Тут розміщувався перший київський рок-клуб, який почав функціонувати ще у 1986 році, але існував він недовго, через декілька років його діяльність “згорнули”.



У його торці, ближче до парку Пушкіна, колись було популярне тусовочне кафе “Міраж”, де на стипендію можна було придбати пару пачок Lucky Strike і декілька чашок кави.



Ми сюди ходили на перші концерти, часто у цьому залі виступали ВВ, моя улюблена тоді група “Едем”, яка грала у стилі треш-спід-метал. До речі, Дизель теж тут виступав ще до служби в армії у складі групи “Набат”.



Слід сказати, що наші з ним шляхи постійно перетинались, колись у нас була навіть одна репетиційна база у БК “Енергетик” неподалік тодішньої Ленінградської площі. Ми були сусідами через стінку, щоправда, грали у різних групах. Майже як Aerosmith та Run DMC у відомому кліпі.

