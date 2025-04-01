Київрада підтримала заборону знесення історичних будівель старше 100 років
Київська міська рада прийняла рішення про заборону зносу цінних історичних будівель старше 100 років.
Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.
За відповідне рішення проголосувало 69 з 77 присутніх депутатів, в тому числі й міський голова Віталій Кличко.
Відповідне рішення встановлює жорсткі санкції за руйнування або перебудову цінної історичної забудови. Зокрема, у разі руйнування історичної садиби, власник буде зобовʼязаний її відбудувати з тих же матеріалів і в такому самому вигляді протягом 2 років.
У разі невиконання цієї вимоги – розірвання договору оренди землі та повернення об’єкту у власність громади.
Нагадаємо, що дане рішення у Київраді підтримали не з першого разу. При цьому у Мінкульті ідею збереження будівель, яким більше 100 років, підтримували та зазначали, що: "Значна частина історичних будівель віком понад 100 років не взята на державний облік як памʼятки або щойно виявлені обʼєкти культурної спадщини".
Фото: Дмитро Перов