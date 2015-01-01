Гастро-маркети і фестивалі їжі у Нью-Йорку, Турині, Варшаві та Києві – 4 проєкти ревіталізації історичних просторів

Тренд на збереження довкілля та свідоме споживання торкається не лише продуктів, одягу і пластику, а й архітектури. По всьому світу будівлі, збудовані 100 (а то і більше!) років тому отримують нове життя. На території ревіталізованих промзон відкривають театри і галереї, проводять музичні і гастро-фестивалі. Ці об'єкти швидко стають магнітами для містян і туристів.
Один із таких просторів — “КультМотив” на території колишнього заводу “Київмлин” у Києві. 31 серпня та 1 вересня він прийматиме фестиваль локальної крафтової та фермерської гастрономії True&Local
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Напередодні події розповідаємо детальніше про концепцію фестивалю, а також про ревіталізовані простори на місці старих заводів в Італії, США, Польщі та в Україні.