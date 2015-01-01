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Цацики, окономіякі та скандинавський салат: незвичні страви, які варто приготувати з ікри минтая

Гастрономічні експерименти схожі на захопливу подорож: ти крок за кроком готуєш щось нове, а потім обертаєшся і бачиш, як розширилися твої гастрономічні обрії та наскільки цікавішим стало твоє меню.

При цьому для того, щоб скуштувати щось справді незвичне, зовсім не обов'язково полювати на дорогі та екзотичні продукти. Можна взяти щось добре знайоме та подивитися на нього по-новому. Як-от ікру минтая, яку так високо цінують у східній кухні, що навіть дарують її одне одному на свята!

Разом із партнерами з Alaska Seafood, шефами та фуд-блогерами, ми підготували для тебе 5 дуже незвичайних рецептів з ікрою минтая, які обов'язково треба спробувати, щоб заново закохатися в цей корисний, смачний та доступний продукт.

5 цікавих фактів про ікру минтая

1

Ікра минтая – це справжній суперфуд, неоціненне джерело кальцію, вітаміну В12 та білка.

2

Ще одна перевага ікри минтая – дуже високий вміст корисних насичених жирів Омега 3. В 15 грамах ікри минтая їх, наприклад, більше, ніж у кілограмі пангасіуса.

3

Найкориснішою буде ікра саме дикого минтая. Ця риба живе в затоці Аляска або в Беринговому морі та харчується найкращим природним способом. А за її якістю, як і за тим, щоб популяція риби була сталою, пильно слідкує Департамент охорони навколишнього середовища штату Аляска.

4

Ікра минтая користується величезною повагою в японській та корейській кухнях. Там якісну ікру минтая в гарних коробках навіть дарують одне одному на свята. В Японії, наприклад, дуже популярні "тарако" (солона ікра минтаю, її споживають як окрему закуску, додають в онігірі або до локшини) та "ментайко" (ікра минтаю, приправлена гострим перцем, оцтом та іншими соусами).

5

Ікра минтая має дуже ніжний смак, тож її можна додавати до дуже різних страв. Цілком очевидно, що чудово смакуватимуть з ікрою варені яйця або канапки. Але її також можна додавати в різні вершкові соуси, наприклад, ті, що йдуть до пасти. Та і взагалі, важко уявити сніданок, який не могла б прикрасити ікра минтая.
1

Окономіякі з ікрою минтая

Рецепт від нутриціолога та
фуд-терапевтки Анастасії Голобородько

Інгредієнти:

  • Ікра минтая – 2-4 столові ложки
  • Рубана капуста – 1 чашка
  • Яйця – 1-2 штуки
  • Корінь імбиру
  • Часник – 2 зубчики
  • Зелена цибуля
  • Борошно (на вибір) – 3-4 столові ложки
  • Солі – чверть чайної ложки
  • Олія для смаження

Як готувати:

  • Дрібно наріж капусту, часник, імбир та цибулю. Змішай борошно та соду, додай до овочів. Також додай 1-2 сирих яйця, столову ложку ікри минтая, 20-30 мл води. Замішай “тісто” на млинець-окономіякі.
  • Підсмаж окономіякі на рослинній олії. Зазвичай достатньо 2-3 хвилин із кожного боку.
  • Готовий млинець-окономіякі змасти шаром ікри минтая та прикрась зеленою цибулею.
2

Цацики з ікри минтая

Інгредієнти:

  • Ікра минтая – 60 г
  • Жирний йогурт або сметана – 120 г
  • Свіжий огірок – 100 г
  • Свіжа м’ята – 20 г
  • Кріп – 20 г
  • Лимон – ¼ шт., сік та цедра
  • Перець чорний
  • Паприка
  • Оливкова олія

Як готувати:

  • Натри на великій тертці огірок та відіжми сік.
  • Нарубай дрібно кріп, а листя м’яти наріж тонкою соломкою.
  • Змішай йогурт, огірки, рубану зелень та ікру. Додай цедру й сік лимона на смак. За бажанням додай сіль.
  • Закуска готова! Тепер на свій розсуд можеш додати до неї трохи оливкової олії, оливки або ще більше улюбленої зелені.
  • Подавай як “намазку” до смажених тостів, гарячої піти або як соус до рибних страв.
3

Млинці з ікрою минтая

Рецепт від шеф-кухаря
Володимира Ярославського, судді "Майстер-шефа"

Інгредієнти для млинців:

  • Молоко – 500 г
  • Борошно – 190 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль (дрібка) – на смак
  • Цукор – 35 г
  • Олія або вершкове масло – 35 г

Інгредієнти для ікри:

  • Ікра минтая – 1 банка
  • Червона цибулина – половина
  • Перець чорний свіжомелений – на смак
  • Яблучний чи винний оцет – кілька крапель
  • Рослинна олія – 100 г

Як готувати:

  • Візьми приблизно 200 г молока, додай яйце, цукор, сіль, борошно та замішай вінчиком густе тісто (консистенція – як сметана).
  • Додай молоко, що залишилося.
  • Розтопи вершкове масло з рослинною олією і додай теплу суміш у тісто. Перемішай.
  • Випікай млинці на середньому вогні на спеціальній пательні.
  • Дуже дрібно наріж цибулю, додай до неї ікру минтая, свіжомелений перець, кілька крапель оцту та збий суміш віночком.
  • Потроху, тоненькою цівкою, додай олію.
  • Подавай млинці із соусом. Цей соус також можна використовувати як намазку для будь-яких тостів. І для тостів з авокадо він теж пасуватиме!
4

Скандинавський картопляний салат з ікрою

Інгредієнти:

  • Ікра минтая – 20 г
  • Картопля – 150 г
  • Жирна сметана – 20 г
  • Майонез – 10 г
  • Негостра гірчиця (наприклад, американська) – 5 г
  • Білий винний оцет або лимонний сік – 3 г
  • Корнішони або солоні огірки – 20 г
  • Кріп – 5 г
  • Зелена цибуля – 3 г
  • Редиска червона – 10 г

Як готувати:

  • Промий та відвари картоплю “в мундирах” до готовності. Остуди.
  • Приготуй соус: дрібно нарубай кріп, змішай із майонезом, сметаною, гірчицею, ікрою минтая.
  • Наріж картоплю та корнішони.
  • Заправ соусом, додай оцет на смак. Виклади на тарілку, присип цибулею і тонкими слайсами редиски.
  • Салат можна подавати як окрему страву і як гарнір. Наприклад, він чудово смакує із червоною рибою.
5

Фаршировані яйця з ікрою минтая

Рецепт від Тетяни Литвинової,
кулінарної експертки

Інгредієнти:

  • Ікра минтая – 30 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Крем-сир – 50 г
  • Кріп – 1 гілочка

Як готувати:

  • Звари круте яйце. Коли остигне, розріж навпіл. Відокрем жовток і перетри на дрібній терці. Трохи залиш, щоб прикрасити готову страву.
  • Змішай крем-сир із жовтком та ікрою.
  • Виклади суміш у заглиблення в білку. Зверху прикрась ікрою, подрібненим жовтком та гілочкою кропу.
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Ікра дикого минтая, що видобувається на Алясці – це екологічно чистий, смачний та надзвичайно корисний продукт. А ще вона вдало прикрасить будь-яку страву: від омлета та сендвіча до пасти. Відкривай більше цікавих рецептів із рибою та морепродуктами від Alaska Seafood!
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