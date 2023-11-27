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В Україні випустили перший “Пивний Різдвяний Календар”:
де і як купити
В Україні випустили перший “Пивний Різдвяний Календар”: де і як купити
Власний імпорт «Сільпо» і власна крафтова броварня Beermaster Brewery випустили перший «Пивний Різдвяний Календар». Розповідаємо про унікальні пивні смаки пивного адвенту.
Що у коробці?
В боксі з різдвяним дизайном представлений крафт з України, США, Чехії, Бельгії, Великобританії, Німеччини, Естонії. Хочу Пивний Різдвяний Календар!
Серед унікальних смаків – витриманий в бочці sour stout з додаванням диких ягід від броварні Beermaster Brewery. Цю позицію можна буде знайти тільки в різдвяному календарі.
А скільки там всього пива?
У різдвяному календарі 12 пляшок та банок пива, а також брендований святковий келих:
Світле Kuchlbauer Hell
Світле нефільтроване Blue Moon
Темне безалкогольне Samuel Smith Sam's Brown Ale
Світлий ель Tanker Sauna Birch Ale
Світле Petrus Blond
Темне Belhaven Black
Світле Lakefront Hazy Rabbit
Темне Delirium Nocturnum
Янтарне фільтроване Innis & Gunn Original
Рубінове фільтроване Barbe Ruby
Sour stout з додаванням диких ягід Sour Stout Wild Berry від Beermaster Brewery
Темне Schlenkerla Aecht Urbock
Також всередині коробки є QR-код, під час сканування якого можна відкривати адвент разом з шеф-броварем Beermaster Brewery Віктором Ващуком. Трохи гумору, трохи про смаки пива та фуд пейрінг.
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