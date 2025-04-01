Київрада підтримала заборону знесення історичних будівель старше 100 років

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Валерія Гуржий
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Київська міська рада прийняла рішення про заборону зносу цінних історичних будівель старше 100 років.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За відповідне рішення проголосувало 69 з 77 присутніх депутатів, в тому числі й міський голова Віталій Кличко.

Відповідне рішення встановлює жорсткі санкції за руйнування або перебудову цінної історичної забудови. Зокрема, у разі руйнування історичної садиби, власник буде зобовʼязаний її відбудувати з тих же матеріалів і в такому самому вигляді протягом 2 років.

У разі невиконання цієї вимоги – розірвання договору оренди землі та повернення об’єкту у власність громади.

Нагадаємо, що дане рішення у Київраді підтримали не з першого разу. При цьому у Мінкульті ідею збереження будівель, яким більше 100 років, підтримували та зазначали, що: "Значна частина історичних будівель віком понад 100 років не взята на державний облік як памʼятки або щойно виявлені обʼєкти культурної спадщини".

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 01 квітня 2025
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