Фрикадельки, пиріг та фіш енд чипс: 5 чудових рибних страв, від яких діти будуть у захваті
Як привчити дітей до корисної їжі? Звісно, готувати смачні та цікаві страви з натуральних продуктів. Наприклад, експериментувати з рибою: дієтичним ніжним минтаєм та насиченим лососем. Разом з Alaska Seafood та зірковими кухарями ми підготували добірку рибних рецептів, які точно вразять малечу.
Цікаві факти про рибу та харчування дітей
1
Минтай – ідеальна риба для дитячого харчування. Лікарі дозволяють вводити її в раціон із 8 місяців. Вона смачна, ніжна та легко засвоюється.
2
Минтай дуже корисний для дитячого організму. Зокрема, йод відповідає за роботу щитоподібної залози, а фосфор та кальцій беруть участь у формуванні кісток та зубів.
3
Найкраща риба – дика, адже вона розвивається в природних умовах.
4
Дикий минтай та горбуша з Аляски – це ще й безпечна риба, бо Департамент охорони навколишнього середовища штату Аляска регулярно перевіряє її на вміст токсинів та важких металів. Тож, купуючи рибу з Аляски, можна бути впевненими в її якості.
5
Надзвичайно смачні страви можна приготувати, якщо міксувати рибу: брати за основу ніжний дієтичний минтай і додавати трохи горбуші з яскравим смаком.
Картоплю почисть і наріж шматочками. Вари 15-20 хвилин у солоній воді. За бажанням додай у воду лавровий лист, перець та часник.
Прибери часник та спеції. Злий воду, в який варилася картопля, в окрему чашку. Готову картоплю розімни в пюре. Додай 20 грамів вершкового масла і трохи води, в якій вона варилася. Маса не має бути рідкою. Дай їй охолонути.
Рибу наріж шматочками та відвари в солоній воді 15-20 хвилин. Дістань рибу з бульйону та відстав.
Наріж цибулю півкільцями. Підсмаж на пательні з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки. Охолоджену рибу очисти від кісток. Додай рибу до цибулі-порею, посоли та поперчи, добре перемішай. Начинка для пирога готова.
Якщо картопляна маса вийшла занадто рідкою, додай одне яйце та столову ложку борошна.
Форму для запікання змасти вершковим маслом і виклади на дно половину картопляного пюре. Добре розрівняй. Зверху виклади начинку та рівномірно розподіли. Накрий залишками картопляного пюре. Розподіли по всій поверхні пирога залишки вершкового масла, присип тертим пармезаном.
Готуй картопляний пиріг із рибою в духовці за температури 180°C близько 30-35 хвилин до появи золотистої скоринки.
Заздалегідь розморозь минтай і добре висуши. Якщо береш цілу тушку, відокрем філе від кісток.
Картоплю помий, очисть та залий холодною водою, щоби пішов зайвий крохмаль. Наріж картоплю невеликими скибочками й виклади на паперовий рушник, щоб увібралася вода.
Зроби фритюр. У високу металеву каструлю (від 7 см заввишки й більше) налий олію та розігрій її приблизно до 180 градусів. Для приготування у фритюрі тобі знадобиться металева шумівка, щоб діставати готові продукти.
Обсмажуй картоплю у фритюрі близько п’яти хвилин. Виклади на паперові серветки, щоб увібрався зайвий жир.
Приготуй кляр для риби. Борошно змішай із сіллю та крохмалем, влий газовану воду й перемішай. Додай яйце та лимонний сік, перемішай, щоб не було грудочок.
Минтай полий лимонним соком і рясно натри сухим кропом.
Обваляй рибу в клярі та обережно поклади в розігрітий фритюр, готуй близько 3 хвилин. Виклади на паперові серветки, щоб увібрався зайвий жир. Подавай рибу з картоплею і томатним кетчупом.
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