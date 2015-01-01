Про вино: 5 візитівок Нового Світу, веганське вино та українець, завдяки якому в Нью-Йорку з'явилися перші виноградники

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у новій рубриці разом із професійними сомельє ми будемо розповідати про вино максимально простою мовою. Ти й не помітиш, як швидко почнеш розбиратися в сортах винограду та регіонах, зможеш легко підібрати пляшку під подію, а ще ошелешити гостей купою надзвичайно цікавих фактів.
Цього разу разом з Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадоркою MAUDAU ми вирушаємо в подорож Новим Світом. Разом дізнаємося, які сорти стали візитівками Чилі, Аргентини, Південної Африки, Австралії та США. А ще спробуємо вино, до якого доклалися Ротшильди, дізнаємося, який українець навчив Нью-Йорк робити вино та розберемося, для чого у вино додають глину та бичачу кров.