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Що можна купити в Києві за 50 гривень: гід бюджетними радощами

Що можна купити в Києві за 50 гривень: гід бюджетними радощами

Сума в 50 гривень зникає непомітно — на каву, парковку чи пляшку води. Витрачаємо її щодня, навіть не помічаючи.

Разом із «Сільпо» ми зібрали дрібні київські радощі, які коштують не більше пів сотні гривень. І додали ще одну, яка точно варта цієї суми. Спойлер: вона з подарунком.

Разова поїздка на електросамокаті

За 50 гривень можна взяти в оренду електросамокат для нетривалої поїздки. Наприклад, "скляним" мостом від Хрещатого парку до Алеї художників, чи від Контрактової площі до набережної.

Фото для сторіз — є. Вітер у волоссі — також. Через 10 хвилин поїздка завершується, бо бюджет вичерпано.

Паркування у центрі

Дві години паркування в центрі — і 50 гривень розтанули, як сніг посеред квітня. І щоразу ви нагадуєте собі, що паркування в Києві — це не просто вміння ставити машину, а справжнє мистецтво.

Десяток яєць до Великдня за підписку на "Власний Рахунок Плюхс"

Великдень не за горами, тож час готуватися! Мережа "Сільпо" запустила святкову акцію: підписуйтесь на бонусну програму "Власний Рахунок Плюхс" та отримуйте у подарунок десяток яєць до Великдня. Підписка дає бонуси на випічку, каву та безкоштовну доставку від "Сільпо". Виглядає як ідеальна пропозиція до святкового столу!

Які вигоди пропонує підписка на "Власний Рахунок Плюхс":

  • 4 безкоштовні доставки з "Сільпо" (смаколики завжди під рукою!);
  • 4% кешбеку на всі неакційні товари;
  • 16% кешбеку на випічку та каву (де ще такі бонуси на каву?).
І все це лише за 50 грн. Детальніше про бонусну програму тут.

Фільтр-кава

Улюблена фільтр-кава з кав’ярні — за 50 гривень, і безкоштовно — легка тахікардія на додачу. Ритм життя набирає швидкості. Може, варто взяти ще одну каву, щоб встигнути за ним?

Гречаний багет

Той самий хрусткий, ароматний, щойно з печі багет із "Сільпо". Купуєш — і вже відчуваєш себе у Парижі. Поки не згадуєш, що це метро "Контрактова".

Квиток на фунікулер і шоколадка

Екскурсія дитинства й безцінна естетика київських пагорбів. За 50 грн можна один раз піднятися до центру і спуститися назад на Поштову. І ще вистачить на шоколадку. Схоже на гарантований план покращення настрою, хіба ні?

Київська перепічка

З’їсти київську перепічку – це ритуал. Жирно, смачно і усього 50 гривень!

А з понеділка можна пообіцяти собі нове життя з Гарвардською тарілкою і спортом тричі на тиждень.

Пучок м’яти, придбаний у бабусі на Житньому

Йдеш повз Житній — і ловиш себе на тому, що вже кладеш у торбу пучок свіжої м’яти. Бо купуєш не зелень, а настрій! І бабусина усмішка — як бонус.
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"Власний Рахунок Плюхс" — це як знайти ще один улюблений десерт у київській кав’ярні, який підсилює всі інші радощі життя! І приємний бонус — можливість заощаджувати на покупках.

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Фото: unsplash, freepik, wikimedia.org
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