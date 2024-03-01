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Фрикадельки, пиріг та фіш енд чипс:
5 чудових рибних страв, від яких діти будуть у захваті

Як привчити дітей до корисної їжі? Звісно, готувати смачні та цікаві страви з натуральних продуктів. Наприклад, експериментувати з рибою: дієтичним ніжним минтаєм та насиченим лососем. Разом з Alaska Seafood та зірковими кухарями ми підготували добірку рибних рецептів, які точно вразять малечу.

Цікаві факти про рибу та
харчування дітей

1

Минтай – ідеальна риба для дитячого харчування. Лікарі дозволяють вводити її в раціон із 8 місяців. Вона смачна, ніжна та легко засвоюється.

2

Минтай дуже корисний для дитячого організму. Зокрема, йод відповідає за роботу щитоподібної залози, а фосфор та кальцій беруть участь у формуванні кісток та зубів.

3

Найкраща риба – дика, адже вона розвивається в природних умовах.

4

Дикий минтай та горбуша з Аляски – це ще й безпечна риба, бо Департамент охорони навколишнього середовища штату Аляска регулярно перевіряє її на вміст токсинів та важких металів. Тож, купуючи рибу з Аляски, можна бути впевненими в її якості.

5

Надзвичайно смачні страви можна приготувати, якщо міксувати рибу: брати за основу ніжний дієтичний минтай і додавати трохи горбуші з яскравим смаком.
1

Фрикадельки з філе минтая в томатному соусі

Рецепт від шеф-кухаря
Володимира Ярославського, судді "Майстер-шефа"

Для фрикадельок:

  • Філе минтая – 400 г
  • Підсмажена цибуля – 75 г (сирої цибулі – 150 г)
  • Твердий сир - 50 г (за бажанням)
  • Яйце - 1 шт
  • Сіль, перець

Для соусу:

  • Цибуля - 100 г
  • Часник - 2 зубчики
  • Олія - 30 г
  • Томати у власному соку - 200 г
  • Сіль, перець, сухі трави
  • Вершки - 40 г
  • Зелень для подання

Як готувати:

  • Візьми філе минтая. Видали кісточки та добре просуши рибу.
  • На олії або вершковому маслі обсмаж нарізану цибулю до легкої золотавості.
  • Змішай рибу та цибулю і перетри масу 2 рази через дрібну м’ясорубку. Додай яйце, сіль, натертий сир. Добре вимішай фарш.
  • Змасти руки олією та сформуй фрикадельки.
  • Приготуй соус: наріж цибулю для соусу й подрібни часник. Обсмаж цибулю, додай часник, томати у власному соку, сіль, сухі трави, вершки та трохи води. Перемішай.
  • Виклади фрикадельки в соус, накрий кришкою і тушкуй 6 хвилин. Переверни фрикадельки на інший бік, трохи полий соусом і знову тушкуй 6 хвилин. До готової страви додай улюблену зеленину.
2

Пиріг-рибка (волован) з горбушею

Рецепт від шеф-кухаря
Ольги Мартиновської, судді "Майстер-шефа"

Інгредієнти:

  • Горбуша - 300 г
  • Листкове тісто - 200 г
  • Вершки - 200 мл
  • Шніт-цибуля
  • Петрушка
  • Яйце
  • Сіль
  • Перець
  • Мускатний горіх

Як готувати:

  • Постав сотейник на вогонь, налий оливкову олію, додай цибулю і перемішай. Додай вершки, сіль, перець та мускатний горіх.
  • Наріж горбушу й переклади в сотейник, перемішай. Протушкуй рибу у вершковому соусі. Начинка для пирога готова.
  • Виклади листкове тісто, за допомогою форми зроби 2 частини рибки.
  • В одній частині зроби круглу лунку, іншу змасти яйцем. Поклади першу на другу, ложкою довільно намалюй луску рибки та переклади на деко.
  • Рибку змасти яйцем і зверху. Постав у духовку на 10 хв при 200°С.
  • Дістань рибку, прибери вирізану лунку й заповни місце рибною начинкою. Пиріг готовий!
3

Смачні рибні котлети

Рецепт від Тетяни Литвинової,
кулінарної експертки

Інгредієнти:

  • Філе горбуші - 250 г
  • Філе минтая - 250 г
  • Цибуля - 250 г
  • Олія оливкова - 2 ст. л.
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Коріандр - 0,5 ч. л.
  • Суміш перців - 0,5 ч. л.
  • Куркума
  • Паприка

Як готувати:

  • Наріж цибулю півкільцями та протушкуй на оливковій олії з невеликою кількістю води під кришкою до готовності.
  • Додай цибулю до філе горбуші та минтая, пропусти все разом через м’ясорубку. Додай спеції.
  • Сформуй дрібні котлетки. Прикрась зверху куркумою або паприкою, зроби смужки за допомогою виделки.
  • Запікай у духовці за температури 180°С протягом 15 хвилин.
4

Картопляний пиріг з минтаєм

Рецепт від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

  • Тушка минтая - 1 шт
  • Картопля - 1 кг
  • Цибуля-порей - 1-2 шт
  • Часник - 2-3 зубчики
  • Лаврові листи - 2-3 шт
  • Горошини запашного перцю - 4-5 шт
  • Олія - 2-3 ст. л.
  • Борошно - 1 ст. л.
  • Вершкове масло - 70 г
  • Яйце - 1 шт
  • Сир пармезан - 30-50 г
  • Сіль, перець

Як готувати:

  • Картоплю почисть і наріж шматочками. Вари 15-20 хвилин у солоній воді. За бажанням додай у воду лавровий лист, перець та часник.
  • Прибери часник та спеції. Злий воду, в який варилася картопля, в окрему чашку. Готову картоплю розімни в пюре. Додай 20 грамів вершкового масла і трохи води, в якій вона варилася. Маса не має бути рідкою. Дай їй охолонути.
  • Рибу наріж шматочками та відвари в солоній воді 15-20 хвилин. Дістань рибу з бульйону та відстав.
  • Наріж цибулю півкільцями. Підсмаж на пательні з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки. Охолоджену рибу очисти від кісток. Додай рибу до цибулі-порею, посоли та поперчи, добре перемішай. Начинка для пирога готова.
  • Якщо картопляна маса вийшла занадто рідкою, додай одне яйце та столову ложку борошна.
  • Форму для запікання змасти вершковим маслом і виклади на дно половину картопляного пюре. Добре розрівняй. Зверху виклади начинку та рівномірно розподіли. Накрий залишками картопляного пюре. Розподіли по всій поверхні пирога залишки вершкового масла, присип тертим пармезаном.
  • Готуй картопляний пиріг із рибою в духовці за температури 180°C близько 30-35 хвилин до появи золотистої скоринки.
5

Фіш енд чипс

Інгредієнти:

  • Дикий минтай Аляски - 400-500 г
  • Картопля - 4 шт
  • Лимони - 2 шт
  • Сушений кріп - 15 г
  • Олія - 300-500 мл
  • Яйце - 1 шт
  • Сік лимона - 5 г
  • Газована столова вода - 50 мл
  • Борошно - 50 г
  • Крохмаль - 50 г
  • Сіль – на смак

Як готувати:

  • Заздалегідь розморозь минтай і добре висуши. Якщо береш цілу тушку, відокрем філе від кісток.
  • Картоплю помий, очисть та залий холодною водою, щоби пішов зайвий крохмаль. Наріж картоплю невеликими скибочками й виклади на паперовий рушник, щоб увібралася вода.
  • Зроби фритюр. У високу металеву каструлю (від 7 см заввишки й більше) налий олію та розігрій її приблизно до 180 градусів. Для приготування у фритюрі тобі знадобиться металева шумівка, щоб діставати готові продукти.
  • Обсмажуй картоплю у фритюрі близько п’яти хвилин. Виклади на паперові серветки, щоб увібрався зайвий жир.
  • Приготуй кляр для риби. Борошно змішай із сіллю та крохмалем, влий газовану воду й перемішай. Додай яйце та лимонний сік, перемішай, щоб не було грудочок.
  • Минтай полий лимонним соком і рясно натри сухим кропом.
  • Обваляй рибу в клярі та обережно поклади в розігрітий фритюр, готуй близько 3 хвилин. Виклади на паперові серветки, щоб увібрався зайвий жир. Подавай рибу з картоплею і томатним кетчупом.
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