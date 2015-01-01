Ложки зі звуковими ефектами та келихи, що перетворюють воду на вино: як працюють інновації у сфері «цифрового смаку»

Ложки зі звуковими ефектами та келихи, що перетворюють воду на вино: як працюють інновації у сфері «цифрового смаку»