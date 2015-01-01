На початку ХХ століття італійський художник Томазо Марінетті розробляв методологію футуризму, яка стала основою "Маніфесту футуристичної кулінарії", а згодом і "Кулінарної книгу футуризму".



Політичні погляди Марінетті, а він був яскравим прихильником Муссоліні, точно не те, що варто наслідувати. Проте його ідеї щодо того, як саме гастрономія пов’язана зі стилем життям та стилем мислення, а також експерименти із залученням всіх органів чуття під час споживання їжі надихали та надихають шеф-кухарів і дотепер.



Він наполягав на тому, що маленькі порції їжі мають створювати максимум вражень, експериментував з озонаторами, ультрафіолетовими лампами, новітніми автоклавами, дистиляторами, а кожну вечерю перетворював на захопливу виставу, в якій запахам, звукам та навіть вібрації впливали на сприйняття їжі.

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З тих пір минуло багато років, а «мультисенсорна гастрономія» стала популярним кулінарним напрямком.



Ми не радимо повторювати вдома експерименти в стилі Хестона Блументаля, одного з найяскравіших сучасних представників цього гастрономічного стилю, проте радимо крок за кроком розширяти власні гастрономічні обрії.



Наприклад, почати з того, щоб поєднати в одній страві дуже неочікувані інгредієнти: апельсин, анчоуси та каперси. Тільки не хвилюйся! Цим рецептом з нами поділився Марко Черветті, гедоніст та перфекціоніст на кухні, і це один з його улюблених салатів!



Тож приготуй пляшечку інноваційного NanoFizz та налаштовуйся на експерименти.

Марко Черветті

Бренд-шеф ресторанних проєктів

холдингу Fozzy Group

Інгредієнти:



— Апельсин – 1 шт.

— Пармезан – 5 г

— Стебло селери – 20 г

— Анчоуси – 10 г

— Каперси – 15 г

— Оливки – 20 г

— Маслини – 20 г

— Оливкова олія – 4 г

— Чилі

— Сушений орегано,

— Чорний перець



Як готувати:



Крок 1. Добре почисть апельсин – обережно зріж шкірку, наріж кружечками. Розклади їх на тарілці.



Крок 2. Наріж тоненькими скибочками стебло селери. Філе анчоусів просуши на паперовому рушнику та поріж смужечками.



Крок 3. Виклади на апельсини шматочки селери, філе анчоусів та каперси.

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Крок 4. Дрібно наріж оливки та маслини. Поріж чилі. Виклади на тарілку з апельсинами.

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Крок 3. Прикрась салат сушеним орегано, додай на смак сіль та чорний перець. Обов’язково полий салат оливковою олією, а зверху натри пармезан. Готово!



Цей салат можна приготувати за 5 хвилин, але його яскравий смак точно стане зіркою вечора.