1. Есенція чистого смаку

Цей продукт з’являється в серії «На 30% залізний шеф». Звісно, серія з такою назвою містить у собі купу алюзій на кулінарні шоу та висміює стереотипи про шефів. За сюжетом Бендер обожнює готувати, але у нього нічого не виходить, бо роботи не вміють відчувати смак. Щоразу, коли він намагається пригостити друзів, це перетворюється на пекло, бо його їжа трохи гірша за отруту для щурів.



Тож у якийсь момент він вирушає до занедбаної планети, де дуже відомий в минулому шеф Гельмут Спаржа готує рагу зі взуття. Він дарує Бендеру «Есенцію чистого смаку», з якою робот виграє конкурс шефів. Зрештою, виявляється, що в еліксирі була вода і трохи наркотиків. Але головна ідея полягає в тому, що думка про той магічний еліксир додала Бендеру впевненості у своїх силах, і він справді почав краще готувати.