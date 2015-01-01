Як народжується ламбік: секрети пивоварні BOON

Автор: Лана Світанкова

Історія — дивна річ. Минуло лише 50 років, а версій про те, як і коли Френк Бун познайомився з Рене де Вітсом і почав купажувати власне пиво, є мінімум три. Але факт лишається фактом: юний Френк закохався в гьоз і вирішив врятувати приречену на закриття пивоварню.

Він ще не знав, що стане однією з визначних постатей галузі, що його пивоварня перетвориться на найбільшого виробника традиційних ламбіків, що він згуртує місцевих пивоварів для юридичного захисту стилю. Ще ні. 50 років тому він просто хотів врятувати пивоварню на межі закриття. А для довгого й щасливого життя — у всіх сенсах — замало пристрасті. Потрібно багато розуміння, роботи й уваги до деталей. Усього цього в нього, як виявилося, теж було вдосталь.



У Бельгії пивне різноманіття просто неохопне. І навіть там трохи окремо від усього стоїть спонтанне пиво. Це не те, на яке ти натрапив незаплановано, а пиво, у яке пивовари дріжджів не додавали. Якщо пояснювати максимально просто, то зазвичай процес виробництва пива відбувається так: солод настоюють у гарячій воді, щоб отримати з нього цукри; потім цю рідину відфільтровують від дробленого зерна, кип’ятять, додають хміль, охолоджують, додають дріжджі, які споживають цукор, і продукують алкоголь і бульбашки. Так-от, виробники ламбіку після кип’ятіння виливають сусло (оту солодку рідину) у великі неглибокі ночви (назва яких — кулшип) для охолодження на ніч. І відчиняють вікна. Дикі дріжджі й інша мікрофлора з повітря заселяють сусло, і бродіння починається природним способом, без втручання пивовара. Потім сусло переливають у бочки, де воно бродить і зріє далі, щонайменше пів року. І так упродовж десятиліть. Тому самі стіни пивоварні, бочки й усе навколо має свою особливу мікрофлору, яка й відповідає за смаковий профіль. Ніхто не рушить тих бочок, і навіть павуків, які живуть у великих льохах, де бочки зберігають. Ламбік, як і вино, — продукт місцевого теруару. Така легенда.

