Марко Черветті, італієць, гедоніст, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, після початку повномасштабного вторгнення не тільки залишився в Україні, але й почав мандрувати країну, щоб краще зрозуміти українську кухню, знайти найцікавіші локальні продукти та розповісти про них світові.
Цього літа він мандрував Карпатами та знайомився з місцевою кухнею. Навчився розрізняти вурду та будз, вперше спробував білий борщ та гуцульські голубці. Розповідаємо про страви та продукти українських Карпат, які вразили італійця найбільше.
Панська кулеша з грибною мачанкою
«Карпаччо» з грибів та смажені лісові гриби з домашнім хлібом
Будз, вурда, бриндзя: як в горах готують сир