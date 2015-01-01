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Білий борщ

«Спочатку я навіть не зрозумів, що саме я їм. Мені просто сподобався смак та текстури. А все потім мені розповіли, що це борщ з білим буряком. Надзвичайно цікаво!



Взагалі родина, що хазяйнує в «Скарбах Чорногори», просто чудова. Це унікальне місце і велична, музична, талановита сім’я. Гостюючи у них, я ще подумав про те, що саме стоїть за ідеальними стравами, чи то італійськими, чи то українськими. Моя відповідь така: якісні продукти, перевірені часом традиції, свіже повітря та досвідчені руки майстра, що готує для вас».

Білий борщ, як і будь-який інший борщ в Україні, кожна родина готує по-різному. Однак найчастіше для його приготування використовують м’ясо (наприклад, свинячі реберця або буженину), натертий буряк (сирий або квашений), засмажку з цибулі та моркву, сіль, перець, лавровий лист та велику кількість сметани або гуслянки для заправки.

