: спочатку зніми верхні два шари з качану, а потім нашаткуй його. До речі, кажуть, що після фенхелю будь-яке вино смакує ще краще. Крок 3. Руками порви листя салату та м’яти, поєднай їх у тарілці, посоли, додай оливкову олію. Кинь туди ж фенхель, кавун і пластівці мигдалю. Крок 4. Підготуй брускету: велику скибку хліба змасти оливковою олією та підсмаж з обох боків. Крок 5. Виклади поруч із брускетою салат, прикрась страву подрібненими фісташками та тертим пармезаном. Не забудь про келих білого вина!

Салат із кавуном та фенхелем

Марко Черветті, гедоніст, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, радить експериментувати зі смаками. Наприклад, одного разу не просто з’їсти скибку кавуна, а зробити з кавуном салат. І, звісно, з’їсти під келих білого сухого.

Марко Черветті

Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group

Інгредієнти:

‍

— Кавун – 150-200 г

— Фенхель – 120 г

— Листя салату – 120 г

— М’ята – 15 г

— Фісташки – 15 г

— Мигдаль у пластівцях – 5 г

— Пармезан – 5 г

— Брускета (шматочок хліба)

— Оливкова олія – 30 г



Як готувати:



Крок 1. Очисть кавун від шкірки та наріж кубиками, поклади в тарілку. Нехай із нього вийде зайва рідина.



Крок 2. Наріж фенхель: спочатку зніми верхні два шари з качану, а потім нашаткуй його. До речі, кажуть, що після фенхелю будь-яке вино смакує ще краще



Крок 3. Руками порви листя салату та м’яти, поєднай їх у тарілці, посоли, додай оливкову олію. Кинь туди ж фенхель, кавун і пластівці мигдалю.



Крок 4. Підготуй брускету: велику скибку хліба змасти оливковою олією та підсмаж з обох боків.



Крок 5. Виклади поруч із брускетою салат, прикрась страву подрібненими фісташками та тертим пармезаном. Не забудь про келих білого вина!