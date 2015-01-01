Якщо коротко, це – іспанське ігристе. Але неабияке, звісно. Є доволі чіткі умови щодо особливостей виробництва. Є чіткий список іспанських регіонів, де можуть робити це вино: це 159 муніципалітетів, більшість з яких припадає на провінції Барселона, Таррагона та Ла Ріоха. Є чітко визначені сорти винограду, який можна використовувати. Найчастіше це Макабео, Парельяда, Шардоне, Піно-нуар та Ксарельо. І, звісно, тільки класичний метод шампанізації: повторне бродіння в пляшці, ремюаж, дегоржаж оце все. Все для того, щоб у нас був і красивий перляж (танок бульбашок), і збалансований багатошаровий смак.
Не знаєш, з чого почати? Почни з рожевої кави: Hoya de Cadenas Cava Brut Rose
. Це округле, цікаве вино з дрібними бульбашками. Майже смородиновий колір, яскравий фруктовий аромат з легкими нотами випічки, збалансована кислотність, кремова текстура та дуже довгий післясмак… Здається, фаворита для спекотних днів знайдено.