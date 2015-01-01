Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття.
Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони.
До кінця червня, як повідомляють з усіх прасок та інших електроприладів, у мережі супермаркетів "Сільпо" та в ресторанах "Чорноморка" триває акція "Устричний круїз
". Відвідувачам пропонують спробувати французькі та нідерландські устриці за ціною від 19,99 грн.
Звісно, усі чули про те, що устриці чудово заходять під шампанське, та й узагалі ігристі вина, але цим список для фудпейрінгу не обмежується. Взагалі, після його вивчення, у вас може скластися хибне враження, що з устрицями поєднується будь-який алкоголь. Це не так. Устриці чудово запивати і пивом, і вином, і джином, і текілою, і кальвадосом, і віскі, і коньяком (не поспіль!), але все ж таки стверджувати, що будь-який алкогольний напій доповнюватиме смаки устриці буде невірно.