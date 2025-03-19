Плани на вечір: вина з фіордів, стейк з лосося та північне сяйво

Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:

Так-так, треба почати з того, що в Скандинавії роблять вино! Неочікувано? Еге ж! Тривалий час вважалося, що виноробство в цьому регіоні неможливе в принципі.



І хоча сучасні археологічні розвідки свідчать про те, що вікінги ще багато століть тому знали, як смакував виноград, і могли полюбляти вино, якихось переконливих доказів тривалої історії виноробства на території сучасної Данії немає. А якщо воно й було, то з початком малого льодовикового періоду в 1400 році, точно призупинилося.



Що ж відбувається? Ще одна кліматична зміна, а саме глобальне потепління, спонукає північні країни експериментувати з висаджуванням виноградної лози. Крім цього, взнаки далися експерименти з виведенням морозостійких сортів винограду. Все змінюється дуже швидко. Ще якихось 25 років тому в Данії було заледве 10 виноробень, зараз – понад 100. Про вина Скандинавії пишуть топові світові медіа, а найцікавіші пляшки успішно продаються в усіх куточках земної кулі.



Історія виноробні Dyrehojgaard – дзеркало данського виноробства в принципі. У 2007 році Том Крістенсен викупив стару ферму в північній частині фіорду Калундборг, а у 2008 посадив там перші лози. Разом з Державним інститутом вина у німецькому Фрайбурзі відібрав сорти, які б витримали північний клімат: Соляріс та Каберне Кортіс. Не минуло й 20 років, як Dyrehojgaard став найбільшим виробником вин у Данії.



І ось тепер ми радимо тобі придбати на вечір пляшку RÖS Solaris – непересічного данського вина. В ароматі – стиглі фрукти та дуб, у смаку – бузина та ваніль, мінеральні ноти та приємна збалансована кислотність. Неочікуваний, але дуже вдалий вибір тоді, коли хочеться розширити винну географію і спробувати щось нове.



До речі, це вино чудово пасує до білого м’яса, риби, морепродуктів та витриманих сирів.