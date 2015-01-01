Як СРСР освоював Антарктиду руками українців

6 лютого 1996 року о 18:45 за місцевим часом над колишньою британською антарктичною станцією “Фарадей” було піднято синьо-жовтий прапор. З цієї хвилини Україна офіційно стала антарктичною державою – єдиною з тридцяти країн у світі на той момент.

Насправді в радянські часи близько 30% усіх полярників, які брали активну участь у наукових експедиціях, були українцями. Але тоді вся слава зараховувалась на користь держави під назвою СРСР.

Як саме Україна у непрості 90-ті роки отримала власну станцію в Антарктиді і як цьому намагалася перешкодити росія, читайте далі.

Як українці досліджували Антарктиду

З 1956 по 1991 роки близько десятка наукових установ УРСР працювали на радянські антарктичні програми і приблизно третину всіх науковців у цій сфері складали українці.

“Чверть століття у Антарктиці переміщалися виключно літаки конструкторського бюро «Антонова», що базувалося у Києві, – розповідає директор національного Антарктичного наукового центру Євген Дикий, – і оскільки основна робота відбувалася у екстремальних умовах, літаками управляли не звичайні пілоти, а саме випробувачі з заводу Антонова”.

У антарктичних програмах використовували декілька «антонівських» машин, серед них був і літак, який називали найкращим у світі – АН-74. “Для мене ця тема дуже особиста, – розповідає Мітя Зінов’єв, засновник конструкторського бюро «Майстерня Чудес» та співавтор мистецької інсталяції «Дім. Спогади» на станції «Академік Вернадський”», – мій рідний дідусь – Олександр Дашивець працював пліч-о-пліч з авіаконструктором Олегом Антоновим понад тридцять років. І саме йому Антонов доручив важливе завдання: розробити та втілити у життя єдину машину спеціального призначення для використання в умовах Арктики та Антарктики, призначивши його провідним конструктором АН–74. Він це завдання успішно виконав”.

Нагадаємо, що Мітя Зінов’єв разом із засновником майстерні дизайну інтер’єрів balbek bureau Славою Балбеком, за підтримки мережі супермаркетів “Сільпо”, виготовили мистецьку інсталяцію “Дім. Спогади”, яку встановили на українській антарктичній станції. Детальніше про це можна прочитати у нашій статті “Дім. Спогади” – дивіться мінісеріал від авторів артінсталяції в Антарктиді.
Дмитро Зінов’єв
керівник “Майстерні Чудес”
Слава Балбек
засновник майстерні дизайну
інтер'єрів balbek bureau
Окрім АН–74 Антарктидою свого часу пересувалося ще одне українське диво техніки – всюдихід спеціального призначення підвищеної прохідності “Харків’янка”, який було розроблено у 1958 році на заводі імені В. Малишева. Це був основний транспорт усіх антарктичних експедицій, тисячі непростих кілометрів цього простору долалися саме харків’янами – випробувачами з заводу Малишева.

ЯК СРСР ОСВОЮВАВ АНТАРКТИДУ РУКАМИ УКРАЇНЦІВ ДИВИСЬ У ВІДЕО:

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Антарктична станція за один фунт

Після розпаду СРСР російська федерація у своїй типовій манері оголосила себе правонаступницею всіх антарктичних станцій колишнього Союзу і відмовила Україні у передачі навіть однієї зі станцій. При цьому 7 з 12 радянських наукових баз росія законсервувала.

Впродовж усього 1992 року тривала дипломатична робота щодо відновлення діяльності України в Антарктиці. У серпні того року Верховна рада схвалила документи про приєднання до Антарктичного договору, а 26 жовтня 1993 року було створено Центр антарктичних досліджень (згодом – Український антарктичний центр). Та найголовнішим питанням того часу для науковців було: де взяти кошти на будівництво власної станції? Їх Україна у той непростий для вітчизняної економіки час не мала.

У 1993 році стало відомо, що Велика Британія має намір відмовитися від однієї зі своїх баз – легендарної станції «Фарадей», яка була заснована ще у 1947 році (саме на ній свого часу було відкрито явище озонової діри). Британці запропонували віддати її якійсь з країн, так би мовити, «під ключ», але за умови, що наукові дослідження та усі попередні напрацювання будуть продовжені.
Станція "Фарадей" у 1996 р. Фото: Національний антарктичний науковий центр
Відтоді почався своєрідний «кастинг», у якому в України був серйозний конкурент – Південна Корея, яка мала у порівнянні з нами фантастичний бюджет на полярні дослідження. Але в України була важлива перевага – досвідчені фахівці, які не один рік працювали у цій галузі.

“Другим фактором був флот, – розповідає Євген Дикий, – на той момент Україна ще не вгробила свою наукову флотилію. Таким чином пазл складався: у британців є станція, у нас є чим ходити на станцію, і є люди, яким її можна без будь-якої спецпідготовки хоч завтра передати”.

Важливу дипломатичну роль у тому, що Україна отримала власну антарктичну станцію зіграв перший посол України у Великій Британії – Сергій Комісаренко, який до того ж був членом–кореспондентом НАНУ. Зрештою, після тривалої дипломатичної роботи у лютому 1996 року станція була передана Україні та перейменована на честь академіка Володимира Вернадського. Під час її передачі Перша українська антарктична експедиція заплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

ІСТОРІЯ ОСВОЄННЯ АНТАРКТИДИ УКРАЇНЦЯМИ, ТЕХНІЧНІ ДИВА І КОНФЛІКТ З РОСІЯНАМИ, ДИВИСЬ У ВІДЕО:

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Як живуть полярники

Як виглядає українська арктична станція? Уявіть собі заміський будинок з шістьма кімнатами, у якому разом проживають 14 людей. Вони виконують одні й ті самі щоденні ритуали: працюють, спілкуються, разом збираються на сніданок, обід та вечерю, а потім проводять час у барі чи бібліотеці. Якщо відкинути романтичну складову, то на виході маємо щось на зразок армійського підрозділу з чітким розпорядком дня, суворою дисципліною, встановленими правилами поведінки, та повагою до тиші й особистого простору, яких необхідно дотримуватися.

А ще це досить непросто витримати фізично та психологічно, коли 270 днів на рік спостерігаються опади: сніг, дощ, або мокрий сніг з дощем. Ці фактори ледь не у першу чергу враховуються під час відбору до команди, який відбувається у декілька етапів, – висновки медичної комісії (кандидатам дуже важливо не мати хронічних хвороб) і психологів грають ледь не найважливішу роль.
“У певний період часу у полярників виникає збій сну, – ділиться досвідом Юрій Отруба, бейзкомандер 25 та 27 наукової експедиції, – на четвертому-шостому місяці вони стають надзвичайно дратівливими, і навіть конфліктними, бо це саме той момент, коли настає втома, і навколо все сіре й одноманітне”.

Cаме для того, щоб в українських полярників поруч було те, щоб нагадувало їм про рідні оселі, які знаходяться за тисячі кілометрів, на станції “Академік Вернадський” було встановлено мистецьку інсталяцію “Дім. Спогади”. На березі Південного океану, серед льодовиків і вічного снігу майорить український прапор. Поруч – традиційна українська хата, з розписом, орнаментом та гілками смереки.

Ще однією з “родзинок” «Вернадського» є бар «Фарадей», який нагадує про британське минуле станції. Спершу планувалося що на його місці буде конференц–зала, але теслярі, які займалися оформленням станції, облаштували там місце відпочинку, яке тепер є чи не найулюбленішим серед полярників. Тоді авторам цієї чудової ідеї не просто не віддячили, а навіть звільнили. Але зараз цей заклад по-справжньому легендарний: “Фарадей” потрапив у десятку найцікавіших закладів на планеті і вважається найпівденнішим баром у світі.
“Завдяки тому, що компанія «Сільпо» передала нам міні–пивоварню ми маємо можливість варити тут пиво, – розповідає Юрій Отруба, – Якось до нас у гості заходили британці, ми їх пригощали пивом, звареним на станції. Воно настільки сподобалося англійцям, що ми їм додатково дали ще з собою”.

До речі, є у полярників і свої незмінні традиції: наприклад, 21 червня, у день літнього Сонцестояння, усі антарктичні станції святкують Midwinter – середину зими, і обов’язковою традицією вважається пірнути у морську воду, температура якої у цей час сягає у середньому півтора градуси тепла. Або ж на суботню вечерю усі чоловіки мають прийти у піджаках та краватках, а дами – у вечірніх сукнях, ця традиція була заведена британцями ще у 1940–х роках і її досі дотримуються.
Чого не вистачає полярнику для повного щастя, скільки вони заробляють, як потрапити в Антарктику звичайній, непідготовленій людині – дивіться у новому відео на каналі Міті Зінов’єва

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