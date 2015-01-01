Панетоне, безглютенова паска та паска з рикотою:
5 історій про дивовижну Великодню випічку

Панетоне, безглютенова паска та паска з рикотою:
5 історій про дивовижну Великодню випічку

А ви знали, що паску з родзинками та шафраном подавали в Будинку Митрополита ще у 18 столітті? Чули щось про рецепти сирних та безглютенових пасок в кулінарних книгах, що видавалися понад 100 років тому? Або думали колись про те, хто перетворив панетоне на світовий бренд?

Разом з «Сільпо», де стартував Найвеликдень, ділимося цікавими історіями про святкову випічку і радимо, що саме варто обрати там для святкового столу цьогоріч. Найвеликдень, тільки най-най-най!

Паска з пшеничного борошна з родзинками, глазур’ю та посипкою

Паска з найкращого пшеничного борошна — головний обрядовий хліб Великодня. Все в ньому — від замішування тіста до випікання у формах, які часто спеціально замовляли у гончарів — має символічне значення. Традиційно випікали таку кількість пасок, щоб по одній дісталося кожному члену родини. Рідше виготовляли одну велику і дбайливо її прикрашали. В різних регіонах України було заведено робити різні вершечки: іноді паски прикрашали фігурками з тіста, іноді — білками та цукровою пудрою. Вже на початку XX століття стала популярною біла глазур.
А от додавання до Великодньої випічки цукатів та спецій — давня традиція. Таку святкову випічку — з великою кількістю яєць, масла та дорогих спецій — називали «бабкою». В «Старожитній кухні київських митрополитів» можемо знайти рецепт Великодньої випічки з шафраном та корицею. У творі «Моя вітцівська хата» Івана Франка є опис паски з пшеничного борошна з гвоздикою, імбиром та родзинками.

Паска з родзинками та глазур’ю від «Сільпо» — це найрадісніша гастрономічна традиція, затишна, немов обійми.
Хочу паску з родзинками!

Сирна паска з рикотою

Дехто думає, що сирна паска — це сучасний кулінарний винахід. Це не зовсім так. Етнографи фіксують традицію приготування таких пасок в різних регіонах України: південь, Лівобережжя та навіть Київщина. Щоб зробити таку паску, перетирали сир, додавати вершки або масло, цукати, сушені фрукти, горіхи та спеції.
Багато рецептів сирних пасок можна знайти в кулінарних книгах першої половини XX століття. Наприклад, у книжці «Як добре й здорово варити» 1938 року є рецепт сирної паски з сиру та густої сметани з мигдалем, сушеною чорницею і ваніллю, корицею та «ананасовими краплями».

Обов’язково додайте сирну паску до свого Великоднього кошика цьогоріч. Тим більше, що «Сільпо» зробили її дуже смачною: для цього поєднали три види сиру (кисломолочний, рикота й філадельфія) і додали родзинки, цитрусові та фісташки. Що ще сказати? Це любов!
Хочу паску з рикотою!

Панетоне

Взагалі «панетоне» — це італійська різдвяна випічка. На Великдень в Італії готують дуже схожий кекс під назвою «коломба»: його часто роблять у вигляді птаха та прикрашають цукром. Звісно, традиція готувати обрядові хліби на Великдень не нова: їй в Італії щонайменше кількасот років. Але світовим брендом «панетоне» (яким тепер у світі залюбки смакують і на Різдво, і на Великдень) став в XX столітті завдяки дуже амбітному талановитому підприємцю Анджело Мотта. Він суттєво переробив традиційний рецепт: почав готувати панетоне з тіста на заквасці, з тривалою ферментацією, додав цукати та змінив форму.
В 30-ті роки різдвяний кекс «панетоне», а згодом і великодній «коломбо», дуже швидко стали популярними: їх купляли додому, дарували колегам та друзям. А швидка індустріалізація та глобалізація після Другої світової перетворила «панетоне» на світовий символ святкової випічки.

Панетоне від «Сільпо» готують за технологію тривалого бродіння з найкращих інгредієнтів. Виходить надзвичайно легке та пухке тісто. А ще у ньому дуже-дуже багато смачних цукатів!
Хочу панетоне!

Паска «Альтернатив»

Паска, що не містить пшеничного борошна? Чому б ні! До речі, це геть не «вигадка хіпстерів». Пироги з рисового борошна готували в різних країнах Європи ще в XV – XVI століттях.

Але на цьому цікаві знахідки не закінчуються! Наприклад, в «Загальнопрактичній кухні», кулінарному бестселері Ольги Франко, 1929 року, є рецепт «мигдалевої баби». А в «Домашній кухні» Леонтини Лучаківської, 1910 року також є рецепт паски з меленим мигдалем.
Що ж до альтернативної святкової випічки від «Сільпо», цьогоріч команда чаклувала над ідеальною безглютеновою сумішшю на основі рисового борошна, додала смачний апельсин та родзинки. Замість цукру — корисний замінник.
Хочу альтернативну паску!

Найрадісніший шматочок паски

Хтось мав це зробити! І, врешті-решт, саме «Сільпо» це зробили. Якщо ви та сама людина, яка обожнює саме вершечок паски, то ось… Вже можна не прокрадатися на кухню, щоб потайки з’їсти ласий шматочок.
Геть докори сумління щодо того, що ж робити з іншою частиною паски. Можна купити паску, яка повністю вкрита смачною поливкою та посипкою.

А як щодо тіста? Воно теж перфектне: з пшеничного борошна з родзинками та ніжним ванільно-лимонним ароматом.
Хочу вершечок паски!
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Хочу купити паску!
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