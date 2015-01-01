Плани на вечір: легкі закуски, ігристі вина та замки Луари

Недарма французьку Луару називають “землею вина та замків”: тут, справді, вирощували виноград і робили вино ще за часів Римської імперії. Та й концентрація замків і палаців вражає: декілька десятків навіть відкриті для відвідувачів, інші перебувають у приватній власності тай зберігають свої секрети.
Є й ще одна цікавинка цього місця: це тисячі печер, що з'явилися через видобуток туфу – гірської породи, яку активно використовували для будівництва. Зараз ув цих печерах розташовані собори, музеї, будинки… та, звісно, винні льохи. Бо в них завжди підтримується температура, що якнайкраще підходить для дозрівання вина.
От саме в таких підземних галереях Рошкорбону, виритих ще у 12 столітті, витримують ігристі вина Blanc Foussy. Blanc Foussy Cremant de Loire Brut White
та Blanc Foussy Cremant de Loire Brut Rose
– це два чудових кремани, які ми щиро радимо спробувати. Ти пам’ятаєш, що креман – це стиль французьких ігристих, створених за допомогою класичного методу шампанізації за межами Шампані. Луара – це “столиця” креманів, перший регіон, який майже 50 років тому отримав статус AOC та юридичне визнання нового винного стилю.
Blanc Foussy Cremant de Loire Brut White – це свіже, сухе ігристе вино з делікатними бульбашками та складними ароматами стиглих яблук, мандарину та цитрусових. У смаку – приємна кислотність та ніжний персиковий посмак.
Blanc Foussy Cremant de Loire Brut Rose – класичний рожевий брют із винограду сорту Каберне Фран. Що тут? Теж делікатні бульбашки та складний, витончений аромат, у якому цитрусові поєднуються з червоними ягодами та нотками ванілі.
Обидва чудово смакують як аперитив, а також поєднуються з легкими закусками, стравами з курки та морепродуктів.