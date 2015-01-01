Про вино: 10 найкращих вин України на думку світових експертів

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у рубриці Про вино ми разом із професійними сомельє розповідаємо про вино максимально простою мовою.
Цього разу разом із Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадоркою MAUDAU а також «майстрами вина», титулованими винними експертами, обираємо найкращі вина, створені в Україні.
Зберігай список, замовляй та вкотре переконуйся в тому, що українські винороби знаються на тому, як створювати гідне вино. До речі, ціни тебе приємно здивують: найбільш демократичні позиції, високо оцінені критиками, стартують від 150 гривень!