19 Crimes Cabernet Sauvignon

Інгредієнти: — Свинина – 350 г — Часник – 7 великих зубців — Імбир – 60 г — Чилі – 30 г — Гриби шиїтаке – 60 г — Перець болгарський – 70 г — Кінза – 10 г — Зелена цибуля – 30 г — Червоне вино – 60 г — Цукор – 2 г — Сіль – 1 г — Рослинна олія – 20 г Як готувати: Крок 1. Розчави часник, наріж імбир тоненькими смужечками, чилі – просто кружечками, а болгарський перець – кубиками. Наріж гриби, покриши кінзу і зелену цибулю. Крок 2. Невеличкими шматочками наріж м’ясо. Крок 3. На добре розігріту пательню додай олію. Коли вона прогріється, додай м’ясо і по черзі обсмаж усе. Обсмажене м’ясо переклади в окрему тарілку. Крок 4. Тепер у тій самій пательні обсмаж імбир, часник і чилі. Коли імбир стане м’яким, додай болгарський перець і гриби, а потім додай кінзу і зелену цибулю, перемішай. Додай м’ясо, сіль та цукор, влий вино і дочекайся того моменту, коли в ароматі страви не залишиться натяків на алкоголь. Готово!

Гостру свинину по-сичуанськи

Марко Черветті, гедоніст, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пригадав один з улюблених рецептів свинини, з яким він познайомився в Китаї. Гостро, смачно, яскраво. Саме те, що треба під келих сухого червоного.

Марко Черветті

Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group

Інгредієнти:



— Свинина – 350 г

— Часник – 7 великих зубців

— Імбир – 60 г

— Чилі – 30 г

— Гриби шиітаке – 60 г

— Перець болгарський – 70 г

— Кінза – 10 г

— Зелена цибуля – 30 г

— Червоне вино – 60 г

— Цукор – 2 г

— Сіль – 1 г

— Рослинна олія – 20 г



Як готувати:



Крок 1. Розчави часник, наріж імбир тоненькими смужечками, чилі – просто кружечками, а болгарський перець – кубиками. Наріж гриби, покриши кінзу і зелену цибулю.



Крок 2. Невеличкими шматочками наріж м’ясо.



Крок 3. На добре розігріту пательню додай олію. Коли вона прогріється, додай м’ясо і по черзі обсмаж все. Обсмажене м’ясо переклади в окрему тарілку.



Крок 4. Тепер в тій же самій пательні обсмаж імбир, часник і чилі. Коли імбир стане м’яким, додай болгарський перець і гриби, а потім додай кінзу і зелену цибулю, перемішай. Додай м’ясо, сіль та цукор, влий вино і дочекайся того моменту, коли в ароматі страви не залишиться натяків на алкоголь. Готово!