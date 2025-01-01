Рейдери незаконно захопили 100-літній будинок на Печерську: люди можуть втратити домівку

Рейдери незаконно захопили історичну садибу на вулиці Ломакiвськiй, 34 у Києві. Боротьба за нерухомість триває з 2017 року.

Про це пише my.ua.

У 2017 роцi злочинцi шляхом пiдробки договору купiвлi-продажу переоформили будинок на пiдставну особу, пiсля чого ще декiлька разiв переоформляли права власностi на будинок.

Кияни, яким належить житло, підозрюють, що на місці їхнього помешкання хочуть звести багатоповерхівку.

“У груднi 2024 року рейдери, незважаючи на декiлька кримiнальних справ, вiдкритих стосовно цього будинку, i на наявнiсть арешту на нерухомiсть, нахабно вдерлися до будинку, помiняли замки i зараз прикриваються договором оренди будинку, укладеним з панамським офшором FAPD INTERNATІONAL BUSINESS INC”, — розповідає киянин Роман Глигало.

Історія почалася з того, що 7 років тому мешканці отримали повідомлення начебто їхній будинок продано разом з присадибною ділянкою, де вони вирощували городину. Це при тому, що власники житлом не торгували та не виставляли на продаж. Під час численних звернень до представників влади виявили, що в реєстри внесли зміни незаконно та не маючи на це підстав.

Справа не деякий час втихла, а тепер люди знову вимушені доводити своє право на житло.

Фото: Роман Глигало