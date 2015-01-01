Мескаль Koch El Ensamble 3 Agaves Mezcal Artesanal — 60 мл

Сік лайма — 30 мл

Сироп агави (можна замінити медом) — 20 мл

Усі складові збовтати в шейкері з льодом, процідити в низький келих з льодом та прикрасити скибкою лайма.



Димні ноти мескаля не мають нічого спільного з димними нотами острівних скотчів, окрім однієї риси — вони теж прекрасно дружать зі смаком устриць. Ну і про те, що устриці поливають соком лайма, ви знаєте й самі. Отож маємо сауер, який, напрочуд гарно парується з морським делікатесом.



Але, будемо відверті, до мороки з приготуванням коктейлів до устриць, люди зазвичай приходять не раніше сьомої-восьмої дюжини устриць, тобто з часом. З іншого боку, до кінця червня час ще є.