Плани на вечір: італійське вино, шашлички з Абруццо та кіно по Умберто Еко
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У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті щотижня експериментуємо з найцікавішими поєднаннями страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.
У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті щотижня експериментуємо з найцікавішими поєднаннями страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.
Цього разу досліджуємо італійський регіон Абруццо: обираємо найкраще вино із сорту Монтепульчано, готуємо баранячі шашлички за традиційним рецептом та дивимося “Ім’я рози” – цей фільм якраз знімали в одному з місцевих старовинних замків.
Абруццо – немов "прихована перлина", італійський регіон із дуже давньою історією, який на дві третини складається з гір та національних парків. З одного боку – Апеннінські хребти, з іншого – Адріатичне море. Тут вирощували виноград ще в доримську епоху, і зараз тут знаються на тому, як робити добре вино.
Безумовно, візитівка регіону – це вина з Монтельпучано. Уперше вони голосно "заявили" про себе в 50-х роках ХХ століття. Саме тоді з легкої руки Едварда Валентіні з'явилися перші пляшки з підписом «Montepulciano d’Abruzzo». А вже в 1968 році ці вина отримали юридичний захист та окрему категорію DOC.
Montepulciano d’Abruzzo DOC – це вина надзвичайно насиченого кольору: від рубінового до гранатового. М'який смак, помірні таніни, квітковий аромат із нотами спецій: поціновувачі в усьому світі обирають вина з Абруццо саме за ці характеристики.
Для першого знайомства з ними сміливо обирай Montepulciano d´Abruzzo DOC від La Traversata – виноробні, які вже понад 10 років спеціалізується на органічних винах в Італії.
Це рубіново-червоне вино на 100% складається з Монтельпучано. В ароматі: ожина, лакриця, кориця та трохи чорного перцю. Смак досить насичений, з м'якими та розвиненими танінами, правильним балансом, гарною структурою та стійкістю.
Це те вино, яке чудово може "впоратися" зі складними стравами: червоним м'ясом, витриманими гострими сирами тощо. Тож тут перед тобою відкривається неабиякий простір для еногастрономічних експериментів.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:
— Баранина – 400 г — Шпажки – 5 шт. — Морська сіль – 1 г — Перець – 1 г — Оливкова олія – 5 г
Як готувати:
Крок 1. Підготуй м'ясо. Залежно від того, яку частину баранини ти обрав, відділи його від кісток та сухожиль. Тобі потрібне чистеньке гладеньке м'ясо з невеликою кількістю жиру. Наріж його дуже маленькими шматочками 2 на 2 сантиметри.
Крок 2. Візьми шпажки та "насади" на них шматочки м'яса: на кожні 3 пісних шматочки додавай один, у якому буде більше жиру. Коли все м'ясо буде на шпажках, гарно посоли його та поперчи з усіх боків.
Крок 3. Змасти шашлички оливковою олією, виклади в жаростійку форму та запікай протягом 10 хвилин за температури 180. Усе! Залишилося розлити по келихах вино та насолоджуватися вечерею.
"Шашлички" аростічіні
Абруццо має надзвичайно самобутні гастрономічні традиції. Подорож сюди важко уявити без спагеті алла кітара з м'ясними тюфтельками, без трюфелів та, звісно, шашличків аростічіні. Саме їх ми й пропонуємо приготувати до келиха Montepulciano d´Abruzzo.
На щастя, як завжди, Марко Черветті, італієць, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився перевіреним рецептом.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:
— Баранина – 400 г — Шпажки – 5 шт. — Морська сіль – 1 г — Перець – 1 г — Оливкова олія – 5 г
Як готувати:
Крок 1. Підготуй м'ясо. Залежно від того, яку частину баранини ти обрав, відділи його від кісток та сухожиль. Тобі потрібне чистеньке гладеньке м'ясо з невеликою кількістю жиру. Наріж його дуже маленькими шматочками 2 на 2 сантиметри.
Крок 2. Візьми шпажки та "насади" на них шматочки м'яса: на кожні 3 пісних шматочки додавай один, у якому буде більше жиру. Коли все м'ясо буде на шпажках, гарно посоли його та поперчи з усіх боків.
Крок 3. Змасти шашлички оливковою олією, виклади в жаростійку форму та запікай протягом 10 хвилин за температури 180. Усе! Залишилося розлити по келихах вино та насолоджуватися вечерею.
"Ім'я рози" – екранізація культового роману Умберто Еко, головну роль в якому зіграв Шон Коннері. До речі, знімали цей постмодерністський детектив у Roccascalegna – старовинному італійському замку, що розташовується саме в горах Абруццо.
Тож усе збігається: чудове Монтельпучано з Абруццо, шашлички за місцевим старовинним рецептом та естетське кіно, яке чудово передає дух цього місця.
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