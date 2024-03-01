Картоплю почисть і наріж шматочками. Вари 15-20 хвилин у солоній воді. За бажанням додай у воду лавровий лист, перець та часник.

Прибери часник та спеції. Злий воду, в який варилася картопля, в окрему чашку. Готову картоплю розімни в пюре. Додай 20 грамів вершкового масла і трохи води, в якій вона варилася. Маса не має бути рідкою. Дай їй охолонути.

Рибу наріж шматочками та відвари в солоній воді 15-20 хвилин. Дістань рибу з бульйону та відстав.

Наріж цибулю півкільцями. Підсмаж на пательні з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки. Охолоджену рибу очисти від кісток. Додай рибу до цибулі-порею, посоли та поперчи, добре перемішай. Начинка для пирога готова.

Якщо картопляна маса вийшла занадто рідкою, додай одне яйце та столову ложку борошна.

Форму для запікання змасти вершковим маслом і виклади на дно половину картопляного пюре. Добре розрівняй. Зверху виклади начинку та рівномірно розподіли. Накрий залишками картопляного пюре. Розподіли по всій поверхні пирога залишки вершкового масла, присип тертим пармезаном.