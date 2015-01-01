Що можна купити в Києві за 50 гривень: гід бюджетними радощами

Сума в 50 гривень зникає непомітно — на каву, парковку чи пляшку води. Витрачаємо її щодня, навіть не помічаючи.



Разом із «Сільпо» ми зібрали дрібні київські радощі, які коштують не більше пів сотні гривень. І додали ще одну, яка точно варта цієї суми. Спойлер: вона з подарунком.