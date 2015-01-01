Їжа майбутнього: що з мультсеріалу «Рік і Морті» ми вже їмо у реальному світі
Їжа майбутнього:
що з мультсеріалу «Футурама» ми вже їмо у реальному світі
Як одна серія «Ріка та Морті» змусила МакДональдз повернути в меню сичуанський соус? Чому фанати ріка Санчеза обожнюють солоні огірки? Та як смакує «солсбері стейк»?
Розповідаємо про їжу з улюбленого серіалу та ділимося деталями щодо того, які міжгалактичних страв можна з'їсти прямо тут і зараз, навіть без «портальної пушки» в кишені. А ще говоримо про те, від яких інопланетних делікатесів точно варто відмовитися.
Сичуанський соус
Що в реальному світі?
Солоний огірок
Що в реальному світі?
Суїцидальні спагетті
Що в реальному світі?
Солсбері стейк
Що в реальному світі?
Шоколадні батончики Yummy' Yums
Що в реальному світі?
Солодкий сніданок Strawberry Smiggles
Що в реальному світі?