Їжа майбутнього: що з мультсеріалу «Рік і Морті» ми вже їмо у реальному світі

Що в реальному світі?

Вино 19 Crimes можна замовити в Сільпо прямо зараз

Харчування пов’язано з безліччю етичних викликів. Врешті, якщо ми позиціонуємо себе як омнівори і не відмовляємося від стейка або хоча б спагеті із мітболами, ми розуміємо, що задля цього вбили живу істоту. Хтось приймає це як «природню частину життя», хтось відмовляється і робить вибір на користь веганської дієти. Тим паче зараз на ринку є і «веганські стейки», і «веганське сало», і «веганський лосось», зроблені виключно з рослинних протеїнів.



Але ця серія «Ріка та Морті» апелює не тільки до цього: вона висміює безліч «етичних бізнесів», які в маркетингових цілях розповідають про свою соціальну відповідальність, хоча системно можуть робити досить страшні речі.



Є й ще дві деталі, на які хочеться звернути увагу. Історія з «голограмою злочинця» на банці зі спагеті дуже нагадує цілком реальну лінійку вин 19 Crimes: у свій час бренд став шалено популярним, бо розмістив на пляшках з вином портрети австралійських злочинців. Завдяки технології доданої реальності вони «оживали» та розповідали власні історії.



І останнє: в італійській кухні справді є «вбивчі спагеті»: Spaghetti all'assassina. Цю пасту готують за дуже незвичною технологією: спагеті не варять, а смажать на металевій сковорідці і так повільно карамелізують в гострому томатному соусі.