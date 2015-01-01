Панетоне, безглютенова паска та паска з рикотою:
5 історій про дивовижну Великодню випічку
Панетоне, безглютенова паска та паска з рикотою:
5 історій про дивовижну Великодню випічку
А ви знали, що паску з родзинками та шафраном подавали в Будинку Митрополита ще у 18 столітті? Чули щось про рецепти сирних та безглютенових пасок в кулінарних книгах, що видавалися понад 100 років тому? Або думали колись про те, хто перетворив панетоне на світовий бренд?
Разом з «Сільпо», де стартував Найвеликдень, ділимося цікавими історіями про святкову випічку і радимо, що саме варто обрати там для святкового столу цьогоріч. Найвеликдень, тільки най-най-най!
Паска з пшеничного борошна з родзинками, глазур’ю та посипкою
Сирна паска з рикотою
Панетоне
Паска «Альтернатив»
Найрадісніший шматочок паски