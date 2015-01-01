Панетоне

Взагалі «панетоне» — це італійська різдвяна випічка. На Великдень в Італії готують дуже схожий кекс під назвою «коломба»: його часто роблять у вигляді птаха та прикрашають цукром. Звісно, традиція готувати обрядові хліби на Великдень не нова: їй в Італії щонайменше кількасот років. Але світовим брендом «панетоне» (яким тепер у світі залюбки смакують і на Різдво, і на Великдень) став в XX столітті завдяки дуже амбітному талановитому підприємцю Анджело Мотта. Він суттєво переробив традиційний рецепт: почав готувати панетоне з тіста на заквасці, з тривалою ферментацією, додав цукати та змінив форму.