Про вино: із чого роблять безалкогольне ігристе, як обирати Prosecco та що таке “супертоскана”

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у рубриці Про вино разом із професійними сомельє ми будемо розповідати про вино максимально простою мовою.
Цього разу ми прямуємо до Італії: разом дізнаємося, чи існує Prosecco без бульбашок, чи всі супертосканські вина справді “супер” та розберемося, із чого і як роблять безалкогольне вино. Досліджувати всесвіт італійських вин будемо з Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадорко MAUDAU.