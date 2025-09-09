Goodbye, літо: читерські рецепти, які найкраще смакують восени
Осінь уже настала, але поки в магазинах ще не зникли літні сезонні продукти, які, як не дивно, навіть смакують краще восени. Зібрали для вас рецепти італійської мостарди, страву з капусти, натхнену ізраїльськими ресторанами, та ще три смачні страви з сезонними фруктами й овочами.
Попкорн із цвітної капусти
Як і броколі, цвітна капуста — кошмар багатьох дітей (а часто й дорослих). Утім, якщо додати до капусти скоринки та спецій, її зметуть зі столу. Ціла запечена чи підсмажена цвітна капуста з тахіні та харисою настільки популярна, що стала головним пунктом у меню ресторанів ізраїльської кухні — і навіть обігнала за продажами кебаби та шаурму. Можна наслідувати приклад ізраїльтян — запекти цілу цвітну капусту. А можна спробувати приготувати альтернативу кукурудзяному попкорну.
Знадобиться:
- цвітна капуста – 1 шт.
- олія – 3 ст. л.
- панірувальні сухарі – 100 г
- тертий пармезан – 50 г
- паприка – 1 ч. л.
- часниковий порошок – 1/2 ч. л.
- сіль – 1/2 ч. л.
- чорний мелений перець – 1/4 ч. л.
Як готувати:
- Помити цвітну капусту, розібрати на невеликі суцвіття. Опустити в киплячу воду на хвилину, відкинути на друшляк. Коли капуста підсохне, полити олією та добре перемішати.
- У великій мисці змішати сухарі, сир, паприку, часниковий порошок, сіль і перець. Обкачати в цій суміші капусту.
- Викласти суцвіття в один шар на деко, застелене пергаментом.
- Запікати за температури 200°C 20–25 хвилин, поки панірування на капусті не стане золотавим і хрустким. Подавати попкорн з улюбленим соусом.
Інжирна гірчиця
Мостарда — італійський соус, схожий за консистенцією на варення. Його готують із фруктів, які варять із цукром і винним оцтом, та обов’язково додають гірчицю — у вигляді зерен, порошку чи ефірної олії. Виходить солодко-гострий соус, який чудово поєднується з сирами, м’ясом і ковбасами. До речі, спробуйте об’єднати попкорн із цвітної капусти з мостардою.
Знадобиться:
- свіжий інжир – 500 г
- цукор – 200 г
- біле сухе вино – 100 мл
- винний оцет – 50 мл
- гірчичний порошок – 1 ч. л.
- гірчичні зерна – 1 ч. л.
- сіль – 1/4 ч. л.
Як готувати:
- Помити інжир, порізати на шматочки. Скласти в каструлю, засипати цукром і залишити на 2 години, щоб інжир пустив сік.
- Потім влити вино та оцет, перемішати. Додати сіль, гірчичний порошок і зерна.
- Поставити суміш на слабкий вогонь, довести до кипіння. Проварити 25-30 хвилин, помішуючи, поки маса загусне.
- Перекласти гарячу мостарду в стерильну банку, закрити кришкою. Зберігати в холодильнику.
Тушкований фенхель
Той випадок, коли краще заспойлерити: фенхель — продукт не для всіх. Він має досить специфічний ніжно-солодкуватий, із легким анісовим, навіть лакричним відтінком смак. Якщо вам до вподоби аніс, базилік чи кріп, то, швидше за все, фенхель вам “зайде”. У нього доволі тонка смакова палітра, тому його легко перебити більш інтенсивними смаками. Поєднувати його, наприклад, з яловичиною не варто. Тому спробуйте поєднати його з рибою чи птицею.
Знадобиться:
- фенхель – 3-4 шт.
- оливкова олія – 3 ст. л.
- вершкове масло – 20 г
- біле сухе вино – 100 мл
- бульйон або вода – 150 мл
- лимонний сік – 1 ст. л.
- сіль – 1/2 ч. л.
- чорний мелений перець – 1/4 ч. л.
Приготування:
- Помити фенхель, зрізати зелені стебла та залишити лише білі цибулини. Розрізати кожну цибулину на чотири частини.
- Розігріти оливкову олію та масло у широкій сковороді. Викласти фенхель зрізом донизу, обсмажити 5 хвилин до засмаглих підпалин.
- Влити біле вино, дати йому випаруватися наполовину. Додати бульйон (або воду), лимонний сік, сіль і перець.
- Накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 25–30 хвилин. Можна куштувати як самостійну страву, або подати як гарнір.
Реберця з кукурудзи
Реберця з кукурудзи — один із головних тікток- та інстаграм-трендів цього року. Хто саме вперше додумався нарізати кукурудзу на так звані ребра, достеменно невідомо, проте страва швидко стала вірусною через ефектний вигляд, легкість приготування і вдалу імітацію м’ясних реберець.
Знадобиться:
- свіжа кукурудза – 3 качани
- олія – 3 ст. л.
- паприка копчена – 1 ч. л.
- часниковий порошок – 1/2 ч. л.
- сіль – 1/2 ч. л.
- чорний перець мелений – 1/4 ч. л.
- лайм – 1 шт.
- свіжа зелень (кінза або петрушка) – для подачі
Як готувати:
- Помити качани, зрізати кінчики. Розрізати кожен уздовж навпіл, потім ще раз навпіл — щоб вийшли довгі вузькі "реберця" (для безпеки краще брати гострий ніж і ставити качан вертикально).
- Змішати олію, паприку, часниковий порошок, сіль і перець. Добре намазати сумішшю кукурудзу.
- Викласти кукурудзу на деко, застелене пергаментом. Викладати в один шар, щоб шматочки були на відстані один від одного (так вони рівномірно пропечуться).
- Запікати в духовці за температури 200°C приблизно 20-25 хвилин, доки краї підрум’яняться та трохи закрутяться.
- Перед подачею скропити соком лайма та посипати свіжою зеленню. Подавати з улюбленим соусом.
Сливовий пиріг
Є читерські сезонні страви, які смакують восени та взимку краще, ніж у теплу пору. Сливовий пиріг — одна з таких. Великий плюс — у можливості комбінувати пиріг майже з чим завгодно: з чаєм і кавою (якщо подавати теплим), сидром чи вином (якщо остудити).
Знадобиться:
- сливи – 500 г
- борошно – 200 г
- цукор – 150 г
- яйця – 2 шт.
- вершкове масло – 100 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- сіль – щіпка
Як готувати:
- Розігріти духовку до температури 180°C. Вершкове масло розтопити й трохи охолодити.
- Збити яйця зі звичайним та ванільним цукром до світлої пишної маси. Влити розтоплене масло та перемішати.
- Просіяти борошно з розпушувачем і сіллю, додати до рідкої маси, вимішати до однорідного тіста.
- Вилити тісто у круглу роз’ємну форму (діаметром 22-24 см), застелену пергаментом.
- Сливи помити, витерти насухо. Розрізати навпіл, вийняти кісточки. Викласти половинки слив на тісто, злегка вдавлюючи. За бажанням можна посипати зверху сумішшю цукру та кориці.
- Випікати 40-45 хвилин. Остудити у формі 10 хвилин, потім вийняти та подати.