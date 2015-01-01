Гаряче пиво: смачна альтернатива глінтвейну

Автор: Лана Світанкова
Відколи людство опанувало вогонь для обігрівання і приготування їжі, недалеко було й до гарячих напоїв, а з винайденням алкоголю — до гарячих алкогольних напоїв. Зазвичай із наближенням листопада ми насамперед згадуємо про глінтвейн, але традиція пити гаряче пиво в холодну пору року є в багатьох культурах.
У сусідній Польщі роблять гжанці — гарячі алкогольні напої, і «grzane piwo» загалом — це той самий глінтвейн, але на пиві: спеції до смаку, цитруси, мед, і все то гріють у світлому пиві. А в деяких випадках — не знепритомнійте — до рецептів входить сметана.
Доволі нова, але напрочуд приємна традиція завелася в Бельгії з подання пивоварні «Liefmans», яка почала під сезон випускати «Glühkriek» — вишневе пиво зі спеціями, призначене до споживання підігрітим. За ними підтягнулися й інші пивоварні, і тепер на глюкрік (за аналогією до глінтвейну) достатньо часто можна натрапити на різдвяних ярмарках чи зимових пивних фестивалях. До традиційного кріку (чи іншого вишневого пива) додають спеції і трохи підсолоджують канді-цукром.
Звісно, німці надто консервативні, щоби пхати в пиво спеції, але навіть вони не стрималися від нагрівання улюбленого напою. «Бірштахельн», буквально «штрикане пиво» — це коли в келих занурюють розпечений металевий стрижень. У результаті пиво миттєво нагрівається, спінюється, а залишковий цукор карамелізується. Пивоварня «Riegele» подає таке пиво у своєму фірмовому ресторані, і ви теж можете спробувати: беріть солодкувате пиво, наприклад, «Doppelbock», місткий келих, бо від нагрівання підніметься багато піни, і не торкайтеся нічим розпеченим стінок, якщо вони скляні (щоб не луснули). Ви ж хочете насолоджуватися, а не прибирати. Кажуть, першими таку забаву придумали ковалі, але, якщо чесно, трохи сумнівно, що на роботі, де головне — координація і попадання молотом у потрібне місце, підпивали гаряче пиво. Але легенди не витравні.
Звісно, у британців мало бути щось своє, і крім просто нагрітого пива зі cпеціями, вони придумали фліп, який з’являється в письмових згадках ще на початку 1700-х. Пиво змішували з незначною кількістю рому, підсолоджували цукром, мелясою, кленовим сиропом чи тим, що попало під руку, і занурювали в це розпечену коцюбу. Суміш миттєво нагрівалася, спінювалася і карамелізувалася, як і німецька версія. Але опісля її переливали кілька разів з одного глека в інший і спінювали ще більше, отримуючи ще досконалішу однорідну шовковисту текстуру, за що напій отримав альтернативну назву «ярд фланелі» (але замовляли всі все одно «фліп» — коротше та зрозуміліше). У пізніші версії почали додавати ще яйця і вершки, і такий коктейль уже перетворювався на повноцінний сніданок чемпіона.
Яку б версію ви не вирішили приготувати вдома, рецептів не буде: додавайте улюблені спеції і хай смакує. Тільки не беріть дуже гірке пиво — від нагрівання воно ще більш згіркне. Хоча якщо вам так подобається, беріть! Хто ми такі, щоб забороняти?
P. S. Варто зауважити, що споживання гарячих алкогольних напоїв має лише умовний «зігрівальний ефект», оскільки алкоголь розширює судини, і ви втрачаєте тепло швидше. Тому пийте їх для задоволення, а для тепла все ж краще чай чи бульйон.