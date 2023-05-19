Партнерський проєкт

Як пройти практику в міжнародній компанії та отримати американський диплом в Україні

Розпитали, як влаштована магістерська програма American University Kyiv (AUK)

American University Kyiv відкрили у відреставрованій будівлі Річкового вокзалу, що на Поштовій площі. Це перший ВНЗ в Україні, який повністю працює за навчальними програмами та стандартами американського державного університету – Arizona State University.

Він розпочав роботу у 2022 році за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення і продовжив її попри війну. Наразі там навчаються 150 студентів. Ми поспілкувались із директором магістерської програми Global Management та доцентом Амерікан Юніверсіті Київ Марком Войджером про відмінності навчанні в американських та українських ЗВО, практику студентів у міжнародних компаніях і про те, як отримати американський диплом, не виїжджаючи з України.

— Чим відрізняються американські та українські ЗВО?

— Я маю досвід навчання в американських університетах, адже здобув ступінь магістра права та дипломатії у Fletcher School of Law and Diplomacy в Tufts University, а також ступінь магістра державного управління Harvard University's Kennedy School of Government. Це дві найелітніші школи міжнародних відносин. І хоча я не так добре знаю українські університети, але можу розповісти про основні американські підходи.

В американських університетах освітній процес будується навколо студентів, їхніх талантів та інтересів. Саме студенти перебувають у центрі всіх університетських планів, подій і трансформацій.

Американські викладачі багато уваги приділяють тому, щоб студенти були зацікавлені в навчанні, отримували задоволення від нього, встигали та були успішними. І не лише в академічному плані, але й особистому розвитку.

Також американська освіта дуже динамічна, курси постійно оновлюються. Я знаю, що в пострадянському просторі, на жаль, досі можна натрапити на курси, які не змінювалися роками.
В Амерікан Юніверсіті Київ навчальні програми регулярно актуалізуються. Наприклад, на курсі з глобальної безпеки (найближчий стартує вже на початку серпня) я даю завдання, які відповідають реальному стану безпеки у світі. Скажімо, НАТО оприлюднила нову стратегію безпеки – і вже наступного тижня мої студенти читають ці документи і виконують відповідні завдання.

Так само midterm іспит (у середині семестру) був присвячений енергетичній кризі у Європі, яка сталася цієї зими через злочинні дії росії. Або, наприклад, ми проводили стратегічну гру про кризу в Чорному морі та зерновий коридор.

Освіта в АЮК на загал орієнтована на практику. Звісно, є теорія, яка задає структуру, але практичних завдань значно більше, завдяки їм студенти фокусуються на реальних проблемах та прикладах, через які проходили інші компанії або організації.

Також ми намагаємось створити дух командної роботи: це групові проєкти, де студенти співпрацюють, роблять спільні презентації. Цей підхід відрізняє американську освіту від пострадянських правил. Адже тут робиться акцент на навичці, яка так необхідна в сучасному діловому світі, а саме – вміння працювати разом, будувати діалог, шукати консенсус у побудові спільного продукту.
Ще американській культурі притаманна доброчесність у навчанні. Вона є в основі ставлення викладачів та студентів до освіти: американському викладачеві ніколи не спаде на думку вимагати від свого студента хабар чи якісь послуги, так само як серед студентів неприпустимими є списування або шахрайство на іспитах. Така доброчесність формувалася роками та є однією з важливих цінностей освіти США. На мою думку, тут важливими факторами виступили суворі покарання за порушення, навіть до відрахування, та платна форма навчання. Адже студенти розуміють, що оплачують здобування знань зі свого гаманця. В результаті американські студенти отримують заслужені чесні дипломи, а американська освіта здобула репутацією однієї з найкращих у світі.

Диплом від АЮК здобувається нашими студентами також на умовах повної доброчесності. Це диплом, у буквальному сенсі наповнений змістом. Кожен курс, завдання, матеріали на 100% відповідають американським та світовим стандартам. Викладачі та запрошені спікери, які їх читають, є лідерами галузі промисловості, безпеки, дипломатії, політики тощо.

— На кого розрахована магістерська програма Global Management?

— Магістерська програма Global Management унікальна не лише в межах України, але і в Америці. Global Management – це не тільки про традиційний менеджмент, це комбінація бізнес-менеджменту, міжнародних відносин та міжнародної безпеки. У сучасному світі неможливо бути або стати глобальним лідером, навіть у бізнесі, якщо людина не знає основні тренди безпеки, особливо в Україні. Ми вивчаємо базові виклики та гравців: НАТО, ЄС, США, Західна Європа, їхні відносини із країнами-вигнанцями, як-от росія та Іран.

Тому цільова аудиторія програми Global Management дуже різниться. Ми маємо студентів з усіх галузей: це директори офісів міжнародних компаній, підприємці, які мають власні компанії, айтівці найвищого рівня, юристи, журналісти, люди, які працюють в NGO, міжнародних організаціях тощо. Усі 57 студентів програми – унікальні.

— Де студенти проходять стажування?

— У наших викладачів та спікерів є контакти з багатьма компаніями на міжнародному рівні, ми співпрацюємо з величезними міжнародними організаціями у галузі безпеки, політики, економіки.

Наприклад, наші студенти проходять практику в таких потужних компаніях, як Avia Solutions Group, RAND Corporation та ін. Зокрема, Avia Solutions Group має понад 180 літаків для вантажних та пасажирських рейсів і є дуже сильною в технічному обслуговуванні літаків, навчанні пілотів та інших авіаційних послугах. Студенти програми Global Management допомагають співробітникам компанії в аналізі даних, оцінюванні ризиків та інженерних проєктах. А RAND Corporation є глобальним аналітичним think tank на світовій арені, продюсером аналітики для компаній – світового бізнесу та лідерів економіки. Компанія прийняла вже 20 студентів, які проходять практику онлайн, оскільки наразі не всі мають можливість виїхати на навчання за кордон.

У всіх компаніях наші студенти працюють над стратегічними реальними завданнями. З огляду на рівень студентів програми Global Management, серед яких є і власники бізнесів, і топменеджмент, і експерти з різних галузей, їхнє залучення до стратегічних завдань приносить користь обом сторонам: компанії отримують практикантів із реальним досвідом, а студенти здобувають нові навички, застосовують теорію на актуальних кейсах.

Наприклад, RAND отримує замовлення від клієнтів і дає кожній групі з менторами реальні проєкти. Наприкінці місяця студенти АЮК роблять презентації для фахівців RAND. До того ж RAND публікує дослідження студентів АЮК, тобто їхня практика – важливий елемент у навчанні та отриманні диплома нашого університету.

Про Магістерську програму АЮК

Магістерські програми АЮК розроблені в партнерстві з Arizona State University (ASU). Студенти аналізують реальні кейси, вивчають нові інструменти та мають доступ до останніх наукових та галузевих досліджень та ідей. Графік навчання на магістерських програмах побудований так, щоб студенти могли поєднувати освіту з роботою на повний робочий день.

Навчання проводиться у гібридному форматі: онлайн та офлайн. Студенти можуть отримати подвійні дипломи: диплом від АЮК і диплом магістра від Arizona State University, обравши навчання онлайн або безпосередньо на кампусі в Аризоні, США. Навчаючись в Arizona State University (ASU), студенти АЮК мають можливість отримати стипендії безпосереднього від ASU, який створив для українців спеціальні умови навчання.

Вартість навчання на магістерській програмі Global Management – 9 000 $ /рік. АЮК цього року продовжив програму стипендій воєнного часу: усім зарахованим восени 2023 року магістрам будуть надані стипендії в розмірі – 40% на 1 та 2 семестри та 20% на третій семестр.

Крім цього, АЮК проводить фандрейзингову кампанію, щоб залучити кошти для безоплатного навчання військових, членів їхніх родин та дітей загиблих Героїв.

Також 4 серпня стартує 4-тижнева програма Глобальна система безпеки: виклики та гравці вартістю 490 $. Студенти познайомляться зі сферою глобальної політики та міжнародної безпеки, та зрозуміють, наскільки тісно вони пов’язані з глобальною економічною, торговельною та фінансовою системами. Студенти також матимуть можливість узяти участь у дискусіях із політиками, дипломатами, академічними експертами та військовими лідерами зі США, НАТО, ЄС та окремих регіонів.

— Що студенти отримають після завершення магістерської програми?

— Перше, це якісна американська освіта, вартість якої в Україні є набагато нижчою, ніж у США. Коли я навчався на магістерській програмі, не було цін нижче 120–130 тисяч доларів за два роки в Гарварді або інших університетах США. Зараз, гадаю, це не менше, ніж 150 тисяч доларів.

Також нашим студентам відчиняються двері до міжнародного бізнесу та політики, адже ми запрошуємо багато топспікерів та викладачів, і наші студенти мають можливість спілкуватись із ними напряму. Наприклад, у нас проводять лекції-зустрічі Курт Волкер, генерал Девід Петреус, Джон Хербст, Бен Годжес, високопосадовці з ЄС, наприклад, Баронеса Кетрін Ештон, колишня віцепрезидентка Європейської комісії та колишня Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Це все люди, які формували важливі політичні та військові процеси та рішення.

На сьогодні, наприклад, студенти програми Global Management мали змогу поспілкуватися із 40 такими спікерами. Такий нетворкінг на вищому рівні дуже важливий, адже програма націлена на майбутнє. Ми готуємо наших студентів як членів міжнародної еліти, які після перемоги України братимуть участь в економічній та політичній відбудові. Наші студенти – вже фахівці у своїх сферах, а ми готуємо їх бути лідерами на світовому рівні.

— Як зробити, щоб такі спеціалісти залишались працювати саме в Україні?

— Випускники АЮК можуть посідати найвищі посади в Україні: бути керівниками міжнародних та національних компаній, створювати та розвивати великий бізнес. Потрібно створити умови, щоб ці фахівці хотіли залишитися тут. А це – прозорі та сприятливі умови ведення бізнесу, чесна судова система, відсутність корупції. Адже корупція – це один із різновидів гібридної зброї росії, тому треба активно боротись із нею. Тоді фахівці міжнародного рівня, зокрема випускники АЮК, будуть зацікавлені працювати в Україні. До того ж багато з них повертатимуться в Україну, а міжнародні компанії зможуть інвестувати в Україну більш впевнено.

Окремо хочу зауважити, що випускники Амерікан Юніверсіті Київ складуть гідну конкуренцію фахівцям, які здобували західну освіту. Коли настане час активної відбудови України, наші студенти матимуть перевагу, адже їх точно будуть розглядати як якісних лідерів, які особисто зацікавлені та мають щиру мету допомогти відбудувати та розвивати Батьківщину. Також вони будуть особливо затребувані, коли настане час приєднатися до ЄС та НАТО. Наші студенти мали багато лекцій щодо цього, спілкувалися з командувачами військ НАТО, вони мають спроможності, знання та натхнення брати участь у майбутніх проєктах, які допоможуть Україні на політичному, економічному, фінансовому та безпековому рівнях.
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