Гастрономічні експерименти схожі на захопливу подорож: ти крок за кроком готуєш щось нове, а потім обертаєшся і бачиш, як розширилися твої гастрономічні обрії та наскільки цікавішим стало твоє меню.
При цьому для того, щоб скуштувати щось справді незвичне, зовсім не обов'язково полювати на дорогі та екзотичні продукти. Можна взяти щось добре знайоме та подивитися на нього по-новому. Як-от ікру минтая, яку так високо цінують у східній кухні, що навіть дарують її одне одному на свята!
Разом із партнерами з Alaska Seafood
, шефами та фуд-блогерами, ми підготували для тебе 5 дуже незвичайних рецептів з ікрою минтая, які обов'язково треба спробувати, щоб заново закохатися в цей корисний, смачний та доступний продукт.