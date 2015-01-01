Іспанські фільми, курка по-китайськи та французьке вино

В рубриці «Плани на вечір» ми вже декілька разів писали про Гасконь, яку ще називають «французькою країною басків», Андре Дюбоска та Plaimont.
Якщо коротко, понад 40 років тому, Андре Дюбоск, винороб у третьому поколінні, вирішив відродити славу виноробства Гасконі та разом з колегами створив винний кооператив Plaimont. Вони разом почали скуповувати цікаві маєтки та виноградники, щоб створювати вина, які могли б стати візитівками регіону.
Зараз Plaimont об’єднує 800 родин, 10 шато та понад 5000 гектарів виноградників на півдні Франції. Вони кажуть, що намагаються “за допомогою вина передати дух Гасконі”, і багато хто вважає, що їм це вдається.
Один з напрямів їхньої роботи – створення вин з унікальних автохтонних сортів винограду та надзвичайно цікавих купажів із ними.
Наприклад, для Plaimont Heritage Saint Mont AOP rouge
вони об’єднали автохтонні сорти Танна (цей насичений танінами червоний сорт винограду дає змогу створювати потужні вина з довгим посмаком), Піненс (цей сорт винограду поширений вздовж кордону Франції та Іспанії, він відповідає за кислотність та яскравий аромат), а також Каберне Совіньйон.
В результаті вийшло яскраве «оксамитове» червоне вино з виразною кислотністю, ягодами та ваніллю в ароматі та довгим складним посмаком.
Сміливо обирай до пряних сирів, страв з курки та червоного м’яса.