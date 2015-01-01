Плани на вечір: італійське вино, шашлички з Абруццо та кіно по Умберто Еко

Інгредієнти: — Баранина – 400 г — Шпажки – 5 шт. — Морська сіль – 1 г — Перець – 1 г — Оливкова олія – 5 г Як готувати: Крок 1. Підготуй м'ясо. Залежно від того, яку частину баранини ти обрав, відділи його від кісток та сухожиль. Тобі потрібне чистеньке гладеньке м'ясо з невеликою кількістю жиру. Наріж його дуже маленькими шматочками 2 на 2 сантиметри. Крок 2. Візьми шпажки та "насади" на них шматочки м'яса: на кожні 3 пісних шматочки додавай один, у якому буде більше жиру. Коли все м'ясо буде на шпажках, гарно посоли його та поперчи з усіх боків. Крок 3. Змасти шашлички оливковою олією, виклади в жаростійку форму та запікай протягом 10 хвилин за температури 180. Усе! Залишилося розлити по келихах вино та насолоджуватися вечерею.

"Шашлички" аростічіні

Абруццо має надзвичайно самобутні гастрономічні традиції. Подорож сюди важко уявити без спагеті алла кітара з м'ясними тюфтельками, без трюфелів та, звісно, шашличків аростічіні. Саме їх ми й пропонуємо приготувати до келиха Montepulciano d´Abruzzo.



На щастя, як завжди, Марко Черветті, італієць, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився перевіреним рецептом.

Марко Черветті

Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group

Інгредієнти:



— Баранина – 400 г

— Шпажки – 5 шт.

— Морська сіль – 1 г

— Перець – 1 г

— Оливкова олія – 5 г



Як готувати:



Крок 1. Підготуй м'ясо. Залежно від того, яку частину баранини ти обрав, відділи його від кісток та сухожиль. Тобі потрібне чистеньке гладеньке м'ясо з невеликою кількістю жиру. Наріж його дуже маленькими шматочками 2 на 2 сантиметри.



Крок 2. Візьми шпажки та "насади" на них шматочки м'яса: на кожні 3 пісних шматочки додавай один, у якому буде більше жиру. Коли все м'ясо буде на шпажках, гарно посоли його та поперчи з усіх боків.



Крок 3. Змасти шашлички оливковою олією, виклади в жаростійку форму та запікай протягом 10 хвилин за температури 180. Усе! Залишилося розлити по келихах вино та насолоджуватися вечерею.