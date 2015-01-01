По-справжньому музика мені стала бути цікавою десь у років 15-16. У мене був касетний плеєр, ми переписували та обмінювалися касетами з різними новинками.



Доступ до Інтернету був у американському культурному центрі на Лук’янівці, навпроти Парку Котляревського, туди ми їздили роздруковувати тексти пісень улюблених груп.



Щонеділі ми їздили на Петрівку, щоб купувати польські та американські журнали, а потім видирати звідти постери, з Бйорк, наприклад. Це був справжній “хантинг” – знайти одяг, у якому не ходять на районі, знайти новий альбом Pearl Jam, переписати собі на касету і потім ходити зі смутним обличчям по району. Тому до “інязу” я вже поступила підготовленим “суїцидальним підлітком”.Ще була тусовка навколо молодіжної газети “П’ятниця”, туди усі писали листи на кшталт: “Я дівчинка Саша, мені 14 років, шукаю друзів, які теж слухають такі гурти…”.



Ми приїжджали на Майдан, у кожного була касета зі своїми піснями, це був такий аналоговий Spotify того часу.



‍Так я познайомилася з хлопцем, з яким ми досі спілкуємось, він працює охоронцем. А у знаменитій “Трубі” (тусовка навколо кав’ярні у підземному переході на Майдані Незалежності – БЖ) я декілька разів побилася, і більше туди не ходила, це було не моє середовище.