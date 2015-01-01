Плани на вечір: легкі закуски, ігристі вина та замки Луари

Інгредієнти: — Листкове тісто – 350 г — Твердий сир – 200 г — Вершкове масло – 50 г Як готувати: Крок 1. Натри улюблений сир. Головне, обирай такий, щоб він добре плавився. Крок 2. Візьми листкове тісто, відріж від нього смужку десь 10 см завширшки. Розкатай смужку тіста скалкою. Чим вона буде довшою, тим краще. Крок 3. Змасти тісто м’яким вершковим маслом, а потім виклади на нього сир. Крок 4. Згорни тісто навпіл вздовж – так, щоб вийшла смужечка такої ж довжини, але вужча.А потім зроби з неї спіраль, ніби равлика. Виклади на пательню. Крок 5. Змасти тісто вершковим маслом і смаж на добре розігрітій пательні до золотистого кольору хвилин п’ять-сім із кожної сторони. Готово!

Пиріг із сиром

До двох хрустких та цікавих ігристих хочеться чогось легкого, витонченого… І бажано такого, щоб можна було приготувати буквально за 5 хвилин.



Марко Черветті, гедоніст, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group якраз поділився таким рецептом. Він радить приготувати «італійську версію хачапурі»: надзвичайно простий, але смачний пиріг із сиром.

Марко Черветті

Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group

Інгредієнти:



— Листкове тісто – 350 г

— Твердий сир – 200 г

— Вершкове масло – 50 г



Як готувати:



Крок 1. Натри улюблений сир. Головне, обирай такий, щоб він добре плавився.



Крок 2. Візьми листкове тісто, відріж від нього смужку десь 10 см завширшки. Розкатай смужку тіста скалкою. Чим вона буде довшою, тим краще.



Крок 3. Змасти тісто м’яким вершковим маслом, а потім виклади на нього сир.



Крок 4. Згорни тісто навпіл вздовж – так, щоб вийшла смужечка такої ж довжини, але вужча.А потім зроби з неї спіраль, ніби равлика. Виклади на пательню.



Крок 5. Змасти тісто вершковим маслом і смаж на добре розігрітій пательні до золотистого кольору хвилин п’ять-сім із кожної сторони. Готово!