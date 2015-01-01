Партнерський проєкт

Плани на вечір:
Салат із кавуном, серіал із Джудом Лоу та біле вино з Гасконі

У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті вигадуємо найцікавіші комбінації страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.

Сьогодні готуємо салат із кавуна, дивимося культовий серіал із Джудом Лоу, вивчаємо нові сорти винограду та дегустуємо біле вино з півдня Франції. До речі, саме час для білого сухого. Воно пасує до літніх вечорів. А ще в “Сільпо” розпочалась акція “Баланс білого”: з 20 липня до 16 серпня діють -30% знижки на білі та ігристі вина.

Colombelle Allegria Edition Blanc
Хочу замовити!
Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
У рубриці «Плани на вечір» ми багато разів розповідали про великі сорти винограду від Піно-нуару до Шардоне. Сьогодні в центрі нашої уваги два менш відомих, але не менш популярних, якщо рахувати за площею виноградників, сорти: Коломбар та Уні Блан.

Уні Блан входить до десятки найбільш поширених сортів винограду у світі. Він як ідеальний актор другого плану: стає чудовою базою для різних купажів. Має під сотню псевдонімів (Треббіано, Сент-Емільйон та інші) та дуже цікаву та довгу історію.

Вина з цього сорту пили ще в Стародавньому Римі, а от його французька історія пов’язана з Папою Римським. Вважається, що вирощувати його у Франції почали під час «Авіньйонського полону пап». Якщо коротко, в ХІV столітті Європу добряче лихоманило: формувалися централізовані країни, а церков та королі змагалися щодо зон та рівнів впливу. В якийсь момент Папам залишатися в Римі було, м’яко кажучи, небезпечно. Боніфація VIII арештували та майже до смерті забили під час заколоту. Його наступника Бенедікта ІХ за декілька місяців отруїли. Тож новообраний Клімент V переїхав до резиденції в Авіньйон, тим паче він сам був французом та мав тісну дружбу з французьким королем.

І десь ще майже 100 років керманичі католицької церкви перебувалине в Римі, а у Франції. Полоном це можна було назвати вельми умовно: вони не відмовляли собі у розкошах. Один Папський палац чого вартує! І, звісно, вони охоче пили добре вино.

Вважається, що саме в цей період італійський сорт Треббіано почали активно вирощувати у Франції під новим іменем Уні Блан.

Тепер декілька слів про Коломбар. Він так само чудово грає як актор другого плану, але й сольні ролі його вдаються: виходять легкі та свіжі вина, які чудово пасують до літніх вечорів. Цей сорт – «корінний француз». Його виноградники займають величезні площі на території країни.

Були моменти, коли його знищували, а натомість віддавали перевагу більш модним сортам, але зараз на півдні Франції, особливо в Гасконі, знову все частіше вирощують саме цей сорт і роблять з нього «хрусткі» та свіжі вина.

Colombelle Allegria Edition Blanc – це купаж цих двох сортів. У результаті ми отримуємо світло-солом’яне, майже прозоре вино з легким характером та відчутною кислотністю. В ароматі – квіти та тропічні фрукти, в смаку – нотки персика, ананасу та цитрусових. Створене на південному заході Франції це вино – ідеальна пара для літнього вечора. Чудово смакує з салатами, рибою на грилі та всім іншим, що так хочеться їсти тоді, коли можна перепочити після турбот та спеки літнього дня.

Зацікавило? Сподіваємося, ти знайдеш час для пари келихів цього чудового білого вина. Тим паче в «Сільпо» з 20 липня до 16 серпня діють -30% знижки на білі та ігристі вина. Тримаємо “Баланс білого”!

Хочу купити!
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Кавун – 150-200 г
— Фенхель – 120 г
— Листя салату – 120 г
— М’ята – 15 г
— Фісташки – 15 г
— Мигдаль у пластівцях – 5 г
— Пармезан – 5 г
— Брускета (шматочок хліба)
— Оливкова олія – 30 г

Як готувати:

Крок 1. Очисть кавун від шкірки та наріж кубиками, поклади в тарілку. Нехай із нього вийде зайва рідина.

Крок 2. Наріж фенхель: спочатку зніми верхні два шари з качану, а потім нашаткуй його. До речі, кажуть, що після фенхелю будь-яке вино смакує ще краще.

Крок 3. Руками порви листя салату та м’яти, поєднай їх у тарілці, посоли, додай оливкову олію. Кинь туди ж фенхель, кавун і пластівці мигдалю.

Крок 4. Підготуй брускету: велику скибку хліба змасти оливковою олією та підсмаж з обох боків.

Крок 5. Виклади поруч із брускетою салат, прикрась страву подрібненими фісташками та тертим пармезаном. Не забудь про келих білого вина!
Салат із кавуном та фенхелем
Марко Черветті, гедоніст, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, радить експериментувати зі смаками. Наприклад, одного разу не просто з’їсти скибку кавуна, а зробити з кавуном салат. І, звісно, з’їсти під келих білого сухого.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Кавун – 150-200 г
— Фенхель – 120 г
— Листя салату – 120 г
— М’ята – 15 г
— Фісташки – 15 г
— Мигдаль у пластівцях – 5 г
— Пармезан – 5 г
— Брускета (шматочок хліба)
— Оливкова олія – 30 г

Як готувати:

Крок 1. Очисть кавун від шкірки та наріж кубиками, поклади в тарілку. Нехай із нього вийде зайва рідина.

Крок 2. Наріж фенхель: спочатку зніми верхні два шари з качану, а потім нашаткуй його. До речі, кажуть, що після фенхелю будь-яке вино смакує ще краще

Крок 3. Руками порви листя салату та м’яти, поєднай їх у тарілці, посоли, додай оливкову олію. Кинь туди ж фенхель, кавун і пластівці мигдалю.

Крок 4. Підготуй брускету: велику скибку хліба змасти оливковою олією та підсмаж з обох боків.

Крок 5. Виклади поруч із брускетою салат, прикрась страву подрібненими фісташками та тертим пармезаном. Не забудь про келих білого вина!
Дивитися “Молодого папу”
Цього разу наша історія вина не обійшлася без пригод та інтриг Папи Римського, а оберталася вона навколо Італії та Франції. Тож є привід подивитися французько-італійський серіал із Джудом Лоу від Паоло Соррентіно.Естетський, сатиричний, складний і просто надзвичайно цікавий. Те, що треба цього літнього вечора.
Партнери проєкту
Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тобі якомога більше чудових моментів цього літа. Наприклад, знаходить по світу найкращі білі вина. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз.
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