Про вино: із чого роблять безалкогольне ігристе, як обирати Prosecco та що таке “супертоскана”

Тільки звикли їсти «сир із пліснявою», а тепер ще й із виноградом треба розібратися! Знайомся, Botrytis cinerea. Це такий грибок, який вражає до 200 видів різних рослин. Певні ж сорти винограду він перетворює на родзинки з пліснявою. І що ти думаєш? Деякі винороби зовсім не проти такого розвитку подій! Якщо погода дуже волога, то виноград під дією грибка просто гниє, і це, як ти розумієш, не дуже добре.



Але якщо вологі ночі чергуються із сонячними днями, цей грибок вражає лише шкірку ягоди, а ще забирає з неї всю вологу: так концентрація цукру у винограді стає набагато вищою. Вина з такого винограду не схожі на жодні інші: вони мають надзвичайний медовий смак із цілою купою різних відтінків.



Як ти розумієш, межа між «шляхетною ботрифікованою ягодою» та «гнилим виноградом» дуже тонка: виноробам залишається молитися і чатувати на слушний момент, щоб зібрати врожай і зробити із цього вдале вино. Тож і коштує воно недешево. Але якщо хочеш розширити власні винні обрії та вразити компанію, тепер знаєш, як це зробити.



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