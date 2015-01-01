Партнерський проєкт

Плани на вечір:
Сучасне мистецтво, запіканка з лососем та рислінг з Нової Зеландії

У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті вигадуємо найцікавіші комбінації страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.

Цього разу ми вирушаємо до Нової Зеландії на пошуки цікавого рислінгу, досліджуємо сучасне мистецтво Нової Зеландії та готуємо запіканку з лососем так, як це роблять у Венеції.

Giesen Estate Riesling Marlborough
Хочу замовити!
Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
Історія рислінгу починається в Німеччині десь у ХV столітті. Відтоді цей чудовий сорт винограду знайшов собі домівку в низці інших країн і навіть перетнув океани. Наприклад, його активно вирощують в Австралії та Новій Зеландії.

Історія виноробної родини Гізер у дечому перегукується з пригодами рислінгу у світі. Вона почалася в 1981 році, коли троє братів Гізер, німців за походженням, купили на Південному острові в Новій Зеландії землю під виноградники й почали власну серію експериментів у регіоні. До речі, тоді це були чи не найпівденніші виноградники у світі.

До цього брати не займалися виноробством серйозно, хоча їхній дідусь Август був професійним сомельє.

На початку 80-х брати Гізер отримали світове визнання за успіхи у створенні Совіньйонів. Не в останню чергу саме завдяки їм Нова Зеландія настільки міцно асоціюється саме із Совіньйонами, хоча протягом кількох останніх десятиліть вони провели багато надзвичайно цікавих експериментів і створили безліч вартих уваги вин.

Новозеландський рислінг – один з них. Для Giesen Estate Riesling Marlborough semi sweet винороби збирають виноград одразу в двох районах Нової Зеландії: у Мальборо та Вайпарі.

Виноград з Мальборо забезпечує текстуру, насиченість, цитрусовий смак, а виноград з

Вайпари відповідає за приємну квіткову ноту. Тож у результаті ми отримуємо пляшку легкого, надзвичайно яскравого та «соковитого вина» з нотами мандарину та лайму й ніжним посмаком. Чудове поєднання до риби та морепродуктів.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Паста для лазаньї – 5 листків
— Броколі – 500 г
— Лосось – 400 г
— Часник – 3 великих зубчики
— Оливкова олія – 30 г
— Петрушка – 25 г
— Вино – 100 г
— Борошно – 70 г
— Вершкове масло – 70 г + 10 для змащування форми
— Молоко – 900 г
— Тертий сир – 15 г на кожний шар (5 шарів)
— Пармезан – 3 г на кожний шар (4 шари)
— Сіль, перець, мускатний горіх

Як готувати:

Крок 1. Спочатку приготуй начинку. Дрібно наріж суцвіття броколі. Середніми шматками наріж лосось. Подрібни петрушку, розчави часник. Трохи обсмаж часник на оливковій олії, додай броколі, перемішай. Посоли, поперчи, додай біле вино. Вкинь петрушку, перемішай та протушкуй усе разом. На останньому етапі додай лосось. Тушкуй начинку, доки не випариться вся рідина.

Крок 2. Приготуй “ру” – це універсальний французький соус з борошна та вершкового масла. Перемішай вершкове масло з борошном в однорідну міцну кульку. Краще робити це руками.

Крок 3. Тепер зроби бешамель: вилий молоко в каструлю, додай туди “ру”, мускатний горіх, сіль. Прогрівай, постійно помішуючи. Коли соус загусне, він готовий.

Крок 4. Тепер приготуй тісто для лазаньї. Посоли киплячу воду, влий трохи оливкової олії, звари листки пасти для лазаньї. Дістань, щойно вони стануть еластичними. До готовності паста дійде в духовці. Розклади листки звареного тіста на дошку, нехай охолонуть.

Крок 5. Останній етап: склади запіканку. Змасти форму вершковим маслом та виклади шари запіканки: на дно трошки начинки, потім бешамель, тертий сир, потім паста, потім начинка, соус, сир, паста і так, поки інгредієнти не закінчаться. Завершити треба сиром. Поклади на нього шматочок вершкового масла та відправ усе в духовку, розігріту до 180°. За 30 хвилин велична запіканка за венеціанським рецептом буде готова.
Запіканку з лососем за рецептом з Венеції
Giesen Estate Riesling Marlborough semi sweet радять поєднувати з рибою та морепродуктами, тож цього разу ми попросили Марко Черветті, італійця, гедоніста та бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group, поділитися з нами рецептом запіканки з лососем.

Він запропонував венеціанський варіант лазаньї з овочами та рибою. І це надзвичайно смачно!

До речі, для її приготування потрібно трохи білого вина, тож усе сходиться. П’ємо вино та готуємо з вином та із задоволенням.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Паста для лазаньї – 5 листків
— Броколі – 500 г
— Лосось – 400 г
— Часник – 3 великих зубчики
— Оливкова олія – 30 г
— Петрушка – 25 г
— Вино – 100 г
— Борошно – 70 г
— Вершкове масло – 70 г + 10 для змащування форми
— Молоко – 900 г
— Тертий сир – 15 г на кожний шар (5 шарів)
— Пармезан – 3 г на кожний шар (4 шари)
— Сіль, перець, мускатний горіх

Як готувати:

Крок 1. Спочатку приготуй начинку. Дрібно наріж суцвіття броколі. Середніми шматками наріж лосось. Подрібни петрушку, розчави часник. Трохи обсмаж часник на оливковій олії, додай броколі, перемішай. Посоли, поперчи, додай біле вино. Вкинь петрушку, перемішай та протушкуй усе разом. На останньому етапі додай лосось. Тушкуй начинку, доки не випариться вся рідина.

Крок 2. Приготуй “ру” – це універсальний французький соус з борошна та вершкового масла. Перемішай вершкове масло з борошном в однорідну міцну кульку. Краще робити це руками.

Крок 3. Тепер зроби бешамель: вилий молоко в каструлю, додай туди “ру”, мускатний горіх, сіль. Прогрівай, постійно помішуючи. Коли соус загусне, він готовий.

Крок 4. Тепер приготуй тісто для лазаньї. Посоли киплячу воду, влий трохи оливкової олії, звари листки пасти для лазаньї. Дістань, щойно вони стануть еластичними. До готовності паста дійде в духовці. Розклади листки звареного тіста на дошку, нехай охолонуть.

Крок 5. Останній етап: склади запіканку. Змасти форму вершковим маслом та виклади шари запіканки: на дно трошки начинки, потім бешамель, тертий сир, потім паста, потім начинка, соус, сир, паста і так, поки інгредієнти не закінчаться. Завершити треба сиром. Поклади на нього шматочок вершкового масла та відправ усе в духовку, розігріту до 180°. За 30 хвилин велична запіканка за венеціанським рецептом буде готова.
Знайомитися із сучасними новозеландськими художниками
Сучасне мистецтво Нової Зеландії, як і вино, однозначно варте уваги. Тож наливай рислінг, відрізай шматок смачної запіканки та поринай у світ надзвичайних кольорів та форм. Ми підготували добірку митців, за якими варто слідкувати.
Білл Хаммонд
Один з найбільш популярних митців Нової Зеландії. В його роботах неймовірно яскраві пейзажі та обриси птахів поєднуються з містичними, іноді потойбічними образами та ставлять питання про те, де полягає межа між прекрасним та небезпечним, між реальністю та сном.
Джейсон Грейг
Що буде, як поєднати живопис доби Романтизму та естетику хеві-метал? Джейсог Грейг знає відповідь, бо він працює саме в цьому жанрі. Він створює роботи, які захоплюють і вражають темною готичною естетикою і ніби змушують нас пригадувати містичні образи з класичного мистецтва.
Девід МакКрекен
Скульптор, який працює з незвичними сюрреалістичними формами. Іноді його роботи можуть викликати подив або навіть відразу, але вони точно не залишають байдужим. Якщо ж роздивлятися його скульптури досить довго, можна побачити, що вони створюють свій дивакуватий, але цікавий світ.
Партнери проєкту
Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тобі якомога більше чудових моментів цієї осені. Наприклад, знаходить по світу найкращі білі вина. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз.
Привезіть мені вино!
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова. Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
ПРО ПРОЕКТ
РЕКЛАМА
ПРАВИЛА ПЕРЕДРУКУ
© 2015…2022 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації. Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации.

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років. Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.