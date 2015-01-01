Інгредієнти: — Паста для лазаньї – 5 листків — Броколі – 500 г — Лосось – 400 г — Часник – 3 великих зубчики — Оливкова олія – 30 г — Петрушка – 25 г — Вино – 100 г — Борошно – 70 г — Вершкове масло – 70 г + 10 для змащування форми — Молоко – 900 г — Тертий сир – 15 г на кожний шар (5 шарів) — Пармезан – 3 г на кожний шар (4 шари) — Сіль, перець, мускатний горіх Як готувати: Крок 1. Спочатку приготуй начинку. Дрібно наріж суцвіття броколі. Середніми шматками наріж лосось. Подрібни петрушку, розчави часник. Трохи обсмаж часник на оливковій олії, додай броколі, перемішай. Посоли, поперчи, додай біле вино. Вкинь петрушку, перемішай та протушкуй усе разом. На останньому етапі додай лосось. Тушкуй начинку, доки не випариться вся рідина. Крок 2. Приготуй “ру” – це універсальний французький соус з борошна та вершкового масла. Перемішай вершкове масло з борошном в однорідну міцну кульку. Краще робити це руками. Крок 3. Тепер зроби бешамель: вилий молоко в каструлю, додай туди “ру”, мускатний горіх, сіль. Прогрівай, постійно помішуючи. Коли соус загусне, він готовий. Крок 4. Тепер приготуй тісто для лазаньї. Посоли киплячу воду, влий трохи оливкової олії, звари листки пасти для лазаньї. Дістань, щойно вони стануть еластичними. До готовності паста дійде в духовці. Розклади листки звареного тіста на дошку, нехай охолонуть. Крок 5. Останній етап: склади запіканку. Змасти форму вершковим маслом та виклади шари запіканки: на дно трошки начинки, потім бешамель, тертий сир, потім паста, потім начинка, соус, сир, паста і так, поки інгредієнти не закінчаться. Завершити треба сиром. Поклади на нього шматочок вершкового масла та відправ усе в духовку, розігріту до 180°. За 30 хвилин велична запіканка за венеціанським рецептом буде готова.

Запіканку з лососем за рецептом з Венеції

Giesen Estate Riesling Marlborough semi sweet радять поєднувати з рибою та морепродуктами, тож цього разу ми попросили Марко Черветті, італійця, гедоніста та бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group, поділитися з нами рецептом запіканки з лососем.



Він запропонував венеціанський варіант лазаньї з овочами та рибою. І це надзвичайно смачно!



До речі, для її приготування потрібно трохи білого вина, тож усе сходиться. П’ємо вино та готуємо з вином та із задоволенням.

Марко Черветті

Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group

Інгредієнти:



— Паста для лазаньї – 5 листків

— Броколі – 500 г

— Лосось – 400 г

— Часник – 3 великих зубчики

— Оливкова олія – 30 г

— Петрушка – 25 г

— Вино – 100 г

— Борошно – 70 г

— Вершкове масло – 70 г + 10 для змащування форми

— Молоко – 900 г

— Тертий сир – 15 г на кожний шар (5 шарів)

— Пармезан – 3 г на кожний шар (4 шари)

— Сіль, перець, мускатний горіх



Як готувати:



Крок 1. Спочатку приготуй начинку. Дрібно наріж суцвіття броколі. Середніми шматками наріж лосось. Подрібни петрушку, розчави часник. Трохи обсмаж часник на оливковій олії, додай броколі, перемішай. Посоли, поперчи, додай біле вино. Вкинь петрушку, перемішай та протушкуй усе разом. На останньому етапі додай лосось. Тушкуй начинку, доки не випариться вся рідина.



Крок 2. Приготуй “ру” – це універсальний французький соус з борошна та вершкового масла. Перемішай вершкове масло з борошном в однорідну міцну кульку. Краще робити це руками.



Крок 3. Тепер зроби бешамель: вилий молоко в каструлю, додай туди “ру”, мускатний горіх, сіль. Прогрівай, постійно помішуючи. Коли соус загусне, він готовий.



Крок 4. Тепер приготуй тісто для лазаньї. Посоли киплячу воду, влий трохи оливкової олії, звари листки пасти для лазаньї. Дістань, щойно вони стануть еластичними. До готовності паста дійде в духовці. Розклади листки звареного тіста на дошку, нехай охолонуть.



Крок 5. Останній етап: склади запіканку. Змасти форму вершковим маслом та виклади шари запіканки: на дно трошки начинки, потім бешамель, тертий сир, потім паста, потім начинка, соус, сир, паста і так, поки інгредієнти не закінчаться. Завершити треба сиром. Поклади на нього шматочок вершкового масла та відправ усе в духовку, розігріту до 180°. За 30 хвилин велична запіканка за венеціанським рецептом буде готова.