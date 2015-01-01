Яке пиво найкраще і як його вибирати?

Автор: Лана Світанкова

Здається, це найчастіше запитання, яке люди ставлять про пиво. Можна було би вдаватися до різних мірил: складності рецептури та процесу виготовлення, насиченості смаку, рідкісності, ціни чи ще чогось, але ми пропагуємо такий підхід: найкраще пиво — це те, що пасує моменту.

Зустрічаєтеся з друзями й чекаєте на довгі приємні розмови? Найкращим буде щось легке й таке, що не відвертатиме вашої уваги від спілкування, наприклад, якийсь гарний пільзнер. Вас запросили на вечерю? Візьміть із собою щось елегантне в гарній великій пляшці, що пасує до багатьох страв — ви ж не знаєте, чим вас годуватимуть — наприклад, сезон чи гьоз. Є задумливий настрій посмакувати щось на самоті собі на втіху? Шукайте цікаве, складне, багатошарове пиво на кшталт бельгійських квадруплів чи міцних подвійних стаутів.



Але які б фантастичні й захопливі легенди та запаморочливі описи не пропонували вам маркетологи, найкраще пиво — це те, що вам подобається. Якщо воно не має технологічних вад і вам смакує, отже, найкраще. Немає сенсу сперечатися щодо того, яке пиво найсмачніше, найелегантніше, найрідкісніше, най-най. І немає різниці, чи це олдскульне «пиво зі смаком пива» чи пиво з томатами (так-так, воно є і має неабияку авдиторію шанувальників). Головне не впадати у снобізм із будь-якого боку.



Можна мати улюблене пиво й пити лише його все життя — це теж вибір, але пива так багато, що варто дати йому шанс і дізнаватися трохи більше про все розмаїття. І от коли ви вирішили скуштувати щось нове, а поличка пістрявіє кольоровими етикетками, назвами, цифрами, тут не дивно й розгубитися. Особливо серед абревіатур із трьох чи більше літер на пиві нової хвилі. Хай вони вас не лякають і не віднаджують від відкриттів.