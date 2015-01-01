Ложки зі звуковими ефектами та келихи, що перетворюють воду на вино: як працюють інновації у сфері «цифрового смаку»

Ложки зі звуковими ефектами та келихи, що перетворюють воду на вино: як працюють інновації у сфері «цифрового смаку»

Чарльз Спенс, один із провідних вчених у галузі гастрофізики, запевняє, що смак страви утворюється в нашому мозку, а не в роті. На те, щоб нам було «смачно», впливає не тільки подразнення відповідних смакових рецепторів, але й також зір, слух, дотик, нюх, наші очікування, звички, настрій та весь попередній гастрономічний досвід. Щоразу, коли ми їмо, уся ця складна комбінація відчуттів та сенсів утворює унікальне сприйняття смаку тієї або іншої страви.

Окремий напрям досліджень ученого присвячений посуду та столовому наряддю. Якось він разом із Карло Веласно провів експеримент: його учасникам запропонували на обід одні й ті ж самі страви, однак одній групі подали звичайні виделки та ножі, а іншій – бенкетні. В результаті друга група оцінила їжу як більш вишукану та смачну.

На сприйняття смаку впливає розмір, форма та колір посуду. Ця ніби проста ідея підводить нас до наступного питання: а що, якби посуд був інтерактивним? Міг змінювати вагу та колір? Видавати якісь звуки? Або безпосередньо впливати на смакові рецептори за допомогою розрядів струму?

Звучить, як ідея для фантастичного фільму? Насправді над такими розробками вчені працюють уже досить давно. Розповідаємо про їхні напрацювання: ложки зі звуковими ефектами, палички та тарілки, що змінюють смак страв, а також келихи, які «перетворюють» воду на вино.

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Vocktail: келих, який перетворює воду на вино, коктейль або лимонад

Щойно ми звикли до моктейлів (коктейлів без алкоголю) та «тверезих барів», як з'явилося дещо нове: «воктейлі», тобто «віртуальні коктейлі».

Насправді цьому винаходу вже декілька років. У 2017 році його представили на конференції ACM Multimedia. Тоді Німеші Ранасінджу, експерту з цифрових смаків, вдалося «перетворити» воду на лимонад, а за результатами цього експерименту вийшла низка наукових статей.

Про що йдеться? «Воктейль» — це не напій, а пристрій, який здатен впливати на те, як саме людина сприйматиме рідину в ньому. Інтерактивна система має форму келиха з трьома модулями, які впливають на смак, запах та колір.

Керувати пристроєм можна за допомогою мобільного додатку.
За допомогою LED-модуля, вбудованого в келих, можна змінити колір.

На відчуття смаку впливає спеціальний елемент, який здійснює симуляцію нервових закінчень на язику.

Врешті-решт, мікронасоси в келиху виділяють обраний у додатку запах. Усе це разом докорінно змінює уявлення людини про те, що вона п'є.

Автори експерименту стверджують, що людину, у келиху якої просто вода, можна переконати в тому, що вона п'є лимонад. На їхню думку, подібні пристрої можуть в першу чергу допомогти тим людям, які хочуть зменшити споживання солодких газованих напоїв та перейти на більш корисну дієту. Але в цілому потенціал пристрою не обмежується лимонадами: за допомогою впливу на три органи чуття, можна створювати різні «напої», він Мохіто до вина та пива.
Цей проєкт – не перший у кар’єрі Німеші Ранасінджа. До того, як він перебрався до США, він працював у Національному університеті Сінгапуру, де розвивали відразу три подібних інноваційних напрями: Digital Flavor, Virtual Sweet та Taste+. Однією з перших розробок ученого став «цифровий льодяник», який за допомогою впливу електричного струму на смакові рецептори міг створювати 4 основні смаки: солоний, солодкий, кислий та гіркий. «Воктейл» — більш складна та комплексна розробка, яка додала до безпосереднього впливу на смакові рецепти ще запахи та кольори. Але й вона поки що не досконала.

Про запуск пристрою в масове виробництво ще не йдеться, але це точно важливий етап у розвитку «цифрової їжі».

Ложки та палички, які роблять їжу більш солоною та смачною

На відміну від «воктейлю» столове наряддя, яке впливає на смак їжі, уже вийшло за межі науково-дослідних лабораторій. Так японська компанія Kirin Holdings навесні 2024 випустила ложки, які можуть покращувати смак їжі.

Перша партія склала 200 пристроїв, і їх уже розкупили. Наступну анонсують на середину літа.

Цей проєкт виник як відповідь на проблему надмірного споживання солі. Вчені встановили, що в середньому японці споживають удвічі більше солі на день, ніж це радить ВОЗ.

Kirin Holdings разом із японськими науковцями з Університету Мейдзі та Токійського університету вже багато років працюють над тим, щоб створити столове приладдя, яке б покращувало смак страв без додавання надлишкової солі.

У 2023 році науковці Хомеї Міяшита та Хіромі Накамура навіть отримали Ігнобелівську премію за розроблення виделок та паличок, які могли впливати на смак їжі за допомогою подразнення язика електричним струмом.
Крім того, компанія Kirin Holdings використала цю технологію також задля створення тарілок, що змінюють смак.

Попри це в більш-менш масове виробництво вирішили запустити саме ложки. На це рішення вплинули результати опитування, згідно з яким споживачі насамперед хотіли покращити смак рамену та подібних страв на щодень.

Головна складність полягала в тому, щоб створити пристрій, який би візуально та на дотик майже не відрізнявся від звичайної ложки. Kirin Holdings це вдалося. Електронна ложка має звичну форму, працює він маленького акумулятора та має 4 режими. Залежно від інтенсивності електричного струму, що проходить ложкою та впливає на смакові рецептори, їжа може здаватися в 1,5 раза більш солоною, ніж вона є насправді.

Виробники попереджають, що ложка по-різному змінює смак різних продуктів і радять обирати її для багатокомпонентних страв, що подаються в глибоких тарілках: рамена та каррі насамперед.
Також варто додати, що ложки з електродами для покращення смаку – зовсім не нова ідея. Подібні ложки американського стартапу SpoonTek давно продаються, наприклад, на Amazon. Якщо вірити авторам проєкту, то вони завдяки слабким розрядам току можуть покращувати смак їжі: робити страви не тільки більш солоними, але й більш солодкими чи вершковими за відчуттями.

Проблема полягає в тому, що продукт отримав дуже неоднозначні відгуки. Є блогери, які запевняють, що ці ложки й справді роблять основний смак страви більш виразним, а, наприклад, базовий грецький йогурт можуть зробити на 10% солодшим. Інші ж запевняють, що ложка «не працює», а ефект, який відчувають інші – це просто результат самонавіювання.

Музичні ложки

На ложках, що «підсолюють» їжу, експерименти зі столовим приладдям не вичерпуються. Наприклад, якось компанія Heinz разом із дизайнерами Bompas & Parr створила музичні ложки. Усе для того, щоб креативно промотувати нові смаки консервованих бобів.

Дизайнери розробили лінійку спеціальних тарілок та ложок із маленьким вбудованим MP3-плеєєром. Музика починала грати лише тоді, коли ложка потрапляла до рота: звукові коливання поширювалися через щелепну кістку до вуха.

Для бобів із чедером створили тарілку із жовтого воску, яка нагадувала головку сиру. Ложка «грала» мелодію в стилі Едварда Едгара, яку відтворили на струні, зробленої з проволоки для нарізання сиру. Для бобів із часником створили звукову доріжку, для якої записали, як шелестить часникове лушпиння та як тарахкотять консервовані банки. Для бобів у соусі барбекю цілком очікувано підібрали блюз.

Посуд, що «грається» з гравітацією

Окремий напрям досліджень стосується того, як на смак впливає відчуття ваги.

Одним із перших подібних проєктів стала Gravitamine Spice: розроблена японськими вченими система, що змінювала сприйняття їжі через вплив на віртуальне відчуття ваги. Вона складалася з виделки та «приправи» ОМОМІ.

Учасники експерименту насипали «віртуальні спеції» на тістечко «шу» із шоколадом, через що за допомогою спеціальних електронних пристроїв «віртуальна вага» страви збільшувалася. Більшість опитаних розповіли, що в результаті їм здавалося, що тістечко ставало смачнішим і в ньому було більше крему. Серед інших гіпотез, які перевіряли дослідники: вплив «віртуальної ваги» на смак крекерів (вони здавалися твердішими) та оцінювання текстури маршмелоу.

Автори дослідження попереджають, що це поки пілотний проєкт, який має безліч обмежень. Головне ж із них стосується того, що проєкт працює з тим, як люди уявляють смак страв, співвідносячи візуальний образ та суб’єктивне відчуття ваги. Тож на їхні очікування впливає попередній досвід, який для кожної людини є індивідуальним, тож і ефективність «ложки з приправами» буде різною.

Попри обмеження цей проєкт став відправною точкою для інших досліджень того, як сприйняття ваги впливає на смак.
Подібні експерименти з «гравітацією та смаком» продовжив Масахару Хіроші. Він створив пристрій Balanced Glass Design: стакан, якій зміщує центр ваги за допомогою спеціального повзунка, а відтак створює в людини, що його тримає в руках, відчуття, що став важчим. Дослідник виходив із припущення про те, що їжа та напої, спожиті з важкого посуду, сприймаються як більш «преміальні», а відтак і смачні. Для експерименту він обрав вино. Учасники пили його просто зі стаканчика, а потім зі стаканчика зі зміщеним центром ваги. У другому випадку вони відчували більш насичений та яскравий смак і в цілому більш позитивно описували вино, хоча сам напій жодним чином не змінювався.

Масахару Хіроші не збирається запускати масове виробництво пристрою, але вважає, що подібні дослідження можуть бути корисними для компаній, які виробляють напої та обирають пакування для них.

Playte: тарілка, що грає з тобою

Інженер-дослідник Хунаїд Нагарія та дизайнерка Ведіка Лалл ставлять питання про те, де проходять межі нашої цікавості, коли йдеться про їжу. Що, якби тарілка була не просто підставкою для їжі, а взаємодіяла з нами? «Реагувала» на доторк, «передбачувала бажання»? Що, якби споживання їжі перетворювалося на гру?

У принципі вони звертаються до джерел футуристичної кухні часів Томазо Марінетті, але реалізовують ідею мультисенсорної взаємодії за допомогою новітніх технологій: роблять шестірню з праліне, друкують цукрові фігури на ЗД-принтері та нарізають тісто за допомогою лазеру. Крім того, під’єднують дроти до кубиків желе та розкладають об’єкти на тарілках так, щоб вони утворювали фантазійний ландшафт.

Звісно, це арт-проєкт, а не рішення для масового виробництва. Однак він змушує замислитися над тим, як посуд впливає на наше сприйняття їжі. Хто кого веде: ми «керуємо» тарілкою чи, навпаки, підлаштовуємо наші рухи під її форму? Що було б, якби тарілка могла змінювати форму, адаптуючись під наші рухи? Це цікавий експеримент, який дає змогу по-новому подивитися на нібито буденні речі.
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