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Про вино: із чого роблять безалкогольне ігристе, як обирати Prosecco та що таке “супертоскана”

Разом з MAUDAU поєднуємо дві пристрасті: культове кіно та якісний алкоголь. Розповідаємо про те, які алкогольні напої споживають герої різних кіновсесвітів, та радимо напій на вечір у нашій рубриці Напої-кіногерої.

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у рубриці Про вино разом із професійними сомельє ми будемо розповідати про вино максимально простою мовою.

Цього разу ми прямуємо до Італії: разом дізнаємося, чи існує Prosecco без бульбашок, чи всі супертосканські вина справді “супер” та розберемося, із чого і як роблять безалкогольне вино. Досліджувати всесвіт італійських вин будемо з Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадорко MAUDAU.

Супертосканські вина. Чи точно вони “супер”?

У багатьох магазинах можна побачити окремо поличку із “супертосканськими винами”. Що це означає? Просто те, що хтось вважає їх суперовими?

Почнемо з того, що справді зазвичай йдеться про вина, які вартують уваги. Це така окрема когорта італійських бунтівників, які ще в середині ХХ століття вирішили робити вина за своїми правилами і відмовлялися від прийнятої на той час в Італії класифікації вин та вимог щодо їхнього виробництва.

Першим таким бунтарем був маркіз Маріо Інчіза делла Рокетта.Він щиро обожнював вина Бордо і зробив те, через що його вважали ледь не божевільним: біля італійського містечка Болгері він посадив не італійські сорти винограду, а французькі Каберне Совіньйон та Каберне Фран. Це було ризиковано, бо ніхто не знав, яке саме вино із цього вийде. А ще це було не дуже легально, бо ж було абсолютно не зрозуміло, як таке вино класифікувати.
@sobersomm

Питаннячка в коментарі будь ласка

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Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU
Тільки звикли їсти «сир із пліснявою», а тепер ще й із виноградом треба розібратися! Знайомся, Botrytis cinerea. Це такий грибок, який вражає до 200 видів різних рослин. Певні ж сорти винограду він перетворює на родзинки з пліснявою. І що ти думаєш? Деякі винороби зовсім не проти такого розвитку подій! Якщо погода дуже волога, то виноград під дією грибка просто гниє, і це, як ти розумієш, не дуже добре.

Але якщо вологі ночі чергуються із сонячними днями, цей грибок вражає лише шкірку ягоди, а ще забирає з неї всю вологу: так концентрація цукру у винограді стає набагато вищою. Вина з такого винограду не схожі на жодні інші: вони мають надзвичайний медовий смак із цілою купою різних відтінків.

Як ти розумієш, межа між «шляхетною ботрифікованою ягодою» та «гнилим виноградом» дуже тонка: виноробам залишається молитися і чатувати на слушний момент, щоб зібрати врожай і зробити із цього вдале вино. Тож і коштує воно недешево. Але якщо хочеш розширити власні винні обрії та вразити компанію, тепер знаєш, як це зробити.

Хочеш спробувати? Почни з Château La Variere Coteaux du Layon Le Savetier. Або просто шукай французькі сотерни.
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Що таке Prosecco і як його обирати?

Це італійське сухе вино, яке виробляють з основного сорту Глера в 9 італійських провінціях регіонів Фріулія-Венеція-Джулія та Венето. Так-так, саме там і ніде більше.

Головні різновиди: спуманте (ігристе, тиск у пляшці більш як 3 атмосфери), фрізанте («напівігристе», тиск у пляшці менш як 3 атмосфери) та навіть «транкільйо»: тихе просеко, якого виробляють дуже мало і яке зрідка можна купити за межами Італії.

Тож тут орієнтуйся на свій смак. Хочеш більше бульбашок? Обирай спуманте. Цінуєш ніжність? Шукай фрізанте.

До 2021 року просеко було виключно білим, але тепер дозволено виробництво просеко розе. Є ще купа різновидів щодо цукру. Ми б радили почати саме з brut (0 – 12 грамів цукру на літр). Тепер щодо якості та позначок на етикетках. В Італії є своя, доволі складна, система, тож будемо розбиратися.

Хочеш просто якісне просеко без сюрпризів? Обирай пляшки з позначкою DOC на етикетці. Це базовий рівень, який свідчить про те, що це справді Просеко: регіон, виноград, технологія відповідають ключовим вимогам.
@sobersomm

Шановні, ви просили про просеко - нате).

♬ original sound - Sobersomm
Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU
Наприклад, сміливо обирай Borgo San-Pietro Prosecco Brut DOC.

Шукаєш чогось цікавішого? Шукай на етикетці DOCG, так позначають вина з двох найкращих виноробних зон. Як, наприклад, Marsuret Agostino Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Dry Millesimato.

І це ще не все. Бачиш на етикетці слово rive? Це означає, що виноград для вина зібрали з пагорбів із найкращим теруаром та мікрокліматом. Як ось ця перлинка з Венето: Santa Margherita Prosecco Rive di Refrontolo DOCG. Це вже вино, точно гідне визначних подій та важливих моментів.

Ну а якщо ти хочеш усіх вразити, сміливо обирай пляшку просеко з Cartizze: найстарішої зони просеко в Італії. Наприклад, Val d'Oca Prosecco Cartizze – це витончене та гармонійне вино, в якому є яблуко, груша, цитрусові та доречні нюанси квіткових ароматів. Свіжість, приємна солодкість, м'яка текстура.
Здавалося б, що це два різних тренди: грайливе просеко «з бульбашками» та натуральні вина зі складними, непередбачуваними смаками. Але… натуральне просеко також існує. Це точно не найпростіший, але, безумовно, цікавий вибір.

Хочеш спробувати просеко, в ароматі якого будуть не тільки яблука, а ще хліб, трава, трохи сіна та анімалістичні нотки (ну тобто пахне конякою)? Поекспериментуй із вином типу Masot Colfondo: це ігристе не проходить дегоргаж (процес очищення від осаду), тож може бути трохи каламутним, мати димний колір та дуже цікавий смак.
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З чого роблять безалкогольне вино?

Пам’ятаєш «дитяче шампанське»? Солодку газовану воду, розлиту у великі гарні пляшки? Так от: безалкогольне вино не має із цим нічого спільного.

Це не «лимонад» і не просто «виноградний сік». Безалкогольне вино проходить усі ті ж стадії виробництва, що й будь-яке звичайне вино. Тільки після цього його змінюють так чином, щоб у ньому не залишилося алкоголю.

Появі такого дива ми маємо завдячити Карлу Юнгу: понад 100 років тому лікарі заборонили йому пити алкоголь, але він не збирався відмовлятися від келиха-другого вина. Тож він вигадав, як зробити вино безалкогольним.

Зараз вина позбавляють алкоголю трьома способами. Це дистиляція у вакуумі (спирт та вода киплять за різних температур, тож спирт швидше випаровується), зворотний осмос (під тиском відділяють концентроване вино від води зі спиртом, а спирт випарюють) та використання конусних колонок (за низької температури у вакуумі вино розбивають на три фракції: концентроване вино, вода та спирт).
@sobersomm

Скажіть, якби субтитри були, ви б читали?

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Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU
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Хтось вважає, що після такої технологічної обробки вино «втрачає душу». Але насправді безалкогольні вина можуть зберігати смак звичайного вина. І це непогане рішення для тих, хто не може або просто не хоче вживати алкоголь.

Безалкогольні вина виробляють у різних країнах світу. І безалкогольне ігристе існує також!
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