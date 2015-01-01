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Про вино: 5 візитівок Нового Світу, веганське вино та українець, завдяки якому в Нью-Йорку з'явилися перші виноградники

Разом з MAUDAU поєднуємо дві пристрасті: культове кіно та якісний алкоголь. Розповідаємо про те, які алкогольні напої споживають герої різних кіновсесвітів, та радимо напій на вечір у нашій рубриці Напої-кіногерої.

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у новій рубриці разом із професійними сомельє ми будемо розповідати про вино максимально простою мовою. Ти й не помітиш, як швидко почнеш розбиратися в сортах винограду та регіонах, зможеш легко підібрати пляшку під подію, а ще ошелешити гостей купою надзвичайно цікавих фактів.

Цього разу разом з Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадоркою MAUDAU ми вирушаємо в подорож Новим Світом. Разом дізнаємося, які сорти стали візитівками Чилі, Аргентини, Південної Африки, Австралії та США. А ще спробуємо вино, до якого доклалися Ротшильди, дізнаємося, який українець навчив Нью-Йорк робити вино та розберемося, для чого у вино додають глину та бичачу кров.

Мандрівка «Новим світом»: 5 вин, про які точно варто знати

Коли Колумб тільки відкрив Америку, «Новим світом» називали всі континенти, які раніше були невідомими для європейців. Але ж ми не на уроці історії, а на віртуальній дегустації вин, тож цей термін будемо вживати в дещо іншому значенні.

Винолюби «Новим світом» називають країни, в яких виноробство розвинулося відносно недавно: протягом ХІХ-ХХ століть. До них належать Чилі, Аргентина, ПАР, Австралія та США. Іноді ще говорять про Канаду, Мексику та Нову Зеландію.

І знаєш, що? Ці вина часто виявляються просто топовими, коли йдеться про співвідношення «ціна – якість». Тож якщо шукаєш варту уваги пляшку «не за всі гроші світу», це саме той варіант.

Це цікавіше: у кожної з цих країн є вина-візитівки. Зараз трохи розповімо про них.
@sobersomm

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Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU
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Чилійський Карменер

Карменер став офіційним сортом винограду в Чилі у 1998 році. Перші лози потрапили у Чилі, звісно, з Європи, але на європейському континенті у нього справи йшли не дуже: то епідемія філоксери, то низькі врожаї. Філоксери в Чилі не було в принципі, та й місцевий клімат виявився для Карменера оптимальним. Тож тепер ми маємо окремий напрямок яскравих чилійських вин: з рубіновим кольором та потужним смаком, в якому часто трапляються пряні нотки.

Сміливо починай знайомство з сортом з пляшки Volcanes de Chile Winery Tectonia Carmenere. Як говорить сомельє Марина Ревкова, це вино темпераментне, «як Роккі Бальбоа в молодості».
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Пінотаж з ПАР

Шукаєш вино, що пахне кавою? Зверни увагу на Пінотаж з Південної Африки. Цей сорт винограду з’явився лише сто років тому: в 1925 році його вивів професр Авраам Ісаак, коли схрестив Піно Нуар та Сенсо. Вийшов стійкий та цікавий сорт, який невдовзі став візитівкою ПАР.

Хутчіше відкорковуй Mare Magnum Escapades Pinotage та відкривай світ вин з Південної Африки. Це яскраве, пряне вино з приємними кавовими нотками в ароматі.
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Австралійський Шираз

В Австралії безліч виноробних регіонів та вартих уваги сортів винограду, але найвідоміший, безперечно, Шираз. Перший бум популярності цього сорту припав на 90-ті та початок 2000-их: тоді люди з різних куточків світу звернули увагу на ці вина з яскравим фруктовим ароматом. І хоча деякі критики говорили, що Ширазу з Нового світу бракувало витонченості, продажі зростали. А ще за 20 років з’явилися нові регіони, де експериментують з Ширазом, а також тестують нові підходи до створення вин з цього сорту, тож тепер можна знайти будь-який Шираз: і надзвичайно потужний, яскравий, фруктовий, і ніжний, складний, витончений.

Почни знайомство з пляшки Peter Lehmann Shiraz Portrait. Це збалансоване вино з виразними нотами шоколаду та ягід, яке точно прийдеться до смаку, а потім вирішуй, що ще б тобі хотілося ще відкрити в цьому сорті.
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Каліфорнійський Зінфандель

Є у світі два сорти-близнюки: Примітиво та Зінфандель. Перший зробив кар’єру в Італії, другій – в Новому Світі, а саме в Каліфорнії. З нього виходить вина з гарною структурою, яскравими танінами та високим вмістом алкоголю.

Сміливо замовляй пляшку The Dogfather Zinfandel Reserve, щоб зрозуміти причину популярності цього сорту. Це вино насиченого рубінового кольору з надзвичайно потужним смаком (від кави і шоколаду до стиглих ягід) та доволі складним ароматом, в якому є і ягоди, і дуб, і трохи ванілі. Вмикай «На узбіччі» або щось подібне та розпочинай захопливу винну подорож.
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Аргентинський Мальбек

Візитівка Аргентина – мальбек. Це загальновідомий факт. Можемо тільки подякувати винному критику Роберту Паркеру за те, що в далекому 2003 році назвав мальбек “найбільш недооціненим сортом винограду”. Невдовзі мальбек досягнув піка своєї популярності.

Певно, тобі хоча б раз у житті точно траплявся мальбек з Аргентини. Але, якщо хочеш чогось особливого, обери пляшку Flechas de Los Andes Gran Malbec. Це вино від Ротшильдів. Навіть не за всі гроші світу!

Розповідаємо. Є така виноробня Bodega Flechas de los Andes. Її вина легко помітити на поличках: на лого зображені 5 стріл, які є символом родини Ротшильдів. Річ у тім, що барон Бенджамін де Ротшильд якось уклав угоду з мільярдером Лораном Дассо: вони вирішували розвивати теруар та робити вино біля підніжжя Анд. Так виникла ця компанія, яка робить гідні, але доволі доступні вина. Тож хапай свій шанс спробувати вино, до якого доклалися Ротшильди.
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Як українець навчив Нью-Йорк вирощувати виноград

90% вин США виробляють в Каліфорнії. Це добре відомий факт. А що з іншими штатами? Наприклад, з Нью-Йорком?

Тривалий час вважалося, що там неможливо вирощувати виноград, з якого б. виходило вино. Занадто холодно.

Можливо, ми б ніколи й не дочекалися нью-йоркських вин, якби не українець Костянтин Франк, який в Одесі захистив дисертацію саме про те, як вирощувати лози в холодному кліматі.

В США він потрапив під час Другої Світової. Щоб вижити, влаштувався мити посуд в кафе. Потроху він почав розповідати іншим про те, що в нього є ідея, як розвинути виноробство в північних широтах. Її не приймали, над ним сміялися, бо жодна з подібних спроб не була успішною.
@sobersomm

А про Челіщева вже було відео)

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Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU
Врешті, він все ж таки знайшов партнера для першого експерименту та придбав невелику земельну ділянку на березі озера Кеюка. Щоб досягти свого, вони прищепили на більше стійке коріння канадської виноградної дози європейські лози: шардоне та рислінг. І їм вдалося! Вже в 1962 році вони отримали гідне вино, яке згодом подавали у Білому домі.

Костянтин Франк ще посадив в США понад 60 сортів винограду, консультував бізнеси, навчав учнів. Фактично він стояв у джерел виноробства в Нью-Йорку в принципі.

Він помер в 1985, але його справа живе: у 2001 ім’я Костянтина Франка внесли в Wine Spectator Hall of Fame за видатні досягнення в галузі виноградарства, а його онук опікується виноробнею діда та час від часу виводить на ринок нові цікаві винні бренди.

Що таке «веганське вино»?

Іноді можна зустріти пляшку вина, на якій є значок «веганське». Що це взагалі означає? Хіба вино роблять не з винограду? До чого тут веганство?

Розповідаємо. Це означає, що у вині немає бичачої крові, желатину, казеїну, яєчних білків або риб’ячого клею… Стоп-стоп-стоп. А що? В іншому вині все це є?

Не зовсім. Радше так: все це використовують в технологічному процесі, пов’язаному з очищенням вина. Тваринний білок зв’язується з молекулами у вині і випадає в осад, який винороби відділяють, щоб у тебе в пляшці був красивий прозорий стабільний напій.

Бичачу кров додавати у вино вже заборонено. Але от яєчний білок використовують часто. І хоча на цілу бочку з 225 літрів потрібно всього від 2 до 6 яєць, це продукти тваринного походження, тож таке вино не можна назвати веганським.

І що, вегани п’ють вино з осадом? Теж ні. Серед альтернативних варіантів очищення вина: використання бентоніту – глину з вулканічного попелу. Вино, очищена таким чином, дуже часто маркують якраз саме як таке, що можуть пити й вегани також.
@sobersomm

Це ще не найстрашніше, що можуть додавати до вина)…

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Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU
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Зображення: unsplash, pxhere, freepick
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