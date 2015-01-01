Партнерський проєкт

Плани на вечір: англійське ігристе, устриці з сальсою та романтичне кіно

Плани на вечір: англійське ігристе, устриці з сальсою та романтичне кіно

Які в тебе плани на вечір? Як щодо келиха гарного британського ігристого, пари устриць з оригінальним соусом та легкої романтичної комедії?
Як завжди, ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті підшукали для тебе найцікавіше вино, вдалий фуд-перінг та ідею, як провести будь-який вечір із задоволенням.
Які в тебе плани на вечір? Як щодо келиха гарного британського ігристого, пари устриць з оригінальним соусом та легкої романтичної комедії?
Як завжди, ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті підшукали для тебе найцікавіше вино, вдалий фуд-перінг та ідею, як провести будь-який вечір із задоволенням.
Ігристе Lyme Bay Classic Cuvee
Хочу замовити!
Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
Якось традиційно історію ігристих вин пов'язують саме з Францією, хоча, якщо чесно, хто знає, чи насолоджувалися б ми «бульбашками» в келихах, якби не декілька визначних англійців.

От взяти хоча б пана Крістофера Меррета, винахідника, науковця та інтелектуала. 17 грудня 1663 року він представив на розгляд Королівського товариства «Деякі спостереження щодо замовлення вин», в яких радив додавати цукор та патоку, щоб отримати «п’янке та ігристе» вино. Таким чином він чи не вперше описав метод «шампануа»: додавання тиражного лікеру для стимуляції вторинного бродіння та створення ігристих вин.

Ще один англієць, сер Роберт Менселл, отримав монополію на виробництво скла в країні, й невдовзі навчився виробляти дуже міцні пляшки. Річ у тім, що тривалий час ігристі вина вважалися «бракованими» та небажаними саме тому, що тонкі пляшки не могли витримати тиску й просто вибухали, тож винні льохи подекуди просто ставали небезпечними. Роберт Менселл цю проблему частково вирішив.

Взагалі згадки про ігристі вина в англійських джерелах виникають десь на пару десятків років раніше, ніж у французьких, що призводить до постійних суперечок щодо того, кому ж приписати винахід. Істина ж полягає в тому, що спонтанне вторинне бродіння люди спостерігали з давніх-давен, але саме наприкінці 17 - на початку 18 століття потроху навчилися цим процесом керувати.

І до цього поступу доклалися всі. Зокрема, славнозвісний французький монах Дом Периньйон, хоч і не «винаходив шампанського», а навпаки все життя боровся з «бульбашками» та вторинною ферментацією, справді підніс виробництва вина до рівня науки та заклав основу купажування вин.

Минуло ще кілька століть, і ось ми тут, посеред такого різноманіття вин, що трохи перехоплює подих . Можемо обрати на вечір, наприклад, пляшку Lyme Bay Classic Cuvee, чудового англійського ігристого, яке купажують з Піно Нуару та Шардоне.

Виноград збирають вручну, вино роблять класичним методом шампанізації та не менше 24 місяців витримують на осаді. Що в результаті?

Золотаве свято в келиху! Красивий перляж, ніжний колір вина з легким «рум’янцем».

В ароматі лимони, персики, мед та мигдаль. Це витончене, глибоке, хрустке вино, яке вже знайшло немало поціновувачів у світі.

Ідеальний аперитив, а також чудова пара до сирів та до устриць.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів
холдингу Fozzy Group
Устриці з соусом з полуниці

Інгредієнти:‍

— Устриці
— Полуниця
— Чорний перець

Як готувати:‍‍‍

1. Розчави рукою пару полуниць у тарілці.

2. Додай до полуниці чорний перець та перемішай.

3. Виклади суміш чайною ложкою в мушлю. Готово.

Устриці з пряною сальсою

Інгредієнти:
— Устриці
— Помідори
— Імбир
— Зелена цибуля
— Чилі
— Лимонний сік
— Оливкова олія

Як готувати:

1. Наріж дрібно помідори, зелену цибулю та чилі. Натри імбир.

2. В окремій глибокій тарілці змішай помідори, імбир, зелену цибулю, перець чилі, лимонний сік, трошки соєвого соусу та оливкової олії.

3. Відкрий устриці та додай по чайній ложці цієї сальси до раковин. Це неймовірно смачно.
Устриці з полуницею та пряною сальсою
Ми знаємо, що Lyme Bay Classic Cuvee чудово пасує до устриць. А Марко Черветті, мандрівник, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, знає, як зробити ідеальні соуси для устриць.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Устриці з соусом з полуниці

Інгредієнти:‍‍
— Устриці
— Полуниця
— Чорний перець

Як готувати:
1. Розчави рукою пару полуниць у тарілці.
2. Додай до полуниці чорний перець та перемішай.
3. Виклади суміш чайною ложкою в мушлю. Готово.

Устриці з пряною сальсою

Інгредієнти:
— Устриці
— Помідори
— Імбир
— Зелена цибуля
— Чилі
— Лимонний сік
— Оливкова олія

Як готувати:

1. Наріж дрібно помідори, зелену цибулю та чилі. Натри імбир.

2. В окремій глибокій тарілці змішай помідори, імбир, зелену цибулю, перець чилі, лимонний сік, трошки соєвого соусу та оливкової олії.

3. Відкрий устриці та додай по чайній ложці цієї сальси до раковин. Це неймовірно смачно.
Дивитися класичні фільми про кохання
У нас є англійське ігристе та дуже смачні устриці. Залишилося обрати фільм, який точно потрапить у настрій. Тож пропонуємо старий добрий «Ноттінг Гілл». В головних ролях Джулія Робертс, Г'ю Ґрант, кохання та Лондон!
Партнер проєкту
Більше історій про вино читай від Сомельє в зелених штанях!
Підписуйся!
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова. Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
ПРО ПРОЕКТ
РЕКЛАМА
ПРАВИЛА ПЕРЕДРУКУ
© 2015…2022 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації. Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации.

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років. Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.