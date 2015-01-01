19 Crimes Cabernet Sauvignon

Це історія про вино, злочини та маркетинг. Інтригує?
У винному світі люблять легенди та захопливі історії, але то, що зробила команда 19 Crimes, було надзвичайним і навіть дещо зухвалим. Компанія з’явилася у 2013 році та вирішила побудувати концепцію та маркетингову стратегію навколо… злочинів та злочинців.
Чому 19 Сrimes? Щоб відповісти на це питання, вирушаємо до Англії кінця 18 століття. В країні відбувалися суспільні зміни, люди з економічних та політичних причин часто порушували закон. Щоб якось розвантажити переповнені в’язниці, влада Великої Британії запропонувала альтернативне покарання: вислання до Австралії.
У такий спосіб протягом століття до Австралії відправили майже 165 000 осіб. Таке покарання передбачали лише 19 злочинів, і саме вони лягли в основу концепції бренду.
Кожна пляшка має корок з назвою однієї з кримінальних статей. Один з лозунгів компанії: «Який злочин ти відкриєш сьогодні ввечері?». Серед варіантів: крадіжка менше та більше одного шилінгу, купівля краденого заліза і міді, знищення рослин та навіть бігамія (у Великій Британії того часу було дуже важко оформити розлучення, тож наявність двох “дружин” була досить поширеною практикою).
Інтригує? Але й це ще не все: компанія розмістила на пляшках обличчя відомих пройдисвітів-колоністів. За допомогою спеціального застосунку можна почути їх історії “наживо”: достатньо мати пляшку вина та запустити ефект в доданій реальності
.
Бренд 19 Crimes став шалено популярним серед молоді, відтоді як з’явився на ринку. Цей дуже цікавий маркетинговий хід у поєднанні з дійсно вартими уваги винами спрацював.
Радимо почати знайомство з брендом з Cabernet Sauvignon
. На цій пляшці ти знайдеш історію Майкла Гарінгтона, в’язня, який після прибуття до Австралії не дочекався помилування (його весь час відкладали) та врешті зміг здійснити зухвалу втечу.
Попри сильний шторм він разом з іншими відчайдушними феніанцями (членами Ірландського революційного братства) на маленькому човні дістався американського китобійного корабля. Екіпаж під прапором США відмовився видавати втікачів австрійській владі: феніанці змогли почати нове життя.
Цей епізод отримав назву «Порятунок на Катальпі» і згодом перетвориться на напівміфічну історію, на честь нього створюватимуть монументи та навіть вино!
19 Crimes Cabernet Sauvignon – вино в усіх сенсах яскраве. Має насичений колір та не менш насичений аромат з нотами ванілі, смородини, шовковиці та шоколаду. Міцне, цікаве, «ягідне» вино з приємними танінами та надзвичайною історією.