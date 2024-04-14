Війна вплинула на ментальне здоров’я 70% українців, що виїхали з України через війну — опитування

Дослідники з Університету Саутгемптона провели масштабне опитування, щоб вивчити вплив повномасштабної війни на психічне здоров'я українців, які були змушені залишити свої оселі.

Результати дослідження, що опубліковані в журналі PLOS Global Public Health, показують високу поширеність посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та генералізованого тривожного розладу як серед осіб, які покинули Україну через війну, так і серед внутрішньо переміщених осіб.

З моменту російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року понад 13 мільйонів осіб були вимушені покинути країну. Вплив війни та переміщення населення глибоко позначилися на психічному здоров’ї, особливо серед літніх людей, тих, хто доглядає за дітьми та інших вразливих груп.

У період з квітня по липень 2022 року опитування провели серед 8 тисяч осіб, включно з тими, хто виїхав з України через війну та внутрішньо переміщеними особами.

Майже 70% усіх респондентів опитування зазначили збільшення тривожності. Зокрема ті, хто залишився в Україні, відчували вищий рівень тривоги та частіше мали болісні спогади.

Автори дослідження наголошують, що надання підтримки тим, хто покинув Україну через війну у сфері психічного здоров’я має стати основним напрямком гуманітарної допомоги.

Раніше ми писали, що українці можуть поговорити про ментальне здоров’я із сімейним лікарем.

Фото: з відкритих джерел