Міф про шкоду змішування винограду і зерна

Чули про те, що змішувати алкогольні напої на основі зерна і винограду шкідливо для здоров’я та загрожує особливо суворим похміллям? Так ось: це байка.

Жорстоке похмілля — це завжди результат нестриманості в кількості випитого, іноді — в його сумнівній якості, а зовсім не в змішуванні зерна і лози.

Є величезна кількість класичних напоїв, де виноград і зерно зустрічаються в одному келиху. Коктейль Dry Martini: джин (зерно) і вермут (виноград). Manhattan: віскі (зерно) і вермут (виноград). Negroni: джин (зерно), Campari (нейтральний алкоголь, імовірно зерно), вермут (виноград). Vieux Carré: віскі (зерно), коньяк (виноград), вермут (виноград), Bénédictine (нейтральний алкоголь, імовірно зерно)... Список можна продовжувати до вечора.

До того ж, з 2017 року існує екзотичне віскі, до складу якого входять і виноградні, і зернові спирти, включаючи обкурені односолодові. Це індійське віскі Eclipse від найбільшого виробника вина в Індії — компанії Sula. Ні слова протесту від Міністерства охорони здоров’я з приводу купажу зерна і лози не надійшло. Хоча на місці виробника ми б не ризикнули виходити на ринок з такою назвою для віскі — Eclipse («Затьмарення»).

Вчені заперечують міф про шкоду для організму від змішування виноградних і зернових алкогольних напоїв, проте говорять про дієвий психологічний фактор. Існує так званий «ефект ноцебо» — коли негативне очікування явища призводить до більш негативного ефекту, ніж був би в іншому випадку.

Іншими словами, якщо у вас був досвід жорстокого похмілля і ви себе переконали, що все це тільки через те, що після коньяку хильнули горілки, то й наступного разу, опинившись у подібній ситуації, мозок вам підкаже команду «Страждай!». Чи можна цього уникнути? Можна. Просто випийте дві-три-чотири порції улюбленого алкоголю і зупиніться. Ось так просто. І складно. Тому більшість вважає за краще вірити в міфи.