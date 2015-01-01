Пиво, що не з'явилося б, якби не Майкл Джексон

Автор: Лана Світанкова

Одразу попереджаємо: Майкл Джексон, про якого йтиметься, не співав і не танцював, а пив і писав. Британський журналіст і письменник Майкл Джексон першим почав писати про пиво так, як раніше писали лише про вино: елегантно, поетично, з історіями.

Він першим увів поняття стилю пива — набору характеристик і смаків, притаманних групі подібного пива — і описав численні з них. Він мандрував світом, конспектував спостереження і розширював пивні горизонти своїми ліричними описами так, що зсунути їх назад після знайомства було неможливо.



Він не обмежувався книжками, він створив, либонь, перший сучасний клуб рідкісного пива за підпискою, члени якого отримували ексклюзивні й раритетні пляшки поштою (наприкінці 90-х, уявляєте?!).



Так-от, саме в черговій подорожі Бельгією, Майкл завітав на пивоварню Brouwerij De Brabandere, яка що тоді, що зараз є однією з небагатьох, яка має у своєму асортименті фламандський червоний ель.



Він вирізняється особливим, насиченим смаком: тривалий час витримується у велетенських бочках, які надають напою танінних нот, а особлива мікрофлора — фруктових і кислотних відтінків, що загалом робить його більш схожим на червоне вино (одним зі зразків такого є «Duchesse de Bourgogne»).



Перлиною Brouwerij De Brabandere є те, що на відміну від решти пивоварень, які варять і купажують у різних пропорціях витримане й молоде темне пиво, на цій пивоварні витримане пиво було світлим.



Джексон попросив скуштувати саме його прямо з бочки. Неохоче, власники погодилися і були здивовані захопленою реакцією письменника [чи краще сказати, пращура всіх пивних блогерів]. Він приїхав ще. І ще. І цього третього візиту спитав, чи погодиться пивоварня продати йому пиво для клубної підписки. Власники були в шокові, адже пиво було дороге (тоді його витримували два з половиною роки в бочках, зараз витримування, згідно з інформацією пивоварні, скоротилося до 24 місяців), на їхню думку, надто кисле, ніколи не з’являлося на ринку в чистому вигляді, тому на пропозицію не пристали.