Як СРСР освоював Антарктиду руками українців

Як виглядає українська арктична станція? Уявіть собі заміський будинок з шістьма кімнатами, у якому разом проживають 14 людей. Вони виконують одні й ті самі щоденні ритуали: працюють, спілкуються, разом збираються на сніданок, обід та вечерю, а потім проводять час у барі чи бібліотеці. Якщо відкинути романтичну складову, то на виході маємо щось на зразок армійського підрозділу з чітким розпорядком дня, суворою дисципліною, встановленими правилами поведінки, та повагою до тиші й особистого простору, яких необхідно дотримуватися. А ще це досить непросто витримати фізично та психологічно, коли 270 днів на рік спостерігаються опади: сніг, дощ, або мокрий сніг з дощем. Ці фактори ледь не у першу чергу враховуються під час відбору до команди, який відбувається у декілька етапів, – висновки медичної комісії (кандидатам дуже важливо не мати хронічних хвороб) і психологів грають ледь не найважливішу роль.

“У певний період часу у полярників виникає збій сну, – ділиться досвідом Юрій Отруба, бейзкомандер 25 та 27 наукової експедиції, – на четвертому-шостому місяці вони стають надзвичайно дратівливими, і навіть конфліктними, бо це саме той момент, коли настає втома, і навколо все сіре й одноманітне”.



Cаме для того, щоб в українських полярників поруч було те, щоб нагадувало їм про рідні оселі, які знаходяться за тисячі кілометрів, на станції “Академік Вернадський” було встановлено мистецьку інсталяцію “Дім. Спогади”. На березі Південного океану, серед льодовиків і вічного снігу майорить український прапор. Поруч – традиційна українська хата, з розписом, орнаментом та гілками смереки.



Ще однією з “родзинок” «Вернадського» є бар «Фарадей», який нагадує про британське минуле станції. Спершу планувалося що на його місці буде конференц–зала, але теслярі, які займалися оформленням станції, облаштували там місце відпочинку, яке тепер є чи не найулюбленішим серед полярників. Тоді авторам цієї чудової ідеї не просто не віддячили, а навіть звільнили. Але зараз цей заклад по-справжньому легендарний: “Фарадей” потрапив у десятку найцікавіших закладів на планеті і вважається найпівденнішим баром у світі.