Гастро-маркети і фестивалі їжі у Нью-Йорку, Турині, Варшаві та Києві – 4 проєкти ревіталізації історичних просторів

“КультМотив” на перехресті Спаської та Набережно-Хрещатицької вулиць відкрили влітку минулого року в одній із будівель компанії “КиївМлин”, що вже понад 120 років виготовляє борошно вищого ґатунку.

“Ми заснували благодійний фонд "КультМотив", основною цілю якого є розвиток культури України та допомога українським митцям.



Простір який ми створили і розвиваємо вже вібрав в себе сучасну українську кухню, ми представляємо алкоголь українських виробників, розбудовуемо молодий український театр, проводимо концерти українстких музикантів, освітлюємо роботи талановитих молодих художників і фотографів та ще багато чого. Це все тісно переплетено з українською історією, архітектурою та цінностями, які були притаманні нам вже багато років. А сама будівля в якій ми знаходимося здавна була місцем виробництва високоякісного борошна, чим Україна завжди славилась”, — розповідає засновник проєкту Віталій Кордонський.

"Ще з дитинства, десь з шести років, я почав отримувати досвід з молотком в руках. Бив і по цвяхах, і по пальцях, але часом у мене виходили гарні речі. Також маю властивість задумуватись, а чи можна відремонтувати ту чи іншу річ. І все це зліпилося в любові відновлювати і ресайклити навколишнє середовище", — каже Віталій.



"КультМотив" — це не перший об’єкт ревіталізації для Кордонського. До цього він відкрив "АМБар" — бар у колишньому гаражі письменника Івана Ле, поряд із гаражем Остапа Вишні.



"Потрапивши в приміщення ”Київ Млина”, який раніше звався млином Кольбера, я закохався у цей простір, це була любов з першого погляду. На мою думку, "КультМотив" максимально органічно вписався в ці стіни", — каже він.



Простір відкрили в приміщенні, де раніше була металообробна майстерня: там стояли станки, на яких виготовляли запчастини для всього хлібозаводу. “КультМотив” орендував тут цілий комплекс: на подвір'ї розташована зона з літньою терасою і музичною сценою, внутрішнє приміщення має три секції. У найбільшій секції працює бістро з українськими стравами та бар із переважно українським алкоголем. Також є дві кімнати, в яких проходять виставки, лекції та майстер-класи.