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Плани на вечір: легкі закуски, ігристі вина та замки Луари

Плани на вечір: легкі закуски, ігристі вина та замки Луари

У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті щотижня експериментуємо з найцікавішими поєднаннями страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.
У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті щотижня експериментуємо з найцікавішими поєднаннями страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.

Цього разу обираємо цікаве вино з Гасконі, готуємо італійські брускети та вирушаємо в захопливу мандрівку Києвом.

Сьогодні вирушаємо в долину Луари: будемо дегустувати місцеві кремани, досліджувати підземні льохи та місцеві середньовічні замки. Кремани ідеально підходять для свят. А ще саме зараз в “Сільпо” розпочалась акція Ігристоманія: з 12 лютого по 10 березня діють знижки до -30% на ігристі вина Власного імпорту «Сільпо».

Blanc Foussy Cremant de Loire Brut White або Blanc Foussy Cremant de Loire Brut Rose
Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
Недарма французьку Луару називають “землею вина та замків”: тут, справді, вирощували виноград і робили вино ще за часів Римської імперії. Та й концентрація замків і палаців вражає: декілька десятків навіть відкриті для відвідувачів, інші перебувають у приватній власності тай зберігають свої секрети.

Є й ще одна цікавинка цього місця: це тисячі печер, що з'явилися через видобуток туфу – гірської породи, яку активно використовували для будівництва. Зараз ув цих печерах розташовані собори, музеї, будинки… та, звісно, винні льохи. Бо в них завжди підтримується температура, що якнайкраще підходить для дозрівання вина.

От саме в таких підземних галереях Рошкорбону, виритих ще у 12 столітті, витримують ігристі вина Blanc Foussy. Blanc Foussy Cremant de Loire Brut White та Blanc Foussy Cremant de Loire Brut Rose – це два чудових кремани, які ми щиро радимо спробувати. Ти пам’ятаєш, що креман – це стиль французьких ігристих, створених за допомогою класичного методу шампанізації за межами Шампані. Луара – це “столиця” креманів, перший регіон, який майже 50 років тому отримав статус AOC та юридичне визнання нового винного стилю.

Blanc Foussy Cremant de Loire Brut White – це свіже, сухе ігристе вино з делікатними бульбашками та складними ароматами стиглих яблук, мандарину та цитрусових. У смаку – приємна кислотність та ніжний персиковий посмак.

Blanc Foussy Cremant de Loire Brut Rose – класичний рожевий брют із винограду сорту Каберне Фран. Що тут? Теж делікатні бульбашки та складний, витончений аромат, у якому цитрусові поєднуються з червоними ягодами та нотками ванілі.

Обидва чудово смакують як аперитив, а також поєднуються з легкими закусками, стравами з курки та морепродуктів.

Тож які плани на вечір? Сподіваємося, в них знайдеться місце для пари келихів доброго ігристого. Тим паче в «Сільпо» з 12 лютого до 10 березня діють знижки до -30% на ігристі вина Власного імпорту.

Зустрічай Ігристоманію!
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів
холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Листкове тісто – 350 г
— Твердий сир – 200 г
— Вершкове масло – 50 г

Як готувати:

Крок 1. Натри улюблений сир. Головне, обирай такий, щоб він добре плавився.

Крок 2. Візьми листкове тісто, відріж від нього смужку десь 10 см завширшки. Розкатай смужку тіста скалкою. Чим вона буде довшою, тим краще.

Крок 3. Змасти тісто м’яким вершковим маслом, а потім виклади на нього сир.

Крок 4. Згорни тісто навпіл вздовж – так, щоб вийшла смужечка такої ж довжини, але вужча.А потім зроби з неї спіраль, ніби равлика. Виклади на пательню.

Крок 5. Змасти тісто вершковим маслом і смаж на добре розігрітій пательні до золотистого кольору хвилин п’ять-сім із кожної сторони. Готово!
Пиріг із сиром
До двох хрустких та цікавих ігристих хочеться чогось легкого, витонченого… І бажано такого, щоб можна було приготувати буквально за 5 хвилин.

Марко Черветті, гедоніст, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group якраз поділився таким рецептом. Він радить приготувати «італійську версію хачапурі»: надзвичайно простий, але смачний пиріг із сиром.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Листкове тісто – 350 г
— Твердий сир – 200 г
— Вершкове масло – 50 г

Як готувати:

Крок 1. Натри улюблений сир. Головне, обирай такий, щоб він добре плавився.

Крок 2. Візьми листкове тісто, відріж від нього смужку десь 10 см завширшки. Розкатай смужку тіста скалкою. Чим вона буде довшою, тим краще.

Крок 3. Змасти тісто м’яким вершковим маслом, а потім виклади на нього сир.

Крок 4. Згорни тісто навпіл вздовж – так, щоб вийшла смужечка такої ж довжини, але вужча.А потім зроби з неї спіраль, ніби равлика. Виклади на пательню.

Крок 5. Змасти тісто вершковим маслом і смаж на добре розігрітій пательні до золотистого кольору хвилин п’ять-сім із кожної сторони. Готово!
Досліджувати замки Луари
Якщо ігристе із “землі вина та замків” уже в келиху, залишилося дізнатися більше про місцеві середньовічні замки. Наприклад, можна відкрити та “залипнути” на Youtube-каналах, присвячених цим палацам та замкам.
1. Коротке, але ефектне відео про замки регіону
2. ТОР 10 замків Луари за 12 хвилин
3. Змістовний тревел-гайд замками на 30 хвилин
Партнери проєкту
Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тобі якомога більше чудових моментів цієї зими. Наприклад, знаходить по світу найкращі вина. А з 12 лютого до 10 березня в мережі діють знижки до -30% на ігристі Власного імпорту. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз.
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