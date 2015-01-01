Гастро-маркети і фестивалі їжі у Нью-Йорку, Турині, Варшаві та Києві – 4 проєкти ревіталізації історичних просторів

Тренд на збереження довкілля та свідоме споживання торкається не лише продуктів, одягу і пластику, а й архітектури. По всьому світу будівлі, збудовані 100 (а то і більше!) років тому отримують нове життя. На території ревіталізованих промзон відкривають театри і галереї, проводять музичні і гастро-фестивалі. Ці об'єкти швидко стають магнітами для містян і туристів.

Один із таких просторів — “КультМотив” на території колишнього заводу “Київмлин” у Києві. 31 серпня та 1 вересня він прийматиме фестиваль локальної крафтової та фермерської гастрономії True&Local.

Напередодні події розповідаємо детальніше про концепцію фестивалю, а також про ревіталізовані простори на місці старих заводів в Італії, США, Польщі та в Україні.

Фестиваль Terra Madre на території Parco Dora в Турині

Одним із найкращих прикладів ревіталізації є Parco Dora в італійському місті Турин. Парк Дора називають символом трансформації міського простору – колишні промислові території отримали нове життя, ставши повноцінною і дуже важливою частиною міста.

Парк Дора охоплює площу понад 450 тис. квадратних метрів і розкинувся на місці, де до 1990-х років були великі виробничі заводи автомобільної компанії Fiat і шинного виробника Michelin. Нині, перебуваючи між двома берегами річки Дора і займаючи територію четвертого та п'ятого округів п'ємонтської столиці, парк перетворився на одне з найбільших зелених місць Турина.
Характерною рисою Parco Dora є його нетрадиційний вигляд, який більше схожий на величезну артінсталяцію просто неба, ніж на класичний міський парк. Ця унікальність виділяє його серед інших парків Турину і привертає увагу молоді та креативної спільноти.

Тут регулярно проводять концерти й фестивалі, один із яких має назву Terra Madre. Це відома подія в гастрономічному світі, що проходить за підтримки Асоціації Slow Food — міжнародної спільноти, яка сприяє розвитку місцевих продуктів і збереженню традицій приготування їжі.
Рух Slow Food було засновано у 1989 році. Його основна ідея полягає в тому, щоб отримувати максимальну насолоду від процесу на всіх етапах. І що більше розтягується процес, то більше кайфу ти в результаті можеш від цього всього отримати.
Гастрономічна виставка Terra Madre, на яку в Італію з'їжджаються представники Slow Food з різних куточків світу, проходить кожні два роки. Цього року вона пройде наприкінці вересня та вкотре відбудеться в Parco Dora — як доказ того, що процес індустріалізації неможливий без Матері Землі (Terra Madre у перекладі з італійської означає Мати Земля).

Фестиваль True&Local на території простору "КультМотив" у Києві

“КультМотив” на перехресті Спаської та Набережно-Хрещатицької вулиць відкрили влітку минулого року в одній із будівель компанії “КиївМлин”, що вже понад 120 років виготовляє борошно вищого ґатунку.
“Ми заснували благодійний фонд "КультМотив", основною цілю якого є розвиток культури України та допомога українським митцям.

Простір який ми створили і розвиваємо вже вібрав в себе сучасну українську кухню, ми представляємо алкоголь українських виробників, розбудовуемо молодий український театр, проводимо концерти українстких музикантів, освітлюємо роботи талановитих молодих художників і фотографів та ще багато чого. Це все тісно переплетено з українською історією, архітектурою та цінностями, які були притаманні нам вже багато років. А сама будівля в якій ми знаходимося здавна була місцем виробництва високоякісного борошна, чим Україна завжди славилась”, — розповідає засновник проєкту Віталій Кордонський.
"Ще з дитинства, десь з шести років, я почав отримувати досвід з молотком в руках. Бив і по цвяхах, і по пальцях, але часом у мене виходили гарні речі. Також маю властивість задумуватись, а чи можна відремонтувати ту чи іншу річ. І все це зліпилося в любові відновлювати і ресайклити навколишнє середовище", — каже Віталій.

"КультМотив" — це не перший об’єкт ревіталізації для Кордонського. До цього він відкрив "АМБар" — бар у колишньому гаражі письменника Івана Ле, поряд із гаражем Остапа Вишні.

"Потрапивши в приміщення ”Київ Млина”, який раніше звався млином Кольбера, я закохався у цей простір, це була любов з першого погляду. На мою думку, "КультМотив" максимально органічно вписався в ці стіни", — каже він.

Простір відкрили в приміщенні, де раніше була металообробна майстерня: там стояли станки, на яких виготовляли запчастини для всього хлібозаводу. “КультМотив” орендував тут цілий комплекс: на подвір'ї розташована зона з літньою терасою і музичною сценою, внутрішнє приміщення має три секції. У найбільшій секції працює бістро з українськими стравами та бар із переважно українським алкоголем. Також є дві кімнати, в яких проходять виставки, лекції та майстер-класи.
True&Local, який відбудеться в просторі “КультМотив” на стику літа й осені, обрав темою фестивалю Обжинки — так називають українське свято врожаю та єднання. Крім просування локальної гастрономії та концепції слоуфуд їжі, цього разу окремою темою виступить хліб. Дуже символічно з огляду на те, що фестиваль відбуватиметься в приміщенні, де 100 років тому виготовляли борошно для хліба.

Тему хліба на Обжинках розкриє хлібний поп-ап від київських пекарень нової хвилі — “Завертайло”, “Спельта”, Leila Bakery, “Марчук Хліб”, а також “Крафтяр” від “Сільпо”.
Особливою точкою стане Живий музей хліба, де хлібні майстрині представлять понад двадцяти видів автентичного українського хліба з усіх куточків України — комеч, дивень, чесанка, медяник, короваї та коржики — для дослідження народної хлібної історії.

Також у рамках фестивалю можна буде відвідати вечерю від шефа Ігоря Мезенцева, щоб скуштувати 6 страв з фермерських продуктів та авторські напої, тематично присвячені святу українських Жнив. А у лекторії True&Local – дізнатися більше про здорове харчування та історію української їжі. Серед лекторів — Наталія Самойленко, Анна Завертайло, Олена Брайченко, Костянтин Грубич, Фелікс Безрук, а також представники проєкту Slow Food Ukraine.

Музичний супровід True&Local забезпечать електронні українські артисти — Valeria Obodzinska, Mark Golos, Bellis, Ochii, Lostlojic, Katia Stieber, Data Molfar та Hanna.

Chelsea Market у Нью-Йорку

Ще один вдалий приклад успішної ревіталізації — Chelsea Market у Нью-Йорку, що розташований в колишній промисловій зоні та займає цілий міський квартал. Ринок Челсі вважається одним із найкращих фудкортів у Нью-Йорку та світі. Його відвідуваність — в середньому понад 9 мільйонів відвідувачів на рік, це приблизно від 28 до 35 тисяч людей щодня.
Будівля ринку Челсі була збудована в 1890 році як частина заводського комплексу Національної бісквітної компанії Nabisco. Саме на цьому заводі 1912 року було винайдено легендарне печиво “Орео”.

У дев'яності роки комплекс був перетворений на комерційні приміщення. Зараз будівля, в якій розташований Chelsea Market, належить Alphabet Inc., материнській компанії Google, що 2018 року придбала колишню фабрику з виробництва печива за рекордні 2,4 мільярда доларів.
Сьогодні на Chelsea Market розташовані офіси та студії, в яких працюють співробітники Google і Youtube. А на першому поверсі будівлі можна знайти той самий легендарний гастромаркет: ресторани, кав'ярні, бари, продуктовий ринок зі свіжими фруктами й овочами, м'ясом, рибою і морепродуктами. Також тут розташований супермаркет мережі Whole Foods, що спеціалізується на продажі органічних продуктів без штучних консервантів, барвників, підсилювачів смаку, підсолоджувачів і трансжирів.

Фудкорт на території колишньої електростанції Elektrownia Powiśle у Варшаві

Сусіди-поляки також мають успішний досвід ревіталізації. Проєкт Elektrownia Powiśle, розташований в будівлі колишньої електростанції у районі Варшави Powiśle, — нині є однією з найпопулярніших точок міста.

Історія електростанції почалася 120 років тому, 1904 року. Саме тоді місцева влада оголосила тендер на будівництво електростанції, яка в наступні роки була розширена і стала однією з найбільших і найсучасніших електростанцій у Польщі.
Під час Другої світової війни електростанція Powiśle стала одним із ключових місць драматичних подій Варшавського повстання, коли польська армія чинила опір фашистській Німеччині. Саме тут учасники опору (здебільшого то були робітники заводу), невтомно працювали, щоб зберегти електроенергію в окупованому місті.

Електростанція офіційно припинила виробництво електроенергії у 2001 році. Нове життя місце отримало через вісім років, коли приватна компанія розпочала процес ревіталізації. Автори проєкту кажуть, що хотіли вдихнути життя в історичні стіни Електростанції, змінивши призначення постіндустріальних будівель, але водночас зберігши їхній характер.
“Ми доклали багато зусиль, щоб зберегти якомога більше оригінальних елементів понад столітньої споруди, яку ми знову відкрили для мешканців Варшави. Історична цінність проєкту була для нас великим джерелом натхнення. Ми використали традиційні методи випалювання цегли, а предмети, вилучені з будівель електростанції, використали для створення унікальних інтер’єрів”, — кажуть автори відновленої Elektrownia Powiśle.
Зараз ревіталізація об’єкту ідеально вписується у світову тенденцію повернення до життя історичних просторів, які поєднують історію з сучасністю, відбудовуючи міський ландшафт.

У приміщеннях Elektrownia Powiśle розташований модний фудкорт з безліччю закладів різних форматів і кухонь, магазини, виставкові зали, а також майданчик для концертів і фестивалів.
Партнер проєкту
Організатори фестивалю — "Сільпо", "Лавка Традицій" та Slow Food Ukraine в партнерстві з Mastercard®.
True&Local – фестиваль крафтової та фермерської гастрономії, який збирає найкращих локальних виробників з усієї України. 31 серпня та 1 вересня на майданчику "КультМотив" у Києві True&Local проведе фестиваль “Обжинки”. У програмі — фудмаркет з локальними виробниками, фудкорт з сучасною українською кухнею, хлібний та квітковий поп-ап, лекторій та виступи українських артистів.
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