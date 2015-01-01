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Плани на вечір: вино з Гасконі, брускети з в’яленим м’ясом з Італії та аудіопрогулянка Києвом

Плани на вечір: вино з Гасконі, брускети з в’яленим м’ясом з Італії та аудіопрогулянка Києвом

У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті щотижня експериментуємо з найцікавішими поєднаннями страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.
У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях»
та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті щотижня експериментуємо з найцікавішими поєднаннями страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.

Цього разу обираємо цікаве вино з Гасконі, готуємо італійські брускети та вирушаємо в захопливу мандрівку Києвом.

Plaimont Gueules de Saint Mont red
Хочу замовити!
Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
Регіон Сен-Мон (Saint Mont AOC) у південно-західній Франції отримав свою назву «Свята гора» від ченців-бенедектинців.

Десь в XI ст. під гаслом «Молись і працюй!» ченці заснували тут монастир, розбили виноградники й почали робити вино.

Вина були добрими, французькому панству і простим людям подобались. Але скромність зіграла з місцевими виноробами злий жарт: багато хто знає про Бордо, Ельзас чи Бургундію, а от про Сен-Мон колись чули?

Отож! Десь там, біля Іспанії, поряд з Атлантичним океаном, попід боком гір Піренеїв. А що й де точно — ще й не кожен знавець скаже. А, між іншим, Сен-Мон лежить в області Гасконь, звідки той самий Д'Артаньян з роману Дюма.

От про Д'Артаньяна з Гасконі всі знають, а про вина Сен-Мон з Гасконі — зась. Але місцеві винороби не розгубилися та знайшли спосіб виправити ситуацію.

Хтось подав ідею — «А створімо кооператив і гуртом просуватимемо наші вина у світі!».

Сказано — зроблено: так виникло об’єднання виноробів Plaimont. І вони роблять усе, щоб їх та їхні вина помітили — наприклад, всюди носять чорні гасконські берети. А ще роблять яскраві етикетки для вина.

Як ось етикетка для вина Plaimont Gueules de Saint Mont red, на якій ми бачимо чоловіка з вольовим обличчям. Це, до речі, не модель, а справжній винороб, гасконець Давид Лабарерр (David Labarerre). Йому 38 років і цілий тиждень він гарує на виноградниках, а на вихідних грає в регбі. Колись він працював листоношею, але згодом повернувся на батьківський виноградник. «Якщо його покину, то лози тут не буде, не буде Сен-Мона», — каже він. І жартує, що в житті він не такий суровий — усе ж частіше посміхається.

У пляшці з портретом Давида червоне сухе вино із суміші сортів винограду Таннат, Піненк та Каберне Совіньйон. Це вино з ароматом джему з чорної смородини, вишні, ожини, лакричних цукерок і шкіри. У смаку темні ягоди й слива. М’яке й питке.

Таке вино може бути аперитивом до приємного вечора. Пасуватиме до в’яленого м’яса, качиної грудки, тартару.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів
холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Свіжий хліб - 90 г
— Моцарела - 120 г
— Капоколо (в’ялена свиня шия) - 12 г
— Рукола - 1 г + 5 г до самої страви як декор
— В’ялені томати - 80 г
— Оливкова олія - 80 г + 8 г на хліб
— Сіль - до смаку

Як готувати:

Крок 1. Моцарелу порви пальцями в глибоку тарілку, туди ж додай якісну оливкову олію, і перебий усе блендером.

Крок 2. Дрібно наріж в’ялені томати й руколу – і теж додай до моцарели. Перемішай. Наш соус готовий.

Крок 3. Відріж величеньку скибку хліба, змасти оливковою олією з обох сторін і обсмаж на сухій гарячій пательні, переклади на тарілку, на неї – крем з моцарели, а на крем – слайси капоколо.

Крок 4. Прикрась брускету руколою і краплями оливкової олії. Смачного!
Курку alla pizzaiola
Червоне вино Plaimont Gueules de Saint Mont red чудово смакує з м’ясними нарізками, тож ми попросили Марко Черветті, італійця, мандрівника та бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group, поділитися простою, але смачною стравою з м’ясом. Він порадив приготувати брускети з капоколо — сиров’яленим м’ясом з Апулії, яке продається в «Сільпо».
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Свіжий хліб - 90 г
— Моцарела - 120 г
— Капоколо (в’ялена свиня шия) - 12 г
— Рукола - 1 г + 5 г до самої страви як декор
— В’ялені томати - 80 г
— Оливкова олія - 80 г + 8 г на хліб
— Сіль - до смаку

Як готувати:

Крок 1. Моцарелу порви пальцями в глибоку тарілку, туди ж додай якісну оливкову олію, і перебий усе блендером.

Крок 2. Дрібно наріж в’ялені томати й руколу – і теж додай до моцарели. Перемішай. Наш соус готовий.

Крок 3. Відріж величеньку скибку хліба, змасти оливковою олією з обох сторін і обсмаж на сухій гарячій пательні, переклади на тарілку, на неї – крем з моцарели, а на крем – слайси капоколо.

Крок 4. Прикрась брускету руколою і краплями оливкової олії. Смачного!
Гуляти Києвом з аудіогайдом
Що робити, коли зимовий холодний вечір став трошки теплішим завдяки гасконському вину і брускетам? Вмощуйся зручніше й набирайся вражень з аудіо і віртуальними гідами від «Київ Цифровий».

Слухай історію про кохання всього життя гетьмана Хмельницького й романтичну версію назви гори Уздихальниця у гіді «Київ Романтичний».

Дізнавайся, яка міська легенда пов’язана з урочищем Чортове беремище, де зараз курсує фунікулер. І чому у Замку Річарда Левове Серце людям вчуваються голоси і стогони в стінах у гіді «Київ Містичний».

Або відчуй «смак Києва» з історією престижного ресторану «Столичний» на Хрещатику, де знались на котлеті по-київські в усіх можливих її варіаціях.

Ну а якщо ти зовсім не боїшся морозів, можна вирушити на зимову прогулянку містом. Історії в аудіогіді в «Київ Цифровий» для зручності підв’язані до точок на google maps. Гуляй і слухай, тільки тепло одягайся — зимно ж! І не забудь замовити на вечерю чудове гасконське вино та італійське в’ялене м’ясо. Вони пасують до будь-якої погоди.
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Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тобі якомога більше чудових моментів цієї осені. Наприклад, знаходить по світу найкращі вина. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз.
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