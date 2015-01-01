Дев’ять життів Old Tom. Що кіт робив на пивоварні?

Автор: Лана Світанкова

Вогкого ранку першого листопада 1899 року головний пивовар родинної пивоварні «Robinsons» Альфред Мантон записав у нотатник рецепт нового пива. Крім номера партії — № 26 — він написав «Old Tom» і намалював кота, який жив на пивоварні, увічнивши його в такий спосіб.

Можливо, ранок був морозним, а не вогким, але точно ранок, бо пивоваріння — процес тривалий, і розпочинають його якомога раніше. Цього офіційні джерела нам не зберегли, а ось фото нотатника із зображенням кота й справді можна знайти на сайті пивоварні. «Old Tom» навіть отримав майже дев’ять життів, як пристойний кіт: у 1930-х до розливного каскового формату (традиційний британський спосіб підготування і розливання пива з касків — спеціальних бочок без тиску СО2) додалася пляшкова версія.



У 1960-х з’явилася легша світла версія — «Young Tom», а там «Ginger Tom» з імбиром і ботанічними екстрактами, з яким позує на фото Медочок, «Chocolate Tom» із какао (2008), святковий зимовий «Tom & Berry» з ягодами (2012) й «Old Tom» у кегу (2019). Порахували, скільки? А от порахувати кількість нагород і відзнак, які отримало це пиво за 125 років, можна навіть не намагатися. З іншого боку, щоб так надовго затриматися у світі пива, де очі розбігаються від вибору, треба бути й справді чимось визначним, чи не так?



Те, що кіт з’явився на етикетці, загалом не дивно, адже котиків усі люблять, а раннього ранку, поки чекаєш на нагрівання води чи затирання, можна й помалювати. Але що кіт робив на пивоварні? Тут уже офіційні джерела мовчать, але можна сміливо припустити, що Том був мишоловом. Традиція офіційно працевлаштованих котів на пивоварнях і гуральнях має давню історію, адже там, де є зерно, там є миші. І найбільш ефективний, і, як би зараз сказали, екологічний спосіб запобігання і контролю популяції гризунів — це коти. Ну й знову ж таки — кіт значно приємніший, ніж металева мишоловка, у яку можна й самому в темряві вступити. На їхню честь називали напої, бочки, писали про них книжки, а в нашу цифрову епоху пивоварні коти мають свої інстаграми. Навіть у Книзі рекордів Гіннесса знайшлося місце для «найпродуктивнішого мишолова у світі».

