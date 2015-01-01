Партнерський проєкт

Про вино: 10 найкращих вин України на думку світових експертів

Разом з MAUDAU поєднуємо дві пристрасті: культове кіно та якісний алкоголь. Розповідаємо про те, які алкогольні напої споживають герої різних кіновсесвітів, та радимо напій на вечір у нашій рубриці Напої-кіногерої.

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у рубриці Про вино ми разом із професійними сомельє розповідаємо про вино максимально простою мовою.

Цього разу разом із Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадоркою MAUDAU а також «майстрами вина», титулованими винними експертами, обираємо найкращі вина, створені в Україні.

Зберігай список, замовляй та вкотре переконуйся в тому, що українські винороби знаються на тому, як створювати гідне вино. До речі, ціни тебе приємно здивують: найбільш демократичні позиції, високо оцінені критиками, стартують від 150 гривень!

Що це за проєкт Wines of Ukraine?

Wines of Ukraine – це проєкт, який популяризує українські вина на світовій арені. Йдеться про інформаційні підтримку (наприклад, сайт, на якому можна знайти багато цікавого про історію українського виноробства, винні регіони України тощо), участь у світових профільних заходах та, звісно, нові можливості для експорту. Мрія Wines of Ukraine – українські вина на поличках супермаркетів та у винних картах ресторанів в усіх куточках світу.

Зокрема, команда Wines of Ukraine залучила «майстрів вина» (Masters of wine), найбільш авторитетних світових експертів, щоб вони визначили, які з українських вин маю презентувати країни в першу чергу. Дегустація відбулася наприкінці липня у Варшаві: саме там судді обрали найкращі зразки.
@sobersomm

Телеграм в шапці, як завжди)

♬ original sound - Sobersomm
Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU

Хто такі «майстри вина»?

«Майстер вина» - це почесне звання, яке присвоює найкращих винним експертам Інститут майстрів вина у Великій Британії. Всього в світі є лише 416 «майстрів вина»: щоб отримати цей титул, вони проходять роки навчання та здають різноманітні надзвичайно складні іспити, що доводять їхній рівень експертизи.

«Майстрами вина» стають різні люди – і професійні сомельє, і винороби, і дослідники. Головна умова: глибоке розуміння всіх процесів пов’язаних зі створенням та споживанням вина, бездоганне знання винних регіонів та стилів, достатній рівень знань, щоб давати авторитетну оцінку будь-якій пляшці, що може опинитися перед ними.
Більше вин з Сицилії!

Що «майстри вина» говорять про українські вина?

Томас Бренді, винний критик, щиро вражений тим, як попри виклики війни, якість українських вин зростає. Особливо він радить звертати увагу на вина з автохтонних сортів винограду: Одеський чорний та Тельті-Курук.

Сара Еббет вважає, що особливість українських вин полягає у свіжих та яскравих смаках. Вона наголошує, що ці тонкі та «жваві» вина варті уваги та визнання за високу якість, а не просто через те, що винна спільнота світу співчуває Україні.

Безпосередньо у Варшаві 6 «майстрів вина» оцінювали 91 зразок українських вин від різних українських виноробів.

Розповідаємо про 10 вин, які увійшли до категорії найкращих.
Привезіть мені це вино!

Колоніст Біссер

Чудове ігристе, створене класичним методом шампанізації. Це означає, що вторинне бродіння та утворення “бульбашок” відбувається безпосередньо у пляшці.

Ця пляшка з Одещини, а саме з Придунайської Бесарабії, де вже багато років експериментує з цікавими українськими винами сімейна виноробня “Колоніст”.

Чим захоплює це вино? Складним ароматом, в якому є і ваніль, і вершки, і запах хлібної скоринки. Витонченим перляжем (танком бульбашок), повнотілим смаком, свіжістю, ніжністю та тривалим посмаком.

Фантастично смакує як аперитив, але не губиться у поєднанні з салатами та морепродуктами також.
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Grande Vallee Brut Methode Traditionnelle

Ще одне українське ігристе вино від з Одещини, яке створене за класичної технологією шампанізації. Цього разу від бренду GRANDE VALLEE (виноробня Vintrest).

Тож, як і має бути, це вино ніжне та вишукане, з делікатним фруктовим та навіть трохи вершковим ароматом і приємною кислотністю. Гарна пара до будь-яких морепродуктів, риби та м’яких сирів. Сміливо додавай в свій перелік must try вин!
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Grande Vallee Methode Charmat

Ще одне цікаве ігристе від GRANDE VALLEE. Цього разу зроблене методом Шарма, тож більш доступне. Попри дуже приємну ціну, це збалансоване вино з яскравим ароматом, в якому легко впізнати стиглі фрукти та білі квіти. Охолоджуй і смакуй з мідіями, устрицями або рибою.
Хочу це вино!

Shabo Reserve Шардоне

Чудове біле сухе від Shabo: свіже, округле, з приємною мінеральністю та яскравими фруктовими нотами в ароматі та смаку. Ідеальний пейрінг на всі випадки життя, та в першу чергу до страв з риби або білого м’яса.
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Villa Tinta Sukholimanskiy

Сухолиманський виноград – одна з візитівок України: цей сорт вивели в Інституті імені Таїрова на Одещині ще в 1969. Villa Tinta – виноробня, яка з 1998 року працює в Болградському районі в тій місцевості, де ще 120 років тому існувало шато з виноградниками.

А Villa Tinta Sukholimanskiy – це гарний вибір на щодень. Доступне за ціною, легке, питке вино з приємною кислотністю, приємним трав’яним посмаком та цитрусовими в ароматі. До салатів, сирів, закусок і всього такого…
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Frumushika-Nova Not Filtered Сухолиманське

Frumushika-Nova – це надзвичайно цікаве екопоселення на Одещині, в межах якого працюють величезний етнографічний музей просто неба, центр сімейного відпочинку, вівчарська ферма, а ще виноградники та виноробня Frumushika-Nova family winery.

Зокрема, тут роблять доволі рідкісне нефільтроване вино: перед розливом у пляшку вино не проходить останню стадію фільтрації, що дозволяє зберегти максимально насичений смак і аромат вина. Якщо ти не проти таких експериментів, то обов’язково спробуй Frumushika-Nova Not Filtered Сухолиманське. Помірно кислотне, гармонійне, з яскравим персиком та ананасом в ароматі.
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Shabo Grand Reserve Тельті-Курук

Чудове вино від Shabo з лінійки Grand Reserve. Автохтонний сорт винограду Тельті-Курук, відзначений багатьма винними критиками.

Гармонійний смак з тонкими квітковими нотами, складний та елегантний аромат, в якому фрукти та квіти поєднуються з мінеральними нотками. Вино, гідне особливих подій і того, щоб саме по собі стати приводом для святкового вечора.
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My Wine Eduard Gorodetsky Rose

Розе, що створює одеський винороб у четвертому поколінні Едуард Городецький. Соковите, свіже, з виразними фруктовими та ягідними тонами. Пий як аперитив, подавай до закусок, салатів або навіть десертів.
Хочу це чудове вино!

Shabo Grand Reserve Cabernet Merlot

Привезіть мені це вино!
Знову Grand Reserve від Shabo, цього разу з напрямку червоних вин. Яскраве, фруктове, з довгим надзвичайно насиченим посмаком. Те вино, яке легко можна обрати до стейка, дичини або складних витриманих сирів, і воно зможе скласти їм гідну пару.

Villa Tinta Odessa Black VIP

Ще одне вино з автохтонного українського сорту в нашій добірці. Цього разу йдеться про Одеський чорний. Це дуже складне, “норовливе”, але варте уваги вино. В ароматі – чорний перець та тютюн. В оксамитовому смаку – чорнослив та вершки. Чудово пасує до пасти та м’яса.
Замовляй зараз!
Партнерський проєкт

Плани на вечір:
вулканічне вино, брускети
та фільм «Вулкан»

У рубриці Плани на вечір ми продовжуємо розповідати про те, як без особливих витрат та зусиль організувати особливий вечір. Потрібно зробити лише три кроки: замовити пляшку вина, яке ми обрали для тебе разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях», швидко приготувати чергову величну страву за рецептом від Марко Черветті та подивитися гідне українське кіно.
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Звісно, гідних українських вин набагато більше. Почни з цих, а потім відкривай нові обрії. Попереду ще стільки цікавих знахідок разом з MAUDAU!
Привезіть мені найкращі українські вина!
Зображення: unsplash, pxhere, freepick
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова. Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
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