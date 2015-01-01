Іспанські фільми, курка по-китайськи та французьке вино

Інгредієнти: — Куряче філе – 400 г — Імбир – 30 г — Арахіс – 50 г — Зелена цибуля – 60 г — Червоний чилі – 7 г — Крохмаль – 2 г — Борошно – 2 г — Оцет рисовий – 7 г — Соєвий соус – 7 г — Сичуанський гострий соус – 20 г — Рослинна олія – 50 г — Часник – 4 зубчики — Сіль, цукор – на смак Як готувати: Крок 1. Наріж усі інгредієнти. Зелену цибулю – шматочками, імбир – тоненькими скибочками, зубчики часнику можна просто розчавити, а чилі просто проколоти ножем, щоб вони не луснули на пательні. Куряче філе наріж дрібними кубиками. Крок 2. Тепер приготуй соус: змішай столову ложку солі, цукру, крохмалю, борошна, додай рисовий оцет та соєвий соус, а також трошки сичуанського соусу. Перемішай! Соус готовий. Крок 3. На рослинній олії на дуже великому вогні швидко обсмаж усі нарізані овочі, перемішай, додай нарізану курку, знову перемішай, влий соус та протушкуй декілька хвилин. Додай арахіс. За хвилину страва буде готова!

Курку гунбао

Сухе червоне Plaimont Heritage Saint Mont AOP чудово поєднується зі стравами з курки, але ми вирішили піти ще далі: пропонуємо тобі приготувати курку гунбао – традиційну китайську страву з провінції Сичуань. Рецептом ділиться Марко Черветті, мандрівник, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, який жив і навчався в Китаї.

Марко Черветті

Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group

Інгредієнти:



— Куряче філе – 400 г

— Імбир – 30 г

— Арахіс – 50 г

— Зелена цибуля – 60 г

— Червоний чилі – 7 г

— Крохмаль – 2 г

— Борошно – 2 г

— Оцет рисовий – 7 г

— Соєвий соус – 7 г

— Сичуанський гострий соус – 20 г

— Рослинна олія – 50 г

— Часник – 4 зубчики

— Сіль, цукор – на смак



Як готувати:



Крок 1. Наріж усі інгредієнти. Зелену цибулю – шматочками, імбир – тоненькими скибочками, зубчики часнику можна просто розчавити, а чилі просто проколоти ножем, щоб вони не луснули на пательні. Куряче філе наріж дрібними кубиками.



Крок 2. Тепер приготуй соус: змішай столову ложку солі, цукру, крохмалю, борошна, додай рисовий оцет та соєвий соус, а також трошки сичуанського соусу. Перемішай! Соус готовий.



Крок 3. На рослинній олії на дуже великому вогні швидко обсмаж усі нарізані овочі, перемішай, додай нарізану курку, знову перемішай, влий соус та протушкуй декілька хвилин. Додай арахіс. За хвилину страва буде готова!