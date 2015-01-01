У рубриці «Плани на вечір» ми багато разів розповідали про великі сорти винограду від Піно-нуару до Шардоне. Сьогодні в центрі нашої уваги два менш відомих, але не менш популярних, якщо рахувати за площею виноградників, сорти: Коломбар та Уні Блан.
Уні Блан входить до десятки найбільш поширених сортів винограду у світі. Він як ідеальний актор другого плану: стає чудовою базою для різних купажів. Має під сотню псевдонімів (Треббіано, Сент-Емільйон та інші) та дуже цікаву та довгу історію.
Вина з цього сорту пили ще в Стародавньому Римі, а от його французька історія пов’язана з Папою Римським. Вважається, що вирощувати його у Франції почали під час «Авіньйонського полону пап». Якщо коротко, в ХІV столітті Європу добряче лихоманило: формувалися централізовані країни, а церков та королі змагалися щодо зон та рівнів впливу. В якийсь момент Папам залишатися в Римі було, м’яко кажучи, небезпечно. Боніфація VIII арештували та майже до смерті забили під час заколоту. Його наступника Бенедікта ІХ за декілька місяців отруїли. Тож новообраний Клімент V переїхав до резиденції в Авіньйон, тим паче він сам був французом та мав тісну дружбу з французьким королем.
І десь ще майже 100 років керманичі католицької церкви перебувалине в Римі, а у Франції. Полоном це можна було назвати вельми умовно: вони не відмовляли собі у розкошах. Один Папський палац чого вартує! І, звісно, вони охоче пили добре вино.
Вважається, що саме в цей період італійський сорт Треббіано почали активно вирощувати у Франції під новим іменем Уні Блан.
Тепер декілька слів про Коломбар. Він так само чудово грає як актор другого плану, але й сольні ролі його вдаються: виходять легкі та свіжі вина, які чудово пасують до літніх вечорів. Цей сорт – «корінний француз». Його виноградники займають величезні площі на території країни.
Були моменти, коли його знищували, а натомість віддавали перевагу більш модним сортам, але зараз на півдні Франції, особливо в Гасконі, знову все частіше вирощують саме цей сорт і роблять з нього «хрусткі» та свіжі вина.Colombelle Allegria Edition Blanc
– це купаж цих двох сортів. У результаті ми отримуємо світло-солом’яне, майже прозоре вино з легким характером та відчутною кислотністю. В ароматі – квіти та тропічні фрукти, в смаку – нотки персика, ананасу та цитрусових. Створене на південному заході Франції це вино – ідеальна пара для літнього вечора. Чудово смакує з салатами, рибою на грилі та всім іншим, що так хочеться їсти тоді, коли можна перепочити після турбот та спеки літнього дня.