Існує безліч теорій щодо того, чому саме так відбулося. Згідно з однією, це спосіб Бонда залишитися більш тверезим. Згідно з іншою, для екранізації обрали Shaken not stirred замість Stirred not shaken просто тому, що перша фраза краще звучить. А найбільш конспірологічна версія пов’язує цей спосіб з тим, що Бонда нібито спочатку хотіли зробити “героєм без яскравої особистості та смаку”.



Хоч би як там було, шпигун, який змішував горілку з Мартіні замість того, щоб пити класичні коктейлі на основі віскі, сприймався у 60-х як ковток свіжого повітря. Джеймс Бонд прийшов на зміну ковбоям і став новим символом маскулінності так само як прозора горілка без запаху та смаку прийшла на зміну витриманому в дубових бочках віскі.



Shaken not stirred стало візитівкою нового героя та нових часів. Вона з’являлася на екранах десятки разів.