5 місць для гастрономічного туризму в українській Бессарабії: рекомендує Марко Черветті

Марко Черветті, італієць, який багато років живе в Україні. Гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group. Цього року він багато подорожує Україною: досліджує українську кухню та спілкується з людьми, які розвивають гастрономічну культуру.
Одна з його перших великих експедицій цього року була присвячена Бессарабії. Чудове вино, бринза, дунайка – це тільки початок довжелезного списку того, що тут варто спробувати. Марко Черветті поділився своїм баченням must visit місць для гастромандрів Бессарабією. Зберігай та плануй подорож зі смаком!
Vinaria. Wine Cellar
Бринзарня
Щедра Околиця
Механа «Балканскі ястія»
Колоніст