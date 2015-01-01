10 цікавих фактів про Vivino: застосунок, який називають “сомельє в кишені”

1 Хайні Захаріассен не дуже розумівся на вині, коли вирішив створити Vivino Ось як він сам розповідає про це: «Ідея прийшла мені у супермаркеті. Я бачив стіну з винами й не розумів, як обрати. Які вина хороші, а які ні? Так виникла ідея зробити сайт з відгуками про вина. А потім дуже швидко виник і застосунок, бо технології стрімко розвивалися. Тепер де завгодно людина може просканувати за допомогою телефону етикетку вина і подивитися, який у нього рейтинг». Вважається, що саме те, що Хайні не дуже добре знався на вині, і зробило Vivino таким популярним: це застосунок для звичайних людей, в якому рейтинг формується на основі тисяч оцінок від інших користувачів, а не професійних сомельє та критиків.

Анна Пекер додає: «Мені подобається, що застосунокпобудований на основі відгуків різних реальних людей, а не професійних критиків. Бо так чи інакше в кожного критика є власний смак, своя оптика. За допомогою Vivino винний світ стає більш доступним і, якщо чесно, менш снобістським».

2 Vivino походить з Данії Данія – не та країна, яка першою спадає на думку, коли ми говоримо про вино та винну культуру. Але Хайні говорить, що винні імпортери в країні працюють так, що там є вина буквально з будь-яких куточків світу. І саме це різноманіття і його розгубленість, коли він бачив такий шалений вибір вин, і підштовхнули його до створення застосунку.



Зараз штаб-квартира застосунку розташовується в Сан-Франциско.

3 Найбільше користувачів Vivino у США Усього Vivino користується понад 50 мільйонів людей у світі. США – лідер за кількістю завантажень. Також застосунком активно користуються в Бразилії та країнах Європи. І навіть у французів він є популярним. «Зараз Франція входить у ТОР-5 країн, які найбільш активно користуються застосунком, але для цього потрібен був час. Перша реакція була: «Хто ви такі, що б радити французам, як обирати вино?» Але згодом вони оцінили переваги застосунку.

4 Перші тисячі винних етикеток у базу команда завантажувала власноруч Головною проблемою Vivino в перші роки існування (застосунок заснували у 2010-му) було створення великої бази з фото етикеток різноманітних вин.



Спочатку в базі було лише 5000 вин, і цього було замало для того, щоб система правильно ідентифікувала вина.



Щоб створити першу велику базу даних, команда весь час вигадувала різні способи. Прорив стався тоді, коли Vivino запустили челенджі та розіграші й почали різними способами заохочувати людей завантажувати фото своїх пляшок з винами. Тоді вони отримали перші 50 000 фото. У 2014 році база фотографій пляшок уже налічувала 250 000, їх вручну обробляла команда підрядників в Індії.



Зараз за допомогою бази люди перевіряють 2-3 мільйони пляшок щоденно.

5 Люди абсолютно по-різному використовують застосунок Першочергова ідея застосунку полягала в тому, аби людина в супермаркеті могла швидко подивитися, який рейтинг у вина, почитати відгуки та зробити вибір. Але є люди, які використовують застосунок по-іншому, щоб залишити відгуки та нотатки про вино на майбутнє для себе.



Марко Черветті ділиться досвідом: «Іноді під час однієї дегустації я можу спробувати до декількох десятків вин. І в застосунку я насамперед відмічаю вина, які на майбутнє точно не збираюся пити. Це працює в обидва боки: за допомогою чесних оцінок можна відмітити для себе, як вина, які варто запам’ятати, так і ті, які краще уникати».

6 Головна стратегія з розвитку застосунку: персоналізація та індивідуальні пропозиції Те, над чим команда працює в першу чергу – це спроби зробити його більш індивідуальним. Застосунок вже показує, наскільки те чи інше вино за стилем та характеристиками збігається з винами, які користувач замовляв та оцінював раніше. Надалі ця система має бути ще більш індивідуальною. «Ми хочемо, щоб тепер застосунок не просто допомагав обирати добре вино. Ми хочемо, щоб він допомагав обрати добре вино, яке сподобається саме вам», – розповідає Хайні.

7 У майбутньому у Vivino має з’явитися платна версія зі спеціальними опціями для експертів Команда працює над розширенням функціонала та спеціальними опціями, які будуть цікавими для досвідчених поціновувачів вина.

8 У застосунку немає вин із рейтингом “5” Найвищий рейтинг, який зараз є у вин “4,7”, дуже рідко з’являються оцінки “4,8”. Через те, що рейтинг базується на оцінках різних користувачів, не може бути одностайності. Рейтинг “4,7” означає не просто добре, а фактично найкраще вино у своїй категорії на думку користувачів.

9 Люди з різних країн по-різному оцінюють вина Хайні розповідає, що найбільш щедрі оцінки виставляють користувачі з США. Люди з Європи трохи більш стримані. Але загалом зазвичай рейтинг відповідає реальним вподобанням та враженням людей, бо вся екосистема базується на взаємній довірі: люди чесно діляться своїми враженнями, бо ставлять оцінки ще й для себе, щоб на майбутнє повернутися до якогось вина, яке сподобалося.



І так само сподіваються, що вони можуть довіряти середній оцінці, коли вирішують, чи варто витратити гроші та спробувати нове вино.