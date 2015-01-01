Гаряче пиво: смачна альтернатива глінтвейну

Автор: Лана Світанкова

Відколи людство опанувало вогонь для обігрівання і приготування їжі, недалеко було й до гарячих напоїв, а з винайденням алкоголю — до гарячих алкогольних напоїв. Зазвичай із наближенням листопада ми насамперед згадуємо про глінтвейн, але традиція пити гаряче пиво в холодну пору року є в багатьох культурах.

У сусідній Польщі роблять гжанці — гарячі алкогольні напої, і «grzane piwo» загалом — це той самий глінтвейн, але на пиві: спеції до смаку, цитруси, мед, і все то гріють у світлому пиві. А в деяких випадках — не знепритомнійте — до рецептів входить сметана.



Доволі нова, але напрочуд приємна традиція завелася в Бельгії з подання пивоварні «Liefmans», яка почала під сезон випускати «Glühkriek» — вишневе пиво зі спеціями, призначене до споживання підігрітим. За ними підтягнулися й інші пивоварні, і тепер на глюкрік (за аналогією до глінтвейну) достатньо часто можна натрапити на різдвяних ярмарках чи зимових пивних фестивалях. До традиційного кріку (чи іншого вишневого пива) додають спеції і трохи підсолоджують канді-цукром.



Звісно, німці надто консервативні, щоби пхати в пиво спеції, але навіть вони не стрималися від нагрівання улюбленого напою. «Бірштахельн», буквально «штрикане пиво» — це коли в келих занурюють розпечений металевий стрижень. У результаті пиво миттєво нагрівається, спінюється, а залишковий цукор карамелізується. Пивоварня «Riegele» подає таке пиво у своєму фірмовому ресторані, і ви теж можете спробувати: беріть солодкувате пиво, наприклад, «Doppelbock», місткий келих, бо від нагрівання підніметься багато піни, і не торкайтеся нічим розпеченим стінок, якщо вони скляні (щоб не луснули). Ви ж хочете насолоджуватися, а не прибирати. Кажуть, першими таку забаву придумали ковалі, але, якщо чесно, трохи сумнівно, що на роботі, де головне — координація і попадання молотом у потрібне місце, підпивали гаряче пиво. Але легенди не витравні.

