Ложки зі звуковими ефектами та келихи, що перетворюють воду на вино: як працюють інновації у сфері «цифрового смаку»
Ложки зі звуковими ефектами та келихи, що перетворюють воду на вино: як працюють інновації у сфері «цифрового смаку»
Чарльз Спенс, один із провідних вчених у галузі гастрофізики, запевняє, що смак страви утворюється в нашому мозку, а не в роті. На те, щоб нам було «смачно», впливає не тільки подразнення відповідних смакових рецепторів, але й також зір, слух, дотик, нюх, наші очікування, звички, настрій та весь попередній гастрономічний досвід. Щоразу, коли ми їмо, уся ця складна комбінація відчуттів та сенсів утворює унікальне сприйняття смаку тієї або іншої страви.
Окремий напрям досліджень ученого присвячений посуду та столовому наряддю. Якось він разом із Карло Веласно провів експеримент: його учасникам запропонували на обід одні й ті ж самі страви, однак одній групі подали звичайні виделки та ножі, а іншій – бенкетні. В результаті друга група оцінила їжу як більш вишукану та смачну.
На сприйняття смаку впливає розмір, форма та колір посуду. Ця ніби проста ідея підводить нас до наступного питання: а що, якби посуд був інтерактивним? Міг змінювати вагу та колір? Видавати якісь звуки? Або безпосередньо впливати на смакові рецептори за допомогою розрядів струму?
Звучить, як ідея для фантастичного фільму? Насправді над такими розробками вчені працюють уже досить давно. Розповідаємо про їхні напрацювання: ложки зі звуковими ефектами, палички та тарілки, що змінюють смак страв, а також келихи, які «перетворюють» воду на вино.
Vocktail: келих, який перетворює воду на вино, коктейль або лимонад
Ложки та палички, які роблять їжу більш солоною та смачною
Музичні ложки
Посуд, що «грається» з гравітацією
Playte: тарілка, що грає з тобою