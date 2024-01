Класифікація Гаргано-Сіла ґрунтується на трьох аспектах виробництва рому: сировині, стилі перегонки і купажі. Але, на жаль, ця класифікація проігнорувала тему витримки.



Цей недолік постаралися виправити Мартін і Ребекка Кейти, власники Smuggler’s Cove — легендарного тікі-бару в Сан-Франциско. У 2016 році в своїй книзі Smuggler’s Cove: Exotic Cocktails, Rum, and the Cult of Tiki вони запропонували поділити ром на 21 категорію: