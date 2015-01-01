Про вино: чи має Совіньйон пахнути котячою сечею, хто така вдова Кліко та навіщо вину “шляхетна гниль”

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у новій рубриці разом із професійними сомельє ми будемо розповідати про вино максимально простою мовою. Ти й не помітиш, як швидко почнеш розбиратися в сортах винограду та регіонах, зможеш легко підібрати пляшку під подію, а ще ошелешити гостей купою надзвичайно цікавих фактів.
Зараз ми вирушаємо у Францію: дізнаємося, за що варто поважати вдову Кліко, розберемося з «корковою хворобою», з’ясуємо, чи має вино пахнути котячою сечею та чого вартує «шляхетна гниль» на винограді.