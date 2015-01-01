Яке пиво найкраще і як його вибирати?

IBU (Ай Бі Ю, а не те, що моглося подумати)
Коротко: означає «міжнародні одиниці гіркоти». Підказує, наскільки гірким має бути вміст пляшки чи банки (що вища цифра, то гіркіше пиво).
Розлогіше: враховуючи, що переважна більшість пивоварів, які вказують цю цифру, розраховує її за формулою, а не міряє в лабораторії (не тому що ліниві, а тому що обладнання дуже дороге), вона не завжди точна й не бере до уваги інших смаків пива. Наприклад, у пиві солодкому гіркота відчуватиметься не так сильно, як у сухому, та й відповідні рецептори в нас різні. Тому цей показник приблизний, але робочий.ABV (Ей Бі Ві)
Коротко: об’ємний алкоголь, міцність пива. Що вища цифра, то пиво міцніше. Головне не плутати з градусами Плато, якими люблять вказувати на видному місці етикетки чеські пивовари. У них це початкова щільність, про яку нижче.
Розлогіше: якщо зовсім занудно, то ця цифра повідомляє, скільки мілілітрів чистого спирту містять 100 мл рідини за температури 20 °C. Тут варто зазначити, що відчуття алкогольності кожного пива залежить від майстерності пивовара, і — не повірите, але факт — інколи й 10% заходять непомітно, як вода в суху землю, тому краще завжди перевіряти вказаний на етикетці алкоголь.OG (Оу Джі)
Коротко: початкова щільність пива. Зазвичай що вища вона, то більш насиченим і алкогольним буде напій.
Розлогіше: якщо пиво мало високу початкову щільність, тобто багато розщеплених цукрів, дріжджі можуть радісно їх споживати на своєму життєвому шляху та робити пиву бульбашки й алкоголь. Проте це не означає, що пиво буде дуже алкогольним, адже дріжджі можуть з’їсти не весь цукор. Зазвичай, якщо в пиві і початкова щільність, і алкогольний уміст доволі високі, то, найімовірніше, пиво буде сухим. А якщо початкова щільність висока, а алкоголь — не дуже, тоді пиво матиме солодкий смак.
BA (Бі Ей)
Коротко: скорочення від «витримано в бочці». Часто такий напис трапляється на етикетках міцного, насиченого пива, а витримування в бочках додає йому нот деревини, ванілі, кокоса, спецій (про які точно розказує найкраще Тимур Дорофеєв, редактор Drinksetter
), притаманних напою, якій був у тій бочці перед витримуванням пива.
Розлогіше: у бочках можуть витримувати не лише міцні сорти пива, а й зі спонтанним чи диким бродінням — виноподібні, кислі. Тоді бочки не надто впливатимуть на їхній смак. Але кожна бочка індивідуальна й зазвичай непередбачувана: кінцевий результат витримування може вражати приємно або не дуже.