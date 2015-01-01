Плани на вечір: вино з Гасконі, брускети з в’яленим м’ясом з Італії та аудіопрогулянка Києвом

Інгредієнти: — Свіжий хліб - 90 г — Моцарела - 120 г — Капоколо (в’ялена свиня шия) - 12 г — Рукола - 1 г + 5 г до самої страви як декор — В’ялені томати - 80 г — Оливкова олія - 80 г + 8 г на хліб — Сіль - до смаку Як готувати: Крок 1. Моцарелу порви пальцями в глибоку тарілку, туди ж додай якісну оливкову олію, і перебий усе блендером. Крок 2. Дрібно наріж в’ялені томати й руколу – і теж додай до моцарели. Перемішай. Наш соус готовий. Крок 3. Відріж величеньку скибку хліба, змасти оливковою олією з обох сторін і обсмаж на сухій гарячій пательні, переклади на тарілку, на неї – крем з моцарели, а на крем – слайси капоколо. Крок 4. Прикрась брускету руколою і краплями оливкової олії. Смачного!

Курку alla pizzaiola

Червоне вино Plaimont Gueules de Saint Mont red чудово смакує з м’ясними нарізками, тож ми попросили Марко Черветті, італійця, мандрівника та бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group, поділитися простою, але смачною стравою з м’ясом. Він порадив приготувати брускети з капоколо — сиров’яленим м’ясом з Апулії, яке продається в «Сільпо».

Марко Черветті

Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group

Інгредієнти:



— Свіжий хліб - 90 г

— Моцарела - 120 г

— Капоколо (в’ялена свиня шия) - 12 г

— Рукола - 1 г + 5 г до самої страви як декор

— В’ялені томати - 80 г

— Оливкова олія - 80 г + 8 г на хліб

— Сіль - до смаку



Як готувати:



Крок 1. Моцарелу порви пальцями в глибоку тарілку, туди ж додай якісну оливкову олію, і перебий усе блендером.



Крок 2. Дрібно наріж в’ялені томати й руколу – і теж додай до моцарели. Перемішай. Наш соус готовий.



Крок 3. Відріж величеньку скибку хліба, змасти оливковою олією з обох сторін і обсмаж на сухій гарячій пательні, переклади на тарілку, на неї – крем з моцарели, а на крем – слайси капоколо.



Крок 4. Прикрась брускету руколою і краплями оливкової олії. Смачного!