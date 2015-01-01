Коктейлі & устриці:
небанальний фудпейрінг

Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття.

Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони.
До кінця червня, як повідомляють з усіх прасок та інших електроприладів, у мережі супермаркетів "Сільпо" та в ресторанах "Чорноморка" триває акція "Устричний круїз". Відвідувачам пропонують спробувати французькі та нідерландські устриці за ціною від 19,99 грн.

Звісно, усі чули про те, що устриці чудово заходять під шампанське, та й узагалі ігристі вина, але цим список для фудпейрінгу не обмежується. Взагалі, після його вивчення, у вас може скластися хибне враження, що з устрицями поєднується будь-який алкоголь. Це не так. Устриці чудово запивати і пивом, і вином, і джином, і текілою, і кальвадосом, і віскі, і коньяком (не поспіль!), але все ж таки стверджувати, що будь-який алкогольний напій доповнюватиме смаки устриці буде невірно.
Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття.

Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони.
Ой, ми забули ще додати до списку коктейлі. Деякі коктейлі теж прекрасно доповнюють устриці. Оскільки за вищезгаданим посиланням про коктейлі не йдеться, ми просто зараз розповімо про них трішки детальніше. Зазвичай рецепти беруться з інтернету, але ми пішли довгим шляхом — звернулися до авторитетного бармена, який не просто знає які устриці на смак, а і свого часу робив спеціальні коктейльні меню для устричного фудпейрінгу. Тож Олександр Скубач рекомендує три коктейлі, які вдома зможе приготувати будь-яка людина, що розрізняє на смак соус табаско від вустерського соусу.

1

Raspberry Sgroppino

  • Малиновий сорбет — 1 ст. ложка
  • Вино ігристе Piccini Prosecco Extra Dry DOC — 100 мл
В охолоджений коктейльний келих покладіть сорбет, потім налийте просекко і злегка перемішайте. Як виявилось, ягідні смаки дружать з устрицями не гірше за ігристе!

2

Red Snapper

  • Jodhpur Spicy London Dry Gin — 50 мл
  • Томатний сік (несолоний) — 120 мл
  • Кленовий сироп (якщо немає — можна замінити медом) — 10 мл
  • Сік лимону — 10 мл
  • Соус Worcestershire — 5 мл
  • Соус Tabasco, сіль, перець на смак
В охолоджений високий келих додати лід, потім усі компоненти. Перемішати та прикрасити оливками (знову-таки, якщо є).

Це класичний коктейль, найближчий родич Bloody Mary. Тож, як і Bloody Mary, є рідкісним прикладом коктейлю, що підходить майже до будь-якої несолодкої їжі. І до устриць теж!

3

Mezcal Margarita

  • Мескаль Koch El Ensamble 3 Agaves Mezcal Artesanal — 60 мл
  • Сік лайма — 30 мл
  • Сироп агави (можна замінити медом) — 20 мл
Усі складові збовтати в шейкері з льодом, процідити в низький келих з льодом та прикрасити скибкою лайма.

Димні ноти мескаля не мають нічого спільного з димними нотами острівних скотчів, окрім однієї риси — вони теж прекрасно дружать зі смаком устриць. Ну і про те, що устриці поливають соком лайма, ви знаєте й самі. Отож маємо сауер, який, напрочуд гарно парується з морським делікатесом.

Але, будемо відверті, до мороки з приготуванням коктейлів до устриць, люди зазвичай приходять не раніше сьомої-восьмої дюжини устриць, тобто з часом. З іншого боку, до кінця червня час ще є.
Партнери проєкту
До кінця червня у мережі супермаркетів "Сільпо" та у ресторанах "Чорноморка" триває "Устричний круїз". Відвідувачам пропонують спробувати французькі та нідерландські устриці за ціною від 19,99 грн. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз!
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